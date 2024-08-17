«Огонь и пепел»: официальное название «Аватар 3» от Джеймса Кэмерона

Ожидание наконец-то окончено. Название «Аватар 3» было раскрыто. В пятницу, 9 августа, на выставке D23 директор Джеймс Кэмерон и звезды Зои Салдана и Сэм Уортингтон раскрыли официальное название третьего фильма «Аватар» — «Аватар: Огонь и пепел», сообщает Variety.

Хотя Кэмерон не показал никаких отрывков, он продемонстрировал некоторые концепт-арты фильма, включая Нейтири (Салдана), танцующую над пламенем и ездящую на банши.

Кэмерон заявил: «Вы увидите много новых мест на Пандоре, которые вы никогда не видели прежде. Это безумное приключение и пиршество для глаз, но также с очень высокими эмоциональными ставками, как никогда раньше,» — сказал Кэмерон во время презентации. «Мы погружаемся в действительно сложные территории для всех персонажей, которых вы знаете и любите.»

Кэмерон снимал «Огонь и пепел» одновременно с «Аватар: Путь воды» 2022 года, в котором изображена война между человечеством и На’ви после возвращения жадной Администрации Разработки Ресурсов (RDA) на инопланетный спутник Пандора.

В конце «Пути воды» семья Джейка Салли (Уортингтон) и Нейтири (Салдана) успешно отражает атаку RDA на водное племя Меткаина и их гармонирующие с ними китоподобные Тулкуны. Но их старший сын погибает в бою, а RDA остается глубоко укоренившейся на Пандоре.

«Огонь и пепел» начнется вскоре после этих событий, когда Джейк и Нейтири встретят «Народ Пепла», племя На’ви, которое Кэмерон намекнул, что более склонно к насилию и власти, чем другие племена.

Фильм выйдет в кинотеатры 19 декабря 2025 года. «Аватар» (2009) держит рекорд по кассовым сборам всех времен. Его продолжение, «Аватар: Путь воды», вышло в декабре 2022 года.

Кэмерон продюсировал все фильмы «Аватар» вместе со своим давним творческим партнером Джоном Ландо, который умер в июле от рака в возрасте 63 лет.