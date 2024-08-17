Брэд Питт полностью исчез из картины? Анджелина Джоли исключила актера, чтобы позаботиться о раненом сыне Паксе

Семейная драма Джоли-Питта продолжается. С напряжением, нарастающим из-за того, что несколько детей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказались от фамилии отца, недавняя почти смертельная авария добавила еще больше эмоциональной турбулентности.

Сын пары, Пакс Джоли, был госпитализирован с травмами головы после аварии, в которой его электровелосипед столкнулся с автомобилем. Авария произошла в то время, когда он не носил шлем. Несмотря на это болезненное происшествие, сообщается, что Питт не имеет прямого контакта с сыном, и источники предполагают, что Джоли «полностью исключила его» из-за предполагаемого «истории физического насилия» Питта, что, по ее мнению, подрывает его роль отца.

Источник, близкий к Брэд Питту, также раскритиковал Джоли, утверждая, что она «отравила детей против него».

«Она та, кто ежедневно рядом» Источник сообщил InTouchWeekly: «С точки зрения Брэда, абсурдно, что она пытается возложить на него какую-либо вину. Она та, кто каждый день рядом с детьми, а он почти не бывает рядом, потому что она полностью его исключила и отравила детей против него.»

Источник также отметил, что Питт «хотел бы быть более присутствующим для Пакса и всех детей, но она смогла настроить их против него настолько, что он практически исчез из картины», добавив: «Поэтому попытка внезапно обвинить его, когда что-то идет не так, совершенно несправедлива.»

Человек, комментирующий ситуацию, также описал аварию Пакса как «несчастный случай», учитывая, как семья справлялась с этим в «состоянии шока».

Найдя некоторую общую основу, источник сказал: «Жаль, что даже сейчас эти двое находят способ использовать это друг против друга. Когда что-то идет не так, они автоматически обвиняют друг друга.»

Брэд Питт не поддерживает связь со своими детьми? Пока Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают юридическую борьбу за французскую винодельню, Питт имеет минимальный контакт со своими старшими детьми. Хотя он сохраняет юридические права на время с младшими детьми, его участие в их жизни было «ограничено в последние месяцы» из-за его съемочных обязательств.

Тем временем, Питт снова встретился с Джорджем Клуни для участия в одном из самых ожидаемых фильмов года, «Волки». Еще до его выхода уже разрабатывается продолжение.

Недавний отчет TMZ показал, что, несмотря на то, что он не контактировал со своим сыном в течение нескольких лет, 60-летний актер «благодарен» за обновления о нем от «заботящихся о семье людей».

Трагическая авария с Паксом произошла 29 июля в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. Свидетельница Лола Кавалли сообщила ET, что она пыталась остановить кровотечение, прикладывая давление к его голове. Хотя она не увидела «много крови» в тот момент, она заметила, что «его рот был полон крови», когда он попытался говорить.