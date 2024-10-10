NIF Global Kothrud снова оказалась в центре внимания на главном модном событии Индии — Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов, Четан Мали и Махендра Чоудхари, представили свою дебютную коллекцию под названием «Chor Bazar». Коллекция, представленная в престижной категории GenNext, стала ярким празднованием культового рынка Chor Bazar в Мумбаи, сочетая винтажный шарм с […]

NIF Global Kothrud снова оказалась в центре внимания на главном модном событии Индии — Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов, Четан Мали и Махендра Чоудхари, представили свою дебютную коллекцию под названием «Chor Bazar». Коллекция, представленная в престижной категории GenNext, стала ярким празднованием культового рынка Chor Bazar в Мумбаи, сочетая винтажный шарм с современным стилем.

Коллекция «Chor Bazar» выделялась на мероприятии, привлекая внимание своим уникальным сочетанием ретро-эстетики и устойчивых модных практик. Вдохновленные оживленным рынком, известным своей эклектичной смесью антикварных сокровищ, дуэт infused свои наряды ностальгическими элементами, такими как граммофоны, винтажные карманные часы и традиционные ювелирные изделия. Их способность модернизировать эти элементы и превращать их в модные вещи принесла студентам множество похвал.

Коллекция состояла из роскошных изделий ручной работы из хлопкового шелка и шелковых тканей, дополненных сложной ручной отделкой. В уникальном жесте в поддержку устойчивого развития Четан и Махендра использовали оставшиеся ювелирные изделия из самого Chor Bazar, которые они искусно переосмыслили в качестве украшений для своих дизайнов. Это вдумчивое использование старых, выброшенных материалов отражало не только креативность дизайнеров, но и их приверженность устойчивости — ключевой тенденции в сегодняшней модной индустрии.

Эта коллекция была не только о сочетании старого и нового; она также была глубоко личной данью культурному наследию Мумбаи. Каждое изделие из коллекции «Chor Bazar» рассказывало историю — историю о мастерстве, ностальгии и инновациях. Ретро-мотивы, в сочетании с смелыми и современными силуэтами, нашли отклик у любителей моды, которые хвалили коллекцию за ее оригинальность и глубокую нарративность.

Добавляя дополнительный штрих гламура к показу, актриса Фатима Сана Шайх выступила в роли главной модели коллекции. Облаченная в одну из выдающихся моделей «Chor Bazar», ее присутствие на подиуме подняло шоу, уловив суть влечения винтажного и современного стилей коллекции.

Успех коллекции «Chor Bazar» является свидетельством качества образования и наставничества, предоставляемого NIF Global Kothrud. «Мы невероятно гордимся достижениями Четана и Махендры», — сказала Мита Агарвал, директор NIF Global Kothrud. «Их креативность, мастерство и преданность действительно отражают ту инновацию, которую мы поощряем в NIF Global Kothrud. Мы рады видеть, как их усердная работа воплощается на такой престижной платформе, как Lakmé Fashion Week».

Пока NIF Global Kothrud продолжает воспитывать следующее поколение дизайнеров, коллекция «Chor Bazar» служит ярким примером того, как креативность, традиции и устойчивость могут пересекаться, создавая нечто поистине замечательное.

О NIF Global Kothrud

NIF Global Kothrud — это ведущая учебная заведение в области моды и дизайна интерьеров, которое стремится развивать креативность, инновации и техническую экспертизу у своих студентов. С акцентом на подготовку специалистов, готовых к индустрии, NIF Global Kothrud обеспечивает студентов навыками и знаниями, необходимыми для успеха в постоянно развивающемся мире моды и дизайна интерьеров.