ДИЗАЙН И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наушники Sonos Ace имеют элегантный профиль, сочетающий металлические акценты с матовой отделкой. Внутри амбушюр есть контрастные цвета для удобства правильного размещения. Когда наушники не используются, их можно сложить плоско и хранить в легком дорожном чехле. Они изготовлены из премиум-материалов легкого веса для комфортной посадки, а амбушюры сделаны из мемори-фома, заключенного в заменяемую веганскую кожу.

Оснащенные двойными индивидуальными драйверами, Sonos Ace обеспечивает точный и чистый звук на всех частотах. Наушники предлагают активное шумоподавление (ANC) и режим осведомленности, позволяющий пропускать окружающие звуки. Они поддерживают пространственный звук с Dolby Atmos для погружающего прослушивания и включают динамическое отслеживание головы.

Наушники Sonos Ace также совместимы с звуковыми панелями Sonos, позволяя пользователям бесшовно переключаться между устройствами для телевизионного звука. Позже в этом году Sonos планирует представить свою новую технологию TrueCinema, которая будет отображать окружающую среду пользователей для улучшенного опыта объемного звучания.