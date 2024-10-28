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Понедельник, 28 октября, 2024
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Джису из Blackpink присоединилась к Tommy Hilfiger в качестве амбассадора бренда

Суперзвезда K-pop Джису официально объединила усилия с культовым американским модным брендом Tommy Hilfiger в качестве его нового амбассадора.

Джису из Blackpink присоединилась к Tommy Hilfiger в качестве амбассадора бренда

Суперзвезда K-pop Джису, участница Blackpink, официально стала новым амбассадором знаменитого американского бренда Tommy Hilfiger. Вслед за другими артистами K-pop, такими как Stray Kids, которые также представляют бренд, Джису привлекла внимание к сотрудничеству с Tommy Hilfiger, появившись на показе коллекции весна/лето 2025 на Нью-Йоркской неделе моды. Это долгожданное сотрудничество было недавно подтверждено Tommy Hilfiger в анонсе на Instagram.

«Сотрудничество с Tommy Hilfiger – это осуществление мечты», – поделилась Джису, выражая свою радость по поводу партнёрства. «Я очень рада, что, идя своим путём, оказалась в Нью-Йорке вместе с иконой этого города, мистером Томми Хилфигером. Новая коллекция Томми сочетает в себе женственность и современную чувствительность, что глубоко откликается во мне».

Джису сияет в новой осенней кампании Tommy Hilfiger

Объявление о партнёрстве Джису совпало с запуском осенней кампании Tommy Hilfiger, в которой звезда K-pop дебютировала в качестве лица бренда. В серии снимков по Нью-Йорку Джису обворожительно смотрится в автобусе-дубльдеккере, воплощая фирменный стиль Tommy Hilfiger. Её образ подчёркивает знаковый логотип с цветными блоками, а ногти, украшенные «I ❤️ NY», добавляют индивидуальности её внешности. Фанаты могут увидеть полную кампанию на официальном Instagram Tommy Hilfiger, где есть ещё больше фото и видео.

Мировая икона моды и не только

Джису уже известна в мире моды, представляя множество престижных брендов в прошлом. Помимо Tommy Hilfiger, она была амбассадором роскошных брендов, таких как Dior и Cartier, а также брендов, как Alo Yoga и Self-Portrait. Её универсальность как амбассадора выходит за рамки моды, она сотрудничала с Dyson, демонстрируя свою стильную разносторонность в разных отраслях.

Фокус на сольных проектах и предстоящих актёрских ролях

Недавно Джису сосредоточилась на своей сольной карьере, выпустив собственный лейбл BLISSOO, как и её коллеги по Blackpink. В прошлом году она вызвала ажиотаж своим сольным синглом «Flower», который стал вирусным в социальных сетях благодаря популярному танцевальному челленджу. Джису известна не только своим музыкальным талантом, но и актёрским мастерством: в 2021 году она снялась в драме Disney+ «Снегопад», получив высокую оценку за свою проникновенную игру. В ближайшем будущем она появится в двух долгожданных проектах: экранизации вебтуна «Всевидящий читатель» и дораме «Ньютопия», оба запланированы к выпуску в 2025 году.

Возрастающее влияние на мировую моду и развлечения

Сотрудничество Джису с Tommy Hilfiger стало значительным этапом на её пути как международного кумира, объединяя её уникальный стиль с одним из самых узнаваемых брендов Америки. Поклонники по всему миру с нетерпением ждут её дальнейшего вклада в мир музыки, моды и актёрства. Это партнёрство с Tommy Hilfiger обещает подчеркнуть синергию между культурным влиянием K-pop и американской модой, продолжая открывать новые горизонты в её динамичной карьере.

Filed under

Blackpink Tommy Hilfiger
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