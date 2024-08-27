Смотрите: Британка становится старейшим парашютистом Великобритании в возрасте 102 лет, интернет потрясён

Доказывая, что фраза «возраст — это всего лишь число» верна, британка по имени Манетт Байли недавно стала старейшим парашютистом страны в возрасте 102 лет.

Доказывая, что фраза «возраст — это всего лишь число» верна, британка по имени Манетт Байли недавно стала старейшим парашютистом страны в возрасте 102 лет.

В свой 102-й день рождения она совершила смелый прыжок с высоты 7 000 футов во время парашютного прыжка, организованного на аэродроме Бекклс.

На видео, которое опубликовал Daily Mail, видно, как Байли совершает прыжок с инструктором, захватывая захватывающие виды голубого неба и панорамные виды во время спуска и мягкой посадки. Позже она описала опыт как «чудесный».

При публикации видео Daily Mail написала: «102-летняя женщина отпраздновала свой день рождения, прыгнув из маленького самолета. Манетт Байли стала старейшим парашютистом Великобритании после совершения прыжка с высоты 7 000 футов.»

Позже видео быстро стало популярным в социальных сетях, где пользователи хвалили смелость Байли, говоря: «Вау… Я так рад за неё… У меня действительно нет такой смелости.»

Другой пользователь, разделяющий аналогичные чувства, сказал: «Мне всего 50, и я чувствую, как у меня скрипят кости, просто глядя на это! Молодец.»

Третий пользователь, восхищаясь возможностью реализовать мечту в таком возрасте, сказал: «Очень смело. Как чудесно осуществить свою мечту в таком возрасте.»

Вспоминая свой опыт на BBC Radio Suffolk, Байли сказала: «Это было немного страшно. Должна признать, что я крепко закрыла глаза. Я просто хочу, чтобы другие люди, которые приближаются к 80 и 90 годам, не отказывались от своих мечт. Просто продолжайте идти. Мне так повезло быть в хорошей форме, что я должна использовать это, вот и все.»