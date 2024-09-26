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Суббота, 28 сентября, 2024
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Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

В историческом объявлении Coldplay выступит в течение десяти беспрецедентных ночей на стадионе Уэмбли в Лондоне следующим летом, превзойдя рекорд, ранее установленный Тейлор Свифт и Take That. Первоначально запланированные на шесть шоу, группа добавила четыре дополнительных выступления из-за огромного спроса во время предпродажи для фанатов.

Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

В историческом объявлении Coldplay выступит в течение десяти беспрецедентных ночей на стадионе Уэмбли в Лондоне следующим летом, превзойдя рекорд, ранее установленный Тейлор Свифт и Take That. Первоначально запланированные на шесть шоу, группа добавила четыре дополнительных выступления из-за огромного спроса во время предпродажи для фанатов.

Детали продажи билетов и цен
Общая продажа билетов начнется в 9 утра в пятницу, 27 сентября, с ценами от 20 фунтов стерлингов (плюс сборы). В отличие от других крупных исполнителей, Coldplay отказались от динамической ценовой модели Ticketmaster, гарантируя, что все цены на билеты фиксированы по объявленной ставке.

Предстоящий тур и выпуск альбома
Тур поддержит десятый альбом группы, Moon Music, который выйдет 4 октября. Кроме Уэмбли, Coldplay также проведут два концерта на стадионе Craven Park в Халле, где 50% билетов будут выделены местным жителям с определенными почтовыми индексами.

Основные моменты концерта и реакция публики
В начале этого года группа заворожила публику на Гластонбери, выступая с различными артистами. Мероприятие получило восторженные отзывы, критики описали его как «шоу на всю жизнь». Звезда кино Том Круз, присутствовавший на концерте, просто назвал его «невероятным».

Будущие планы и перспективы альбома
Вокалист Крис Мартин предположил, что следующий альбом может стать поворотным моментом для группы. Ранее он говорил, что их «последний настоящий альбом» выйдет в 2025 году, хотя позже уточнил, что у Coldplay есть планы на еще два альбома. «Мы сделаем 12 альбомов», — объяснил он. «Я обожаю это, это невероятно, но и очень интенсивно».

Спрос со стороны фанатов и успех предпродажи
Билеты на предпродажу были доступны для фанатов, предварительно заказавших Moon Music, и начальные даты распродали примерно за 20 минут. Признавая высокий спрос, Coldplay вскоре добавили четыре дополнительных даты в Уэмбли.

Экологические инициативы и доступность билетов
Группа также стремится сократить экологическое воздействие своих туров, сообщая о снижении выбросов углерода на 59% по сравнению с предыдущим туром. Они также работают над доступностью билетов, предлагая «билеты Infinity» за 20 фунтов, доступные парами и распределенные по всему месту проведения, включая премиум-места.

Историческое достижение на Уэмбли
С этой предстоящей резиденцией Coldplay станет исполнителем с наибольшим числом выступлений на стадионе Уэмбли за один год, превзойдя рекорд в восемь ночей, установленный Тейлор Свифт и Take That. Их предыдущая серия из шести ночей в 2022 году еще больше укрепила их место в истории Уэмбли.

Filed under

coldplay

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