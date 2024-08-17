Фронтмен Coldplay Крис Мартин и Дакота Джонсон расстались? Представитель актрисы опровергает слухи

После 7 лет романтических отношений фронтмен Coldplay Крис Мартин и актриса Дакота Джонсон, как сообщается, прекратили свои отношения.

По данным источников MailOnline, пара, которая встречалась с 2017 года и была помолвлена, рассталась.

Кроме того, стало известно, что знаменитости стали отдаляться друг от друга. Однако представитель актрисы фильма «Мадам Паутина» опроверг новости о разрыве, заявив, что эти предположения не соответствуют действительности.

По информации инсайдера TMZ, они по-прежнему помолвлены и продолжают жить своей жизнью.

Представитель Дакоты Джонсон также подчеркнул, что у пары не было никаких трудностей с балансировкой личной жизни и работы.

Ранее источник сообщил, что напряженные графики и личные приоритеты пары затруднили поддержание их отношений.

Как распространились слухи о разрыве?

Между тем, недавно инсайдер заявил, что Крис Мартин якобы смирился с тем, что их отношения завершены, и пора двигаться дальше.

По данным Daily Mail, источник также утверждал, что пара решила, что их отношения не могут продолжаться в долгосрочной перспективе.

«Они всегда будут испытывать друг к другу любовь, но оба пришли к выводу, что отношения нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе», — заявил источник.

Примечательно, что актриса из фильма «Пятьдесят оттенков серого» была недавно замечена в Малибу без своего обручального кольца. В результате слухи о разрыве усилились.