Майкл Китон высказался о отмене «Бэтгерл»: беззаботная реакция

По данным Deadline, Майкл Китон должен был вновь сыграть Брюса Уэйна. Китон заявил: «Мне было все равно», добавив: «Большой, веселый, хороший гонорар».

Фильм «Бэтгерл» снимали режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Китон выразил свое сочувствие к режиссерам. «Мне нравятся эти парни. Они хорошие ребята. Я за них», — добавил он. «Я хочу, чтобы они добились успеха, и я думаю, что они были очень расстроены, что и меня расстроило. А я? У меня все хорошо».

Китон впервые сыграл супергероя в фильме Тима Бёртона «Бэтмен» в 1989 году и вновь исполнил эту роль в «Флэше» в 2023 году. Сегодня его считают одним из величайших актеров, сыгравших Темного Рыцаря, что он сам приписывает Бёртону. «Он изменил все», — добавил Китон. «Я не могу утверждать это наверняка, но есть большая вероятность, что без Тима Бёртона не было бы ни Marvel Universe, ни DC Universe. Ему сомневались и задавали вопросы.»

В августе 2022 года Warner Bros. объявила, что фильм «Бэтгерл» не будет продолжен, и звезда Лесли Грейс поделилась новостью с фанатами через пост в Instagram.

«Дорогие мои! После недавних новостей о нашем фильме „Бэтгерл“, я горжусь любовью, усердием и намерением, которые наш невероятный состав и неутомимая команда вложили в этот фильм на протяжении 7 месяцев в Шотландии. Я чувствую себя благословенной, что работала с абсолютными великими людьми и завела отношения на всю жизнь в этом процессе! Всем поклонникам Бэтгерл — СПАСИБО за любовь и веру, позволив мне надеть плащ и стать, как лучше всего сказала Бабс, „собственным героем!“ Бэтгерл навсегда!» Лесли Грейс