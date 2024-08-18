ICC объявляет расписание Кубка мира по крикету среди женщин до 19 лет T20 2025 года в Малайзии

Международный совет по крикету (ICC) опубликовал официальное расписание Кубка мира по крикету среди женщин до 19 лет T20 2025 года, который пройдет в Малайзии. Этот долгожданный турнир пройдет с 18 января по 2 февраля 2025 года, в котором примут участие 16 команд, соревнующихся в 41 матче.

Молодые игроки в крикет со всего мира будут бороться за победу в течение 15 насыщенных дней, стремясь заявить о себе как о будущих звездах женского крикета. Помимо основного турнира, с 13 по 16 января запланировано 16 разминочных матчей для подготовки команд.

Этот второй выпуск Кубка мира среди женщин до 19 лет T20 продолжается после успешного дебюта турнира в Южной Африке в 2023 году, где Индия одержала победу над Англией с разницей в семь калиток в захватывающем финале. Турнир 2025 года станет первой появлением Малайзии на этом чемпионате мира, а также дебютом Самоа на турнирах ICC.

16 команд разделены на четыре группы по четыре:

Группа A : Индия, Вест-Индия, Шри-Ланка и Малайзия, играют на стадионе Bayuemas Oval в Селангоре.

: Индия, Вест-Индия, Шри-Ланка и Малайзия, играют на стадионе Bayuemas Oval в Селангоре. Группа B : Англия, Пакистан, Ирландия и США, играют на стадионе JCA Oval в Джохоре.

: Англия, Пакистан, Ирландия и США, играют на стадионе JCA Oval в Джохоре. Группа C : Новая Зеландия, Южная Африка, квалификант из Африки и Самоа, играют на стадионе Borneo Cricket Ground в Сараваке.

: Новая Зеландия, Южная Африка, квалификант из Африки и Самоа, играют на стадионе Borneo Cricket Ground в Сараваке. Группа D: Австралия, Бангладеш, квалификант из Азии и Шотландия, играют на стадионе UKM YSD Oval в Селангоре.

Турнир начинается 18 января с тройного матча. Англия встретится с Ирландией, а Пакистан — с США в матчах группы B в Джохоре. Тем временем Самоа сразится с квалификантом из Африки, а Новая Зеландия — с Южной Африкой в матчах группы C в Сараваке. В группе D в Селангоре Австралия встретится с Шотландией, а Бангладеш сыграет с квалификантом из Азии.

Действующие чемпионы, Индия, начнут защиту своего титула матчем против Вест-Индии 19 января, а сборная Малайзии, как хозяева турнира, встретится с Шри-Ланкой в тот же день на стадионе Bayuemas Oval.

Формат турнира предусматривает, что лучшие команды из каждой группы выйдут в стадию Супер Шесть, которая начнется 25 января. Здесь две лучшие команды из каждой группы будут бороться за выход в полуфинал, а затем и в финал. Если Индия выйдет в полуфинал, она сыграет во втором полуфинале 31 января.

Расписание турнира наполнено захватывающими матчами, а финал, который состоится 2 февраля на стадионе Bayuemas Oval, обещает стать грандиозным завершением этого мероприятия, демонстрирующего новые таланты в женском крикете.