Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву Елизавету II ‘Mad’ и ‘Rude’

Ма́ккеллен был посвящён в рыцари в 1991 году за свои заслуги в области исполнительского искусства, а в 2008 году королева Елизавета II удостоила его звания Почётного компаньона за его работу в драме и равенстве.

Сэр Иан Ма́ккеллен вызвал контроверсию, описав покойную королеву Елизавету II как «довольно грубую». В интервью с ведущим изданием Ма́ккеллен отметил: «Я уверен, что королева была довольно сумасшедшей к концу… на тех немногих встречах, что я с ней имел, она была довольно грубой». Затем он рассказал об одной из таких встреч с королевой.

Ма́ккеллен вспомнил, как в 2008 году он получил звание Почётного компаньона за свои достижения в актёрском мастерстве, и во время церемонии королева сказала: «Вы занимаетесь этим ужасно долго».

Ма́ккеллен ответил: «Ну, не так долго, как вы», за что получил улыбку. Однако затем она спросила: «Кто вообще еще ходит в театр?» Ма́ккеллен посчитал этот комментарий оскорбительным, добавив: «Это чертовски грубо, когда вам вручают медаль за актёрскую работу. Казалось, она говорила: „Кому вообще интересно, ведь мне не интересно“».

Сэра Иана Ма́ккеллена попросили вернуть орден Кроме того, Ма́ккеллен поделился своим опытом рукопожатия с королевой, показав, как она силой отталкивала людей во время рукопожатия. Он сказал, что это передавало сообщение: «Иди! Иди!»

Во время интервью Ма́ккеллен также выразил поддержку принцу Гарри, сказав: «Я определённо на стороне Гарри».

Он описал сложности жизни в королевской семье, сравнив их с видом тюремного заключения, где члены семьи не могут вести нормальную жизнь. Он также прокомментировал выборы Гарри, предположив, что ему, возможно, не хватало правильного наставления, но выразил надежду, что он нашёл правильного партнёра.

Заявления Ма́ккеллена вызвали backlash со стороны комментаторов королевской семьи, некоторые из которых предложили ему вернуть свой рыцарский титул. Королевский биограф Маргарет Хо́лдер в интервью The Daily Express сказала: «Если сэр Иан чувствует себя таким образом оскорблённым королевой, он может подумать о возвращении своего рыцарского титула, хотя он может пожалеть об этом решении позже».

Ма́ккеллен был посвящён в рыцари в 1991 году за свои заслуги в области исполнительского искусства, а в 2008 году королева Елизавета II удостоила его звания Почётного компаньона за его работу в драме и равенстве.

Дики Арбайтер, пресс-секретарь королевы с 1988 по 2000 год, также критиковал комментарии Ма́ккеллена, заявив: «Предложение Иана Ма́ккеллена о том, что королева была груба, спрашивая, ходят ли люди в театр, было чрезмерным.»

Арбайтер объяснил, что в условиях, когда театры сталкиваются с высокими расходами и низким посещением, вопрос королевы был вполне уместен. Он также задался вопросом, почему Ма́ккеллен принял это отличие, если он чувствовал себя оскорблённым, назвав высказывания актёра «язвительной атакой», что было несвойственно для человека с таким статусом, как у Ма́ккеллена.