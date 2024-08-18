Вы запойный зритель? Найдите реальные места, которые вдохновили вас на создание любимых фильмов и телешоу

Часть поколения, которое выросло с визуальными медиа, фильмы стали неотъемлемой частью общества. Если вы грустите, вы смотрите фильм; если вы счастливы, вы празднуете это с фильмом; если хотите что-то узнать, есть фильмы; если хотите что-то объяснить, можете сделать фильм.

Как киноман, меня всегда поражало, как фильмы черпают вдохновение из реального мира, чтобы создать что-то настолько далекое от реальности — мир, который кажется таким волшебным. Они превращают самые обычные элементы нашей повседневной жизни в нечто необычайное и очаровательное: то, что мы видим, переживаем, даже те места, в которых мы живем или мечтаем побывать. Фильмы создали у нас очень высокие ожидания от того, что мы хотим от жизни, чем хотим заниматься в будущем и какие места хотим увидеть, посетить или пережить.

Для тех, кто всегда мечтал жить так, как это происходит в фильмах, разочаровывает осознание, что это не является фактом. Однако что если я скажу вам, что вы, по крайней мере, можете отправиться и посетить некоторые из самых волшебных мест, которые вдохновили множество ваших любимых фильмов и сериалов всех времен? Что если я скажу вам, что не все места, которые вы видели, были декорациями, а настоящими местами?

Вокзал Кингс-Кросс в Лондоне

Место, вдохновившее съемки одного из культовых фильмов «Гарри Поттер», Вокзал Кингс-Кросс, является пассажирским вокзалом, расположенным на окраине центрального Лондона в районе Камден.

Чтобы приспособить линию East Coast Main Line, Великая Северная железная дорога открыла станцию в Кингс-Кроссе в 1852 году на северной окраине центрального Лондона. Вы, вероятно, помните знаменитую сцену, где Гарри и семья Уизли проходят прямо через кирпичную стену на Вокзале Кингс-Кросс, чтобы попасть на платформу 9 и три четверти, даже если вы видели только первый фильм о Гарри Поттере. В течение всей серии фильмов платформа Хогвартс Экспресс появляется и упоминается много раз. Она стала настолько известной, что Вокзал Кингс-Кросс официально обозначил платформу между платформами девять и десять. Теперь поклонники «Гарри Поттера» часто посещают это место, чтобы сделать фотографии.

Раскрашенные дамы в Сан-Франциско

Классический сериал для детей 90-х годов, «Полный дом», показал «Раскрашенных дам», которые находятся в Сан-Франциско. Вы, возможно, помните эти здания по сцене, где семья Таннер устраивает пикник перед живописным рядом разноцветных домов в начальных титрах «Полного дома». Хотя многие из нас часто думают, что эти фоновые визуальные элементы являются декорациями, эти дома действительно существуют.

В американской архитектуре викторианские и эдвардианские дома и здания, перекрашенные в три или более цветов, чтобы подчеркнуть или украсить их архитектурные особенности, называются «раскрашенными дамами». Эта практика началась в 1960-х годах. В своей книге 1978 года «Раскрашенные дамы: Великолепные викторианцы Сан-Франциско» Элизабет Помада и Майкл Ларсен впервые использовали этот термин для обозначения викторианских домов в Сан-Франциско.

Жилое здание на Бедфорд-стрит 90 в Нью-Йорке

Еще одно культовое место, которое запомнили все поклонники сериала «Друзья». Со временем у «Друзей» сформировалась своего рода культовая аудитория, поэтому неудивительно, что жилой комплекс, ставший фоном для внешних съемок домов персонажей, стал популярным туристическим местом. Интерьеры двух основных квартир сериала на самом деле находились в Бербанке, тогда как фасад серо-зеленого цвета, использованный для внешних съемок, можно найти в Гринвич-Виллидж на пересечении Бедфорд и Гроув-стрит.

Альбукерке, Нью-Мексико

Еще одно любимое место многих представителей поколения Z и миллениалов — дом из сериала «Во все тяжкие» по адресу Пирмонт-драйв, 3828, в Альбукерке, Нью-Мексико, — это дом Уолтера Уайта, известный всем его зрителям. Хотя это самое популярное место, которое сразу вспомнят поклонники сериала, есть и другие места в городе, которые вдохновили сериал и которые могут посетить туристы, включая автомойку и популярный ресторан.

Хотя этот тихий пляж выглядит так же, как и другие пляжи на побережье Калифорнии, он на самом деле является частью одного из самых известных сюжетных поворотов в истории кино. Когда персонажи из первого фильма «Планета обезьян» прогуливаются по этому пляжу, они думают, что находятся на другой планете. Однако вскоре они обнаруживают руины Статуи Свободы. Хотя декорации фильма были убраны, любители фильма все еще часто посещают Пойнт-Дум, чтобы сделать фотографии. Пойнт-Дум — это утес, который выступает в Тихий океан у побережья Малибу, Калифорния. Северная оконечность залива Санта-Моника образована этим утесом, длинным утесом.

Скопелос, Греция

Место, которое я всегда хотел увидеть с тех пор, как посмотрел классический фильм «Мамма Мия!», — музыкальная романтическая комедия 2008 года, основанная на песнях поп-группы ABBA. Греческий остров Скопелос находится в западной части Эгейского моря. Скопелос — один из нескольких островов, составляющих группу островов Северные Спорады, расположенных к северу от острова Эвбея и к востоку от полуострова Пелион на материке. Яркие краски и потрясающая архитектура греческого острова, показанного в фильме «Мамма Мия!», трудно забыть. Поклонники могут посетить реальный остров, где снимался фильм — Скопелос в западной части Эгейского моря, несмотря на то, что история происходит на вымышленном острове. Вы даже можете сесть на экскурсионный автобус, который отвезет посетителей на несколько известных мест съемок, таких как пляж Кастани и часовня Агиос Иоаннис.

Ресторан Тома в Нью-Йорке

Ресторан Тома — это закусочная в районе Морнингсайд-Хайтс на Манхэттене. Она находится по адресу 2880 Бродвей, на пересечении с Вест 112-й улицей. Она расположена на первом этаже здания Армстронг-Холл при Колумбийском университете, где также находится Институт космических исследований Годдарда.

Внешние кадры знаменитых сцен из кафе Monk’s в сериале «Сайнфелд» были сняты на месте в Нью-Йорке, но сцены интерьера были постановочными! Ресторан, который служил регулярным местом встречи Джерри и его друзей в комедии, был Ресторан Тома, который до сих пор работает в районе Морнингсайд-Хайтс на Манхэттене. Вы можете попробовать еду сами, посетив угол Бродвея и Вест 112-й улицы, и, как говорят отзывы, она действительно довольно хороша.

Жилое здание на Водной улице 455 в Бруклине

Это для всех Верхних Ист-Сайдеров или Бруклинцев, или и тех, и других, или ни тех, ни других. Неважно; здесь найдется место для всех, в отличие от шоу «Сплетница», XOXO.

Вы можете вспомнить Дэна Хамфри из «Сплетницы» в исполнении Пенна Бэджли, который жил в коричневом кирпичном жилом доме или чердаке, как мы его знаем, который находился рядом с Манхэттенским мостом. На самом деле, вы можете увидеть интерьер здания, если отправитесь на Водную улицу в роскошном районе DUMBO в Бруклине. Хотя в Нью-Йорке проводят экскурсии по местам съемок сериала «Сплетница», большинство из них сосредоточены на местах в Манхэттене и обходят вниманием любимый фасад в Бруклине.