Смотрите: Бывший шпион Пентагона утверждает, что правительство США обладает «тела инопланетян» и транспортными средствами неизвестного происхождения

Бывший шпион Пентагона сделал ошеломляющее и странное заявление. Недавно экс-шпион утверждал, что инопланетяне не только посещали Землю, но и что правительство США осведомлено о их существовании на протяжении десятилетий.

Более того, он также заявил, что власти обладают транспортными средствами «неизвестного происхождения», которые не принадлежат США или какой-либо другой известной стране.

Опубликовав клип с интервью Элизондо, Daily Mail написала: «Бывший шпион говорит, что правительство США ‘осведомлено’ об ИНОПЛАНЕТЯНАХ на протяжении десятилетий. Исследователь НЛО Луис Элизондо сообщил репортерам, что он может подтвердить, что транспортное средство ‘неизвестного происхождения’ было обнаружено на месте крушения в Росвелле в 1947 году.»

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Это видео собрало более 60 000 просмотров и более 1 400 лайков, вызвав широкий спектр реакций у зрителей.

Хотя некоторые люди убеждены в заявлениях экс-шпиона, другие продолжают оставаться скептически настроенными.

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Посмотрите на реакции пользователей интернета

Реагируя на этот пост, один пользователь сказал: «Ну… это действительно эгоистично думать, что мы являемся самыми умными существами во ВСЕЛЕННОЙ!!! Не удивительно, что есть инопланетяне.»

Другой вопросил: «Я никогда в это не верил, но глядя на жизнь, почему так много людей пропадают? Как так много каждый день? Думаю, что в этой истории есть что-то еще.»

Тем не менее, третий пользователь был скептически настроен к этому заявлению, сказав: «Никогда нет реальных доказательств.» Но четвертый пользователь одобрительно сказал: «Наконец-то кто-то говорит правду.»