Шах Рукх Кхан просит иностранных фанатов: «Погуглите меня, а потом возвращайтесь», технологический гигант отвечает НАИЛУЧШИМ из возможных способов

Болливудскому суперзвезде Шахрукху Хану едва ли нужно представление, и, кажется, даже Google с этим согласен. Недавно он вошел в историю как первый индийский знаменитость, удостоенный награды Pardo alla Carriera, или «Карьерный Леопард», на Локарнском кинофестивале.

Актера тепло встретили как организаторы мероприятия, так и его восторженные поклонники. Во время своего выступления Шахрукх Хан обсудил различные темы, начиная с личной жизни и семьи и заканчивая его блистательной карьерой в Болливуде.

Проявив свое фирменное остроумие, он игриво предложил фанатам, незнакомым с ним, «загуглить меня, а затем вернуться». В ответ Google India через несколько дней выпустил остроумный ответ.

Google India перепостил фотографию Шахрукха Хана с мероприятия с его цитатой «Google Me» и отметил его в посте на X, добавив к эмодзи короны.

Поклонники быстро заполнили раздел комментариев на X своими реакциями. Один из фанатов написал: «Самая большая суперзвезда в мире», а другой заметил: «Даже Google India знает, что он Король».

На фестивале также был показан классический фильм Шахрукха Хана «Девдас». В ходе откровенной беседы актер поделился подробностями о своем предстоящем проекте под названием «Король», режиссером которого выступает Сужой Гхош.

Он упомянул: «Следующий фильм, над которым я работаю, называется «Король». Мне нужно снова прийти в форму, сбросить вес и немного растянуться, чтобы избежать травм во время съемок боевых сцен». По слухам, в фильме также будет сниматься Сухана Хан в главной роли, а Абхишек Баччан сыграет отрицательного персонажа. Однако дальнейшие подробности о фильме пока держатся в секрете.