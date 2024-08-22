Четверг, 22 августа, 2024

Новое режиссерское предприятие Джонни Деппа, которое будет показано на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Новое режиссерское предприятие Джонни Деппа, которое будет показано на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Актер и режиссер Джонни Депп представит свой новый режиссерский проект на предстоящем Сан-Себастьянском кинофестивале. Новый фильм описывается как драматическое изображение семидесяти двух часов из жизни богемного художника Амедео Модильяни.

По данным Deadline, в фильме снялись Стивен Грэм и легендарный актер Аль Пачино, и он будет показан вне конкурса на престижном фестивале, который пройдет с 20 по 28 сентября.

Действие фильма разворачивается на фоне разрушенного войной Парижа в 1916 году, захватывая бурную последовательность событий, когда Амедео Модильяни блуждает по хаотичным улицам города.

В актерский состав также входят французская актриса Антония Деспля и итальянский актер Риккардо Скамарчо, сообщает Deadline.

Синопсис фильма показывает, что художник скрывается от полиции и обдумывает планы оставить свою карьеру и город. Однако его планы нарушают его коллеги-художники Морис Утрилло и Хаим Сутин, а также его муза Беатрис Хастингс.

Ища совета у своего арт-дилера и друга Леопольда Зборовского, психическое смятение художника перерастает в ночь галлюцинаций. Кризис достигает кульминации, когда он встречает американского коллекционера Мориса Ганья, влияние которого может изменить его жизнь.

Этот показ ознаменует возвращение Джонни Деппа на Сан-Себастьянский кинофестиваль, где он ранее получил награду Доностиа за вклад в киноискусство в 2021 году.

В дополнение к фильму Деппа, на фестивале также будет представлен документальный фильм Тьерри Фремо «Люмьер! Приключение продолжается», сообщает Deadline.

Новый документальный фильм предлагает более глубокое исследование происхождения и мирового влияния кино, демонстрируя еще сто восстановленных фильмов Люмьер и подчеркивая историческое значение французских и международных корней кино.

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