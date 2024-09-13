Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Том Харди вернется в роли Венома, одного из самых знаковых и многогранных персонажей Marvel, в финальной части трилогии. Эдди и Веном будут вынуждены принять важное решение, которое завершит их историю, будучи преследуемыми врагами из обоих миров.

Sony Pictures недавно выпустила финальный трейлер фильма «Веном: Последний танец», предоставив взгляд на Улей симбиотов и представив Кнулла, Бога симбиотов.

Хотя в фильмах «Веном» и «Веном 2» лишь слегка намекали на Кнулла, он является подходящим антагонистом для завершения трилогии. Однако, как сообщает The Cosmic Circus, это не последний раз, когда мы увидим Кнулла.

Алекс Перес из The Cosmic Circus поделился, что впервые услышал о планах на Кнулла в начале этого года, намекнув на них в социальных сетях уже в апреле.

По словам Переса, сюжетная линия Кнулла не закончится с этим фильмом, так как существуют планы вернуть его в будущие проекты. Наиболее вероятно, что это произойдет в проекте, где Том Холланд в роли Человека-паука и Том Харди в роли Венома объединятся, а «Веном: Последний танец» создаст основу для их долгожданной встречи.

Объединятся ли Веном и Человек-паук?

Согласно отчетам, Эдди Брок может к концу фильма попасть во вселенную Marvel Cinematic Universe (MCU). Источники сообщают, что недавние пересъемки в Нью-Йорке для фильма «Веном: Последний танец» могут быть связаны с этим кроссовером.

Более того, ходят слухи, что Кнулл станет главным злодеем в будущем фильме, стремясь поглотить мультивселенную во тьме после её обнаружения.

Сотрудничество Sony с Marvel Studios для участия Человека-паука оказалось успешным и принесло студии некоторые из её самых крупных критических и коммерческих успехов. Однако это партнерство также удерживало Питера Паркера вне фильмов Sony «Веном» и «Морбиус», ограничивая возможности для кроссоверов.

С введением сюжетной линии Мультивселенной существует возможность того, что Человек-паук и Веном отправятся на миссию между событиями фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны», хотя это сместило планы на ранее задуманный сюжет с участием Сорвиголовы.

Marvel Studios уже заложила основу для этого кроссовера. В сцене после титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой» оставили часть симбиота в мире Земли-616, что открывает возможность для связи Эдди с этой вселенной. Поклонники надеются, что режиссер Дестин Дэниел Креттон сможет успешно интегрировать это в будущие проекты MCU.

Том Харди вернется в роли Венома, одного из самых знаковых и многогранных персонажей Marvel, в финальной части трилогии. Эдди и Веном будут вынуждены принять важное решение, которое завершит их историю, будучи преследуемыми врагами из обоих миров.

В ролях: Том Харди, Чиветель Эджиофор, Джуно Темпл, Пегги Лу, Алана Убах, Стивен Грэм и Рис Иванс. Режиссером фильма выступила Келли Марсель, которая также написала сценарий совместно с Харди. Продюсерами фильма стали Ави Арад, Мэтт Толмах, Эми Паскаль, Келли Марсель, Том Харди и Хатч Паркер.

Фильм «Веном: Последний танец» выйдет в кинотеатрах 25 октября.