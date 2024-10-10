Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
Пятница, 11 октября, 2024
Live Tv
we-woman

Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов

NIF Global Kothrud снова оказалась в центре внимания на главном модном событии Индии — Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов, Четан Мали и Махендра Чоудхари, представили свою дебютную коллекцию под названием «Chor Bazar». Коллекция, представленная в престижной категории GenNext, стала ярким празднованием культового рынка Chor Bazar в Мумбаи, сочетая винтажный шарм с […]

Advertisement
Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов

NIF Global Kothrud снова оказалась в центре внимания на главном модном событии Индии — Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов, Четан Мали и Махендра Чоудхари, представили свою дебютную коллекцию под названием «Chor Bazar». Коллекция, представленная в престижной категории GenNext, стала ярким празднованием культового рынка Chor Bazar в Мумбаи, сочетая винтажный шарм с современным стилем.

Коллекция «Chor Bazar» выделялась на мероприятии, привлекая внимание своим уникальным сочетанием ретро-эстетики и устойчивых модных практик. Вдохновленные оживленным рынком, известным своей эклектичной смесью антикварных сокровищ, дуэт infused свои наряды ностальгическими элементами, такими как граммофоны, винтажные карманные часы и традиционные ювелирные изделия. Их способность модернизировать эти элементы и превращать их в модные вещи принесла студентам множество похвал.

Коллекция состояла из роскошных изделий ручной работы из хлопкового шелка и шелковых тканей, дополненных сложной ручной отделкой. В уникальном жесте в поддержку устойчивого развития Четан и Махендра использовали оставшиеся ювелирные изделия из самого Chor Bazar, которые они искусно переосмыслили в качестве украшений для своих дизайнов. Это вдумчивое использование старых, выброшенных материалов отражало не только креативность дизайнеров, но и их приверженность устойчивости — ключевой тенденции в сегодняшней модной индустрии.

Эта коллекция была не только о сочетании старого и нового; она также была глубоко личной данью культурному наследию Мумбаи. Каждое изделие из коллекции «Chor Bazar» рассказывало историю — историю о мастерстве, ностальгии и инновациях. Ретро-мотивы, в сочетании с смелыми и современными силуэтами, нашли отклик у любителей моды, которые хвалили коллекцию за ее оригинальность и глубокую нарративность.

Добавляя дополнительный штрих гламура к показу, актриса Фатима Сана Шайх выступила в роли главной модели коллекции. Облаченная в одну из выдающихся моделей «Chor Bazar», ее присутствие на подиуме подняло шоу, уловив суть влечения винтажного и современного стилей коллекции.

Успех коллекции «Chor Bazar» является свидетельством качества образования и наставничества, предоставляемого NIF Global Kothrud. «Мы невероятно гордимся достижениями Четана и Махендры», — сказала Мита Агарвал, директор NIF Global Kothrud. «Их креативность, мастерство и преданность действительно отражают ту инновацию, которую мы поощряем в NIF Global Kothrud. Мы рады видеть, как их усердная работа воплощается на такой престижной платформе, как Lakmé Fashion Week».

Пока NIF Global Kothrud продолжает воспитывать следующее поколение дизайнеров, коллекция «Chor Bazar» служит ярким примером того, как креативность, традиции и устойчивость могут пересекаться, создавая нечто поистине замечательное.

О NIF Global Kothrud

NIF Global Kothrud — это ведущая учебная заведение в области моды и дизайна интерьеров, которое стремится развивать креативность, инновации и техническую экспертизу у своих студентов. С акцентом на подготовку специалистов, готовых к индустрии, NIF Global Kothrud обеспечивает студентов навыками и знаниями, необходимыми для успеха в постоянно развивающемся мире моды и дизайна интерьеров.

Filed under

LAKME FASHION WEEK когда двое из самых талантливых студентов
Advertisement

Also Read

Британский рэпер Yung Filly арестован по обвинениям в изнасиловании и нападении после выступления в Перте

Британский рэпер Yung Filly арестован по обвинениям в изнасиловании и нападении после выступления в Перте

X возвращается в Бразилию: Платформа Маска возобновляет операции после соблюдения судебных требований

X возвращается в Бразилию: Платформа Маска возобновляет операции после соблюдения судебных требований

Использование капсулы самоубийц приостановлено на фоне уголовного расследования после смерти женщины из США

Использование капсулы самоубийц приостановлено на фоне уголовного расследования после смерти женщины из США

Мать Илона Маска подверглась критике за поощрение мошенничества на выборах, пользователи требуют расследования от ФБР

Мать Илона Маска подверглась критике за поощрение мошенничества на выборах, пользователи требуют расследования от ФБР

Swiggy запускает флот XL для крупных заказов в праздничный сезон

Swiggy запускает флот XL для крупных заказов в праздничный сезон

Entertainment

Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

Оскары 2025: Иордания выбрала документальный фильм «Моя сладкая страна» для категории Лучший международный полнометражный фильм.

Оскары 2025: Иордания выбрала документальный фильм «Моя сладкая страна» для категории Лучший международный полнометражный фильм.

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы становится вирусной

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву Елизавету II ‘Mad’ и ‘Rude’

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву

Advertisement

Lifestyle

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Что такое Grazing Tables? Новые тенденции, преобразующие кейтеринг мероприятий с помощью искусной и интерактивной кухни

Что такое Grazing Tables? Новые тенденции, преобразующие кейтеринг мероприятий с помощью искусной и интерактивной кухни

Ореховый всплеск: почему грецкие орехи завоевывают популярность во всем мире и что вам нужно знать о связанных с ними рисках

Ореховый всплеск: почему грецкие орехи завоевывают популярность во всем мире и что вам нужно знать

Полное руководство по продуктам в сезон дождей: что есть, чтобы быть здоровым

Полное руководство по продуктам в сезон дождей: что есть, чтобы быть здоровым

Advertisement
mail logo

Подпишитесь, чтобы получать заголовки дня от NewsX прямо на свой почтовый ящик