Индия обогнала США и стала вторым по величине рынком мобильной связи 5G в мире: новый отчет

Согласно новому отчету, Индия достигла важной вехи, превзойдя Соединенные Штаты и став вторым по величине рынком мобильной связи 5G в мире. Последние данные свидетельствуют о быстром восхождении Индии на глобальный рынок 5G, уступая только Китаю.

Согласно новому отчету, Индия достигла важной вехи, превзойдя Соединенные Штаты и став вторым по величине рынком мобильной связи 5G в мире. Последние данные свидетельствуют о быстром восхождении Индии на глобальный рынок 5G, уступая только Китаю.

По данным Counterpoint Research, в первой половине 2024 года мировые поставки телефонов 5G выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Apple стала ведущим игроком на рынке телефонов 5G, захватив более 25% доли мирового рынка. Рост поставок Apple был вызван популярностью серий iPhone 15 и 14.

Подъему Индии на вторую позицию на мировом рынке 5G способствовали высокие продажи недорогих телефонов 5G. Значительный вклад в этот рост внесли такие известные бренды, как Xiaomi, Vivo и Samsung. Старший аналитик Прачир Сингх отметил, что сдвиг в Индии во многом обусловлен высокими показателями этих брендов в бюджетном сегменте, где наблюдается значительный рост.

Samsung занимала вторую по величине долю в мире, на ее долю приходилось более 21% поставок телефонов 5G, поддерживаемых сериями Galaxy A и S24. И Apple, и Samsung заняли по пять мест каждая в списке 10 лучших моделей 5G в первой половине 2024 года, причем Apple доминировала на четырех верхних позициях.

Тенденция роста внедрения 5G не ограничивается Индией. На развивающихся рынках по всему миру наблюдается значительный рост, поскольку потребители модернизируют свои устройства до технологии 5G. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на мировом рынке, на его долю приходится 63% чистых поставок новых устройств 5G и 58% мировых поставок телефонов 5G. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке также наблюдался двузначный рост поставок 5G.

По словам директора по исследованиям Таруна Патака, продолжающееся расширение сетей 5G и растущая доступность доступных телефонов 5G, как ожидается, будут способствовать дальнейшему росту рынка. Поскольку технология 5G становится более доступной, ее проникновение в различные ценовые сегменты, вероятно, продолжит расширяться, что еще больше укрепит позиции Индии на мировом рынке 5G.