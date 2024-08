De beruchtste ‘behekste pop’ van het VK heeft 17 mannen aangevallen, beweert paranormaal onderzoeker

Om te bewijzen dat de regel ‘hel heeft geen woede als een versmade vrouw’ waar is, is er een afschuwelijk fenomeen aan het licht gekomen. Onlangs was een antieke pop, die naar verluidt bewoond wordt door de geest van een afgewezen bruid genaamd Elizabeth, het middelpunt van verschillende paranormale gebeurtenissen in het Haunted Objects Museum in Rotherham in South Yorkshire.

De pop staat bekend als de ‘meest behekste’ pop ter wereld en zou naar verluidt minstens 17 mannen hebben aangevallen, van wie sommigen lichamelijk letsel hebben opgelopen. Dat meldt New York Post.

Maar de vraag is hoe paranormaal onderzoeker en museumeigenaar Lee Steer van deze pop op de hoogte is geraakt? Nou, het antwoord ligt in online winkelen.

Toen Steer hoorde over de vermeende vijandigheid van de pop jegens mannen, kocht hij hem voor £866 op eBay. Tijdens een onderzoek in de «bruidspoppenkamer» van het museum voelde Steer een branderig gevoel in zijn nek en later vond hij krassen op zijn rug die volgens getuigen leken op een pentagram.

Later zei Steer tegen een outlet: ‘Het lijkt erop dat de pop een hekel heeft aan mannen… Er zijn ruim 15 mensen naar me toegekomen om te zeggen dat ze zijn gekrast. Het zijn allemaal mannen en nooit een vrouw die hij heeft aangevallen.’

Onrustbarende acties van de spookpop



Schokkend genoeg beperkt de pop zich niet alleen tot onrustige acties. Volgens Steer heeft de pop brandalarmen geactiveerd, objecten door de kamer verplaatst en elektronische verstoringen in video-opnamen veroorzaakt.



Bij een paranormaal onderzoek zou een parfumfles door de kamer zijn gegooid en de woorden «bruid» en «spookachtig» verschenen op mysterieuze wijze op de beelden.

Naast Lee Steer had ook een andere paranormaal onderzoeker, Jon-Paul Kenny, een soortgelijke griezelige ervaring met de pop. Tijdens een TikTok-livesessie in het museum vertelde hij dat hij voelde dat er aan zijn shirt werd getrokken, alsof iemand hem van achteren vastpakte, ook al was hij alleen in de kamer met alleen zijn vriendin en de pop.