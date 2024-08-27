Вторник, 27 августа, 2024

Смотрите: Британка становится старейшим парашютистом Великобритании в возрасте 102 лет, интернет потрясён

Доказывая, что фраза «возраст — это всего лишь число» верна, британка по имени Манетт Байли недавно стала старейшим парашютистом страны в возрасте 102 лет.

Смотрите: Британка становится старейшим парашютистом Великобритании в возрасте 102 лет, интернет потрясён

Доказывая, что фраза «возраст — это всего лишь число» верна, британка по имени Манетт Байли недавно стала старейшим парашютистом страны в возрасте 102 лет.

В свой 102-й день рождения она совершила смелый прыжок с высоты 7 000 футов во время парашютного прыжка, организованного на аэродроме Бекклс.

На видео, которое опубликовал Daily Mail, видно, как Байли совершает прыжок с инструктором, захватывая захватывающие виды голубого неба и панорамные виды во время спуска и мягкой посадки. Позже она описала опыт как «чудесный».

При публикации видео Daily Mail написала: «102-летняя женщина отпраздновала свой день рождения, прыгнув из маленького самолета. Манетт Байли стала старейшим парашютистом Великобритании после совершения прыжка с высоты 7 000 футов.»

Позже видео быстро стало популярным в социальных сетях, где пользователи хвалили смелость Байли, говоря: «Вау… Я так рад за неё… У меня действительно нет такой смелости.»

Другой пользователь, разделяющий аналогичные чувства, сказал: «Мне всего 50, и я чувствую, как у меня скрипят кости, просто глядя на это! Молодец.»

Третий пользователь, восхищаясь возможностью реализовать мечту в таком возрасте, сказал: «Очень смело. Как чудесно осуществить свою мечту в таком возрасте.»

Вспоминая свой опыт на BBC Radio Suffolk, Байли сказала: «Это было немного страшно. Должна признать, что я крепко закрыла глаза. Я просто хочу, чтобы другие люди, которые приближаются к 80 и 90 годам, не отказывались от своих мечт. Просто продолжайте идти. Мне так повезло быть в хорошей форме, что я должна использовать это, вот и все.»

 

Tags:

addBlock

Недавний пост

Тайвань отвечает на попытки Китая и Соломоновых Островов исключить его из Форума тихоокеанских островов

Тайвань отвечает на попытки Китая и Соломоновых Островов исключить его из Форума тихоокеанских островов

Apple планирует создать до 600 000 рабочих мест в Индии к 2025 году

Apple планирует создать до 600 000 рабочих мест в Индии к 2025 году

Telegram реагирует на арест CEO Павла Дурова: «Нечего скрывать…»

Telegram реагирует на арест CEO Павла Дурова: «Нечего скрывать…»

Бен Аффлек вызывает слухи о романе с 28-летней дочерью Роберта Кеннеди-младшего Кик Кеннеди на фоне развода с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек вызывает слухи о романе с 28-летней дочерью Роберта Кеннеди-младшего Кик Кеннеди на фоне...

Новое лечение рака прямой кишки дает шанс избежать хирургического вмешательства, показывает исследование

Новое лечение рака прямой кишки дает шанс избежать хирургического вмешательства, показывает исследование

230 задержанных освобождены после седьмых российско-украинских переговоров при посредничестве ОАЭ

230 задержанных освобождены после седьмых российско-украинских переговоров при посредничестве ОАЭ

ООН призывает Пакистан заняться проблемой насильственных исчезновений и реформировать законы о богохульстве

ООН призывает Пакистан заняться проблемой насильственных исчезновений и реформировать законы о богохульстве

mail logo

Подпишитесь, чтобы получать заголовки дня от NewsX прямо на свой почтовый ящик