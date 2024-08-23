Суббота, 24 августа, 2024

Воспоминание: Когда Оскароносная Песня «Naatu Naatu» из Фильма «RRR» была Снята в Резиденции Владимира Зеленского

Воспоминание: Когда Оскароносная Песня «Naatu Naatu» из Фильма «RRR» была Снята в Резиденции Владимира Зеленского

В то время как премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Украину, самое время вспомнить особенный момент в недавней истории страны. Всего пару лет назад культовая песня «Naatu Naatu» из фильма «RRR» была снята в официальной резиденции президента Украины Владимира Зеленского за несколько месяцев до начала войны в регионе.

Эта песня позже стала глобальной сенсацией, выиграв Оскар за лучшую оригинальную песню в 2023 году и получив Золотой Глобус в той же категории, став первой азиатской песней, удостоенной такой чести.

Тем временем, в пятницу Моди посетил мультимедийную экспозицию в Национальном музее истории Украины в Киеве, посвященную детям-мученикам. Его сопровождал президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Моди был глубоко тронут выставкой, посвященной детям, погибшим в ходе конфликта. Он выразил свое сожаление о трагической гибели молодых жизней и, в знак уважения, оставил игрушку в их память, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Индии.

Ранее премьер-министр Моди почтил память Махатмы Ганди у его статуи в украинской столице Киеве и подчеркнул актуальность послания Махатмы Ганди о мире в формировании гармоничного общества.

Премьер-министр отметил, что путь, показанный Махатмой Ганди, предлагает решения для современных глобальных вызовов, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Индии.

Статуя Махатмы Ганди, расположенная в парке «Оазис Мира» в Киеве, служит маяком надежды и мира для человечества. Премьер-министр также поделился фотографией на своей странице в X и написал: «Почтил память Махатмы Ганди в Киеве. Идеалы Бапу универсальны и вселяют надежду миллионам. Пусть мы все следуем пути, который он указал человечеству».

Важно отметить, что премьер-министр Нарендра Моди прибыл в Киев в пятницу утром, что стало первым визитом индийского премьер-министра в Украину. Этот визит приобретает особое значение, поскольку он происходит в то время, когда регион находится в центре конфликта.

По прибытии в гостиницу Hyatt в Киеве, премьер-министр Моди был тепло встречен индийской общиной, многие студенты ждали его прибытия, надеясь увидеть премьер-министра.

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