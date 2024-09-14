Hotels.com рассказывает о самых забытых вещах и необычных запросах в отелях по всему миру

Hotels.com, ведущая глобальная платформа для бронирования номеров в отелях, опубликовала свой ежегодный Отчет о Взглядах на Номера в Отелях, который проливает свет на наиболее часто забываемые гостями предметы и самые необычные запросы, сделанные во время их пребывания. Отчет основан на данных, собранных более чем из 400 отелей по всему миру, и предлагает увлекательный взгляд на причудливые привычки путешественников.
Наиболее часто забываемые предметы
Согласно отчету, гости отелей часто забывают важные предметы во время своего пребывания. Среди наиболее часто забываемых вещей — зарядные устройства для телефонов, грязное белье, адаптеры питания, косметика и туалетные принадлежности. Удивительно, но около 10% опрошенных отелей сообщили о находке оставленных гостями зубных протезов, что подчеркивает часто забываемый характер личных вещей в спешке при выезде.
Самые странные забытые предметы
Хотя такие повседневные вещи, как зарядные устройства и грязное белье, легко потерять, некоторые гости оставляли после себя куда более необычные вещи. В отчете приводятся примеры необычных находок, среди которых: часы Rolex, роскошные часы стоимостью 6 миллионов долларов (Rs 50 крор), сумка Hermes Birkin, ключи и документы от роскошных автомобилей, автомобильная шина, обручальное кольцо, один зуб, два гипсовых слепка ноги, пачки наличных денег, домашняя ящерица и даже цыпленок. К счастью, ящерица и цыпленок были благополучно возвращены своим владельцам, добавив счастливый финал к этим причудливым находкам.
Необычные запросы на обслуживание номеров
Помимо забытых предметов, Отчет о Взглядах на Номера в Отелях также подчеркивает некоторые из самых странных запросов на обслуживание номеров, сделанных гостями. Среди самых удивительных запросов были ванна, наполненная Evian для купания ребенка, индивидуальное меню для питомца без аллергенов, подгорелые тосты, хот-дог с икрой, свежее козье молоко, четыре фунта бананов и уникальный запрос на «дай пять» от сотрудника, чтобы подтвердить получение заказа. Эти эксцентричные требования отражают разнообразные и иногда причудливые потребности гостей отелей по всему миру.
Уникальные удобства отелей: скрытые привилегии, о которых вы не знали
В отчете также выделяются уникальные привилегии, предлагаемые отелями по всему миру, раскрывая опыт, который выходит за рамки стандартных удобств. Эти скрытые жемчужины добавляют дополнительный слой роскоши и персонализации к опыту гостя, удовлетворяя тех, кто ищет что-то особенное во время своего пребывания.
- Прогулка по истории в Токио: В Hotel New Otani Tokyo The Main гости могут насладиться спокойной прогулкой по японскому саду, которому 400 лет, соединяя историю и природу в сердце города.
- Музыкальный отдых в Остине: Four Seasons Hotel Austin предлагает услугу гитарного консьержа в номере, предоставляя гостям премиальные гитары для уникального музыкального опыта во время их пребывания.
- Уход за питомцами в Портленде: Отель Sentinel в Портленде предлагает услуги для любителей животных с услугой VIP (Очень Важные Питомцы), включая доступ к элитным грумерам и даже ветеринару-акупунктуристу для питомцев, испытывающих стресс.
- Частные экскурсии по музеям в Лондоне: Гости Montague on the Gardens в Лондоне могут воспользоваться эксклюзивными частными экскурсиями по Британскому музею, предлагая уникальный персонализированный культурный опыт.
- Дегустация вина в Провансе: Для ценителей вина, Villa Gallici Hotel & Spa предлагает персонализированные дегустации вина в своем погребе, позволяя гостям насладиться изысканными винами в интимной обстановке.