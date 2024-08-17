Воскресенье, 18 августа, 2024

Шах Рукх Кхан просит иностранных фанатов: «Погуглите меня, а потом возвращайтесь», технологический гигант отвечает НАИЛУЧШИМ из возможных способов

Шах Рукх Кхан просит иностранных фанатов: «Погуглите меня, а потом возвращайтесь», технологический гигант отвечает НАИЛУЧШИМ из возможных способов

Болливудскому суперзвезде Шахрукху Хану едва ли нужно представление, и, кажется, даже Google с этим согласен. Недавно он вошел в историю как первый индийский знаменитость, удостоенный награды Pardo alla Carriera, или «Карьерный Леопард», на Локарнском кинофестивале.

Актера тепло встретили как организаторы мероприятия, так и его восторженные поклонники. Во время своего выступления Шахрукх Хан обсудил различные темы, начиная с личной жизни и семьи и заканчивая его блистательной карьерой в Болливуде.

Проявив свое фирменное остроумие, он игриво предложил фанатам, незнакомым с ним, «загуглить меня, а затем вернуться». В ответ Google India через несколько дней выпустил остроумный ответ.

Google India перепостил фотографию Шахрукха Хана с мероприятия с его цитатой «Google Me» и отметил его в посте на X, добавив к эмодзи короны.

Поклонники быстро заполнили раздел комментариев на X своими реакциями. Один из фанатов написал: «Самая большая суперзвезда в мире», а другой заметил: «Даже Google India знает, что он Король».

На фестивале также был показан классический фильм Шахрукха Хана «Девдас». В ходе откровенной беседы актер поделился подробностями о своем предстоящем проекте под названием «Король», режиссером которого выступает Сужой Гхош.

Он упомянул: «Следующий фильм, над которым я работаю, называется «Король». Мне нужно снова прийти в форму, сбросить вес и немного растянуться, чтобы избежать травм во время съемок боевых сцен». По слухам, в фильме также будет сниматься Сухана Хан в главной роли, а Абхишек Баччан сыграет отрицательного персонажа. Однако дальнейшие подробности о фильме пока держатся в секрете.

addBlock

Недавний пост

«Огонь и пепел»: официальное название «Аватар 3» от Джеймса Кэмерона

«Огонь и пепел»: официальное название «Аватар 3» от Джеймса Кэмерона

Фронтмен Coldplay Крис Мартин и Дакота Джонсон расстались? Представитель актрисы опровергает слухи

Фронтмен Coldplay Крис Мартин и Дакота Джонсон расстались? Представитель актрисы опровергает слухи

Брэд Питт полностью исчез из картины? Анджелина Джоли исключила актера, чтобы позаботиться о раненом сыне Паксе

Брэд Питт полностью исчез из картины? Анджелина Джоли исключила актера, чтобы позаботиться о раненом сыне...

Индийский гендиректор Starbucks Лакшман Нарасимхан заменен на Брайана Николла

Индийский гендиректор Starbucks Лакшман Нарасимхан заменен на Брайана Николла

Приобретение Bharti доли в 24,51% в группе BT знаменует новую эру синергии между Индией и Великобританией в телекоммуникационном секторе.

Приобретение Bharti доли в 24,51% в группе BT знаменует новую эру синергии между Индией и...

США: Ночь чудес в Оклахоме — Метеорный дождь, сильные штормы и Северное сияние

США: Ночь чудес в Оклахоме — Метеорный дождь, сильные штормы и Северное сияние

Не пропустите метеорный дождь Персеиды 2024 года: Руководство по наблюдению на пик

Не пропустите метеорный дождь Персеиды 2024 года: Руководство по наблюдению на пик

mail logo

Подпишитесь, чтобы получать заголовки дня от NewsX прямо на свой почтовый ящик