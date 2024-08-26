Бен Аффлек вызывает слухи о романе с 28-летней дочерью Роберта Кеннеди-младшего Кик Кеннеди на фоне развода с Дженнифер Лопес

После развода с Дженнифер Лопес Бен Аффлек был замечен проводящим время с 36-летней дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего Кик Кеннеди. Сообщается, что пара была замечена вместе в различных местах, включая Polo Lounge в отеле Beverly Hills.

По данным Page Six, хотя подробности их отношений остаются неясными, это вызвало интерес к личности Кик Кеннеди и ее связи с семьей Кеннеди.

Кэтлин Александра «Кик» Кеннеди, родившаяся 13 апреля 1988 года, является не просто еще одним членом знаменитой семьи Кеннеди. Названная в честь своей двоюродной бабушки Кик, трагически погибшей в авиакатастрофе в 1948 году, она унаследовала не только имя, но и многое другое от своего предка.

Хотя семья Кеннеди известна своими корнями в американской политике, Кик выбрала иной путь, посвятив себя карьере актрисы, а не политике, как ее родственники.

Актерская карьера Кик включает роли в популярных телешоу, таких как «Умерь свой энтузиазм», «Новости», а также появление в роли самой себя в сериале «Сплетница». Несмотря на политическое наследие своей семьи, Кик выразила желание, чтобы ее признали за ее собственные достижения, а не за известную фамилию. Однажды она сказала: «Надеюсь, однажды люди будут приходить ко мне не из-за моей фамилии, а из-за того, что я сделала сама».

Вырастая в семье Кеннеди, Кик пережила уникальное и необычное детство. Ее отец, Роберт Ф. Кеннеди-младший, известен своей природоохранной деятельностью, и Кик часто ассоциируют с экологическими проблемами.

В интервью 2012 года для Town & Country Кик рассказала о необычном детском воспоминании, когда ее отец привел ее на пляж, чтобы забрать голову мертвой кита. Они привязали голову кита к крыше их минивэна и поехали домой, при этом соки кита просачивались в машину. Этот необычный случай был всего лишь еще одним днем в жизни Кеннеди.

Хотя политика является важным аспектом семьи Кеннеди, Кик предпочла держаться от нее подальше, сосредоточившись на своей актерской карьере и личных интересах. Несмотря на известную фамилию, она усердно работает, чтобы создать свою собственную идентичность, и часто делится моментами своей жизни в социальных сетях.

Ее Instagram полон фотографий животных, отражающих ее любовь к ним, и она часто публикует посты о своем участии в таких видах спорта, как теннис, катание на лыжах и верховая езда.

Личная жизнь Кик Кеннеди также привлекала внимание в последние годы. В 2018 году она попала в заголовки, когда ее парень, миллиардер и наследник банковского состояния Мэтью Меллон, неожиданно скончался.

По сообщениям, смерть Меллона стала для Кик сильным ударом, так как пара встречалась около четырех месяцев. Ее модельный менеджер Кристин Шотт упомянула, что Кик была убита горем из-за внезапной утраты. С тех пор Кик держит свои личные отношения относительно в тайне.

В последнее время начали появляться слухи о возможных отношениях между Кик и Беном Аффлеком, который в настоящее время проходит через публичный развод с Дженнифер Лопес. Их видели вместе, что вызвало спекуляции о характере их отношений. Однако Кик не комментировала эти слухи, и представители Аффлека не ответили на запросы.