Австралия примет Англию в единственной встрече в 2027 году в честь 150-летия тестового крикета.

Исторический тестовый матч между Австралией и Англией в 2027 году состоится на знаковом стадионе Мельбурн Крикет Граунд (MCG). Матч станет вехой в 150-летней истории тестового крикета с тех пор, как он был впервые сыгран между двумя командами в марте 1877 года. Он следует за Сентенари Тестом 1977 года, который Австралия выиграла, как и первую игру, на 45 ранов.

Cricket Australia (CA) также объявила о распределении прав на проведение различных международных тестов для мужчин, ODI, T20I и других матчей на следующие семь лет, с 2024-25 по 2030-31.

Эти соглашения являются частью серии стратегических партнерств между CA и государственными и территориальными правительствами, направленных на предоставление большей определенности фанатам и сообществам, а также на расширение крикетных мероприятий на национальном уровне, согласно ICC.

В рамках данного соглашения MCG сохранит традицию проведения ежегодного теста на День бокса, в то время как Sydney Cricket Ground продолжит проводить матч Нового года.

Adelaide Oval будет проводить «Christmas Test» каждый декабрь, начиная с сезона 2025/26, с сочетанием дневных и ночных тестов. Тем временем, Perth Stadium получил права на проведение первого теста для мужчин лета до сезона 2026/27.

Председатель Cricket Australia, Майк Берд, заявил, что трудно организовать матч на стадионе Бризбена из-за его инфраструктуры. «В Бризбене сложнее [планировать] из-за инфраструктуры. Просто есть неопределенность, поэтому мы не уверены в долгосрочном решении. Мы знаем, что у Gabba есть срок службы, который заканчивается в 2030 году. Нам нужно решение, и мы также работаем с AFL над долгосрочным решением. Мы хотим отличное место в Бризбене, которое сможет поддерживать крикет Квинсленда и австралийский крикет на протяжении многих лет,» — сказал Берд, как цитирует ESPNcricinfo.