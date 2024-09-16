Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы становится вирусной

Многие пользователи интернета выразили отвращение и осудили такое поведение. Один из постов подчеркнул важность уважения к артистам и создания безопасной обстановки, а другой призвал привлечь виновных к ответственности по закону.

Международная певица Шакира попала в заголовки новостей после того, как резко покинула сцену из-за неподобающего инцидента в клубе LIV Майами. Исполнительницу хита «Hips Don’t Lie» пригласили на сцену потанцевать под песню Soltera, однако её выступление было прервано, когда она заметила, что некоторые люди в толпе снимали под её платьем.

Сначала Шакира попросила их прекратить и несколько раз поправила платье, чтобы защитить своё личное пространство. Однако, несмотря на её просьбы, группа продолжила свои действия, что вынудило её покинуть сцену, хотя она пыталась сохранить спокойствие. Видео с этим моментом появилось в интернете, вызвав волну возмущения.

«Шакира уходит со сцены после того, как люди начали снимать под её платьем, пока она танцевала под новый сингл. Люди — это УЖАС!»

Многие пользователи интернета выразили отвращение и осудили такое поведение. Один из постов подчеркнул важность уважения к артистам и создания безопасной обстановки, а другой призвал привлечь виновных к ответственности по закону.

Третий комментатор отметил, что Шакира имела полное право уйти, заявив, что никто не должен терпеть такое неуважение во время выступления.

Певица пока не прокомментировала инцидент. Этот случай произошел на фоне недавнего внимания СМИ к её разрыву с Жераром Пике, с которым она провела 11 лет в отношениях и воспитывает двух сыновей, Милана и Сашу. Пара рассталась в 2022 году на фоне сообщений об измене Пике.