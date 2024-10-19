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Суббота, 19 октября, 2024
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Забудьте о диете: исследование показало, что ДНК является истинной причиной подагры

В ходе новаторского исследования были проанализированы генетические данные 2,6 миллиона человек, в том числе 120 295 человек с диагнозом подагра.

Забудьте о диете: исследование показало, что ДНК является истинной причиной подагры

Подагра — это болезненная форма артрита, которая поражает в первую очередь суставы, вызывая сильную боль и отек, особенно в больших пальцах ног, лодыжках, коленях и пальцах рук. Традиционно считавшаяся следствием нездорового образа жизни и плохого питания, недавнее исследование под руководством профессора Тони Мерримана из Университета Отаго изменило это представление, подчеркивая важную роль генетики в развитии подагры.

Исследование: Генетический взгляд

Это новаторское исследование проанализировало генетические данные 2,6 миллиона человек, включая 120 295 с диагнозом подагра. Это масштабное исследование выявило генетическую основу болезни, показав, что наследственные факторы играют более значительную роль в развитии подагры, чем считалось ранее. Исследователи выявили в общей сложности 377 генетических регионов, связанных с подагрой, из которых 149 ранее никогда не связывались с этим заболеванием.

Борьба со стигматизацией подагры

Профессор Тони Мерриман, ведущий автор исследования, выразил оптимизм в отношении возможности этого исследования изменить понимание подагры. В пресс-релизе он отметил: «Это исследование развенчало миф о том, что подагра связана с нездоровым образом жизни или плохим питанием — это состояние с генетическим влиянием».

Это открытие особенно важно, так как долгое время подагра сопровождалась стигмой. Многие люди испытывают стыд и считают, что их состояние вызвано плохими пищевыми привычками, что приводит к стеснению и нежеланию обращаться за медицинской помощью. Подобные установки могут усугубить состояние, и поэтому данное исследование является важным поворотным моментом в решении как медицинских, так и социальных аспектов подагры.

Роль диеты и генетики

Хотя исследование подчеркивает генетические факторы, влияющие на развитие подагры, оно не исключает полностью влияние диеты. Нездоровые пищевые привычки, особенно употребление красного мяса и других продуктов, богатых пуринами, могут спровоцировать приступы подагры. Однако исследование показывает, что этиология подагры более сложна, чем просто связанная с питанием. Формирование подагры характеризуется высоким уровнем мочевой кислоты, развитием кристаллов урата в суставах и реакцией иммунной системы на эти кристаллы, при этом генетика играет более значительную роль в этом сложном процессе.

Filed under

Подагра
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