Hotels.com рассказывает о самых забытых вещах и необычных запросах в отелях по всему миру

Hotels.com, ведущая глобальная платформа для бронирования номеров в отелях, опубликовала свой ежегодный Отчет о Взглядах на Номера в Отелях, который проливает свет на наиболее часто забываемые гостями предметы и самые необычные запросы, сделанные во время их пребывания. Отчет основан на данных, собранных более чем из 400 отелей по всему миру, и предлагает увлекательный взгляд на причудливые привычки путешественников.

Наиболее часто забываемые предметы

Согласно отчету, гости отелей часто забывают важные предметы во время своего пребывания. Среди наиболее часто забываемых вещей — зарядные устройства для телефонов, грязное белье, адаптеры питания, косметика и туалетные принадлежности. Удивительно, но около 10% опрошенных отелей сообщили о находке оставленных гостями зубных протезов, что подчеркивает часто забываемый характер личных вещей в спешке при выезде.

Самые странные забытые предметы

Хотя такие повседневные вещи, как зарядные устройства и грязное белье, легко потерять, некоторые гости оставляли после себя куда более необычные вещи. В отчете приводятся примеры необычных находок, среди которых: часы Rolex, роскошные часы стоимостью 6 миллионов долларов (Rs 50 крор), сумка Hermes Birkin, ключи и документы от роскошных автомобилей, автомобильная шина, обручальное кольцо, один зуб, два гипсовых слепка ноги, пачки наличных денег, домашняя ящерица и даже цыпленок. К счастью, ящерица и цыпленок были благополучно возвращены своим владельцам, добавив счастливый финал к этим причудливым находкам.

Необычные запросы на обслуживание номеров

Помимо забытых предметов, Отчет о Взглядах на Номера в Отелях также подчеркивает некоторые из самых странных запросов на обслуживание номеров, сделанных гостями. Среди самых удивительных запросов были ванна, наполненная Evian для купания ребенка, индивидуальное меню для питомца без аллергенов, подгорелые тосты, хот-дог с икрой, свежее козье молоко, четыре фунта бананов и уникальный запрос на «дай пять» от сотрудника, чтобы подтвердить получение заказа. Эти эксцентричные требования отражают разнообразные и иногда причудливые потребности гостей отелей по всему миру.

Уникальные удобства отелей: скрытые привилегии, о которых вы не знали

В отчете также выделяются уникальные привилегии, предлагаемые отелями по всему миру, раскрывая опыт, который выходит за рамки стандартных удобств. Эти скрытые жемчужины добавляют дополнительный слой роскоши и персонализации к опыту гостя, удовлетворяя тех, кто ищет что-то особенное во время своего пребывания.