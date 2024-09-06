Пятница, 6 сентября, 2024

Криштиану Роналду: Пятикратный обладатель Золотого мяча стал первым футболистом в истории, который забил 900 голов

Криштиану Роналду забил свой 900-й гол в карьере во время матча Лиги наций Португалия против Хорватии дома в четверг, став первым игроком в истории, достигшим этой вехи.

Криштиану Роналду: Пятикратный обладатель Золотого мяча стал первым футболистом в истории, который забил 900 голов

Криштиану Роналду забил свой 900-й гол в карьере во время матча Лиги наций Португалия против Хорватии дома в четверг, став первым игроком в истории, достигшим этой вехи.

Роналду увеличил преимущество своей команды до 2:0 на 34-й минуте на стадионе «Эштадиу да Луш», завершив подачу Нуну Мендеша ударом в упор. Он был явно эмоционален, празднуя достижение этой значимой отметки.

Статистика карьеры Криштиану Роналду

В возрасте 39 лет общий счет голов Роналду включает 131 международный гол, 450 голов за Реал Мадрид, 145 за Манчестер Юнайтед, 101 за Ювентус и 68 за его нынешнюю команду Аль-Наср, а также пять голов за его первый клуб Спортинг Лиссабон.

Лионель Месси из Аргентины, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров всех времен, забил 859 голов за карьеру.

В матче звезда АС Милан сделал точную подачу, которую Роналду превратил в гол, празднуя так, как будто осознавал значение достижения.

Гол, который стоит запомнить

Хотя Хорватия позднее забила гол благодаря автоголу Диего Далота из Манчестер Юнайтед, матч будет запомнен благодаря историческому достижению Роналду. Осознавая важность момента, Роналду выглядел эмоционально, положил голову в руки и стал на колени в знак празднования.

Этот гол стал 131-м в его международной карьере, в то время как оставшиеся 769 голов были забиты на клубном уровне. Роналду начал свою карьеру в Спортинге Лиссабон, где дебютировал в Примейра Лиге в сентябре 2002 года. Его серия голов началась через неделю с дубля в матче против Морейренсе.

Уникальный талант

Манчетстер Юнайтед быстро заметил его талант, и сэр Алекс Фергюсон увидел, как Роналду забивает свободный удар против Портсмута в Премьер-лиге после того, как привел его на Олд Траффорд.

Роналду забил еще 144 гола за Манчестер Юнайтед. Тем не менее, большинство его голов за карьеру были забиты в Реале Мадрид, где он наколотил 450 голов за девять лет. Он добавил 101 гол за Ювентус и с тех пор забил 68 голов за Аль-Наср в Саудовской Аравии.

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Криштиану Роналду
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