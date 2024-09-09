Закроет ли Volkswagen заводы в Германии на фоне растущих проблем?

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц изначально оценивал, что у компании есть два-три года, чтобы справиться с нарастающими трудностями.

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц изначально оценивал, что у компании есть два-три года, чтобы справиться с нарастающими трудностями. На этой неделе Антлиц ускорил сроки на год, что потрясло мировую автомобильную промышленность. Впервые он предположил, что Volkswagen может рассмотреть возможность закрытия заводов в Германии, что усилило срочность ситуации.

Растущие проблемы и меры по сокращению затрат

Volkswagen сталкивается с целым рядом проблем, которые ухудшились в последнее время. Компания испытывает трудности с ослаблением рынка в Китае и более медленным переходом на электрические автомобили, чем ожидалось.

Критическая проблема заключается в том, что азиатские конкуренты, такие как BYD, Chery и Leapmotor, могут увеличить производство в Европе, если Брюссель введет значительные пошлины на китайские электромобили. В ответ на усиливающуюся конкуренцию Volkswagen снизил цены на автомобили под брендом VW, что, по словам председателя заводского совета Даниэлы Кавалло, истощило сотни миллионов евро из прибыли компании.

Эти более глубокие скидки, чем ожидалось, заставили руководство Volkswagen задаться вопросом, не мешает ли высокая структура затрат в Германии способности компании конкурировать с более гибкими конкурентами. Источник внутри компании, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса, сообщил, что дополнительные затраты подрывают усилия Volkswagen достичь цели по сокращению расходов на более чем 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов) к 2026 году.

Давление на маржи и конкурентное давление

Финансовое воздействие было значительным. Маржа прибыли Volkswagen по его марке легковых автомобилей упала до 0,9% во втором квартале по сравнению с 4% в первом квартале. В то же время у Renault и Stellantis, основных европейских конкурентов, маржа составила 8,1% и 10% соответственно за первую половину года.

Эти снижающиеся маржи вызвали опасения по поводу способности Volkswagen оставаться конкурентоспособным, особенно когда китайские производители увеличивают свое присутствие на европейском рынке. Европейский автомобильный рынок сократился на 13%, примерно на два миллиона автомобилей, по сравнению с до пандемии, что добавляет дополнительное давление на производителей, чтобы сохранить свою долю рынка, как отметил CFO Антлиц.

Аналитик DZ Bank Михаэль Пунцет ожидает, что Volkswagen пересмотрит свой целевой показатель маржи на год, когда компания опубликует результаты третьего квартала. Целевой показатель уже был скорректирован в июле до 6,5-7,0% из-за опасений по поводу возможного закрытия завода в Брюсселе, что затрагивает ее люксовый бренд Audi.

Адаптация к сокращающемуся рынку

По мере того как спрос на автомобили сокращается, внимание сосредоточено на управлении затратами на производство. Аналитик Jefferies Филипп Хоучоис отметил: «Идея выйти из проблемы за счет роста больше не жизнеспособна. Компании теряют рыночную долю, и необходимы корректировки». Антлиц подчеркнул, что бренд VW, отвечающий за более половины производства группы в прошлом году, тратит больше, чем зарабатывает. Он предупредил, что эта тенденция не может продолжаться, если компания надеется на успех.

Автомобильный денежный поток Volkswagen стал отрицательным в первой половине 2024 года, с дефицитом в 100 миллионов евро по сравнению с положительными 2,5 миллиарда евро в том же периоде прошлого года.

Финансовые трудности и конкурентное давление

Прибыль Volkswagen от Китая, крупнейшего рынка, за последнее десятилетие почти вдвое сократилась, упав до 2,6 миллиарда евро в 2023 году. Ожидается, что она немного вырастет до около 3 миллиардов евро к 2030 году. Усугубляют ситуацию высокие энергетические и трудовые затраты в Германии, которые являются одними из самых высоких в Европе и оказывают дополнительное давление на компанию. Аналитики Citi подчеркнули, что «возрастающая конкуренция со стороны конкурентов с низкими затратами, рост цен на энергию и высокие затраты на труд создают тяжелую ситуацию для массовых европейских брендов».

В условиях этих сложных проблем Volkswagen будет вынужден предпринять стратегические корректировки и значительное управление затратами, чтобы сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся автомобильном ландшафте.