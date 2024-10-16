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Четверг, 17 октября, 2024
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Amazon представила первый цветной Kindle наряду с новыми захватывающими моделями – узнайте цены и характеристики!

Amazon представила значительное обновление своей линейки Kindle, и впервые в ней появился Kindle с цветным экраном на электронной бумаге — Kindle Colorsoft Signature Edition.

Amazon представила первый цветной Kindle наряду с новыми захватывающими моделями – узнайте цены и характеристики!

Amazon представила значительное обновление своей линейки Kindle, и впервые в ней появился Kindle с цветным экраном на электронной бумаге — Kindle Colorsoft Signature Edition. Эта новинка стоит 279,99 долларов (₹23 300) и может работать до недели без подзарядки, что является важным шагом вперед в технологии электронных книг.

Обзор линейки Kindle: Новая серия Kindle теперь включает четыре модели, предназначенные для различных предпочтений пользователей:

Kindle Colorsoft Signature Edition:

Цена: 279,99 долларов (₹23 300)
Особенность: Первый Kindle с цветным экраном на электронной бумаге.
Батарея: Долговечность до недели.

Киндл начального уровня:

Цена: 109,99 долларов (₹9 100)
Особенности: Эта доступная модель доступна в новом цвете Matcha. Она оснащена экраном на электронной бумаге с разрешением 300 ppi и 16 ГБ памяти.
Ключевой аспект: Это отличное введение для читателей, входящих в мир электронных книг по доступной цене.

Kindle Paperwhite:

Цена:
159,99 долларов (₹13 300) за модель на 16 ГБ.
199,99 долларов (₹16 600) за Signature Edition с 32 ГБ памяти.
Особенности: Этот новый Kindle Paperwhite является самым быстрым в своей серии на сегодняшний день, обладает водостойкостью и доступен в трех ярких металлических цветах: Raspberry Metallic, Jade Green Metallic и Charcoal Metallic.
Ключевое обновление: Быстрее и стильнее.

Kindle Scribe:

Цена: 399,99 долларов (₹33 300)
Особенности: Выполняя функции и электронного ридера, и цифрового блокнота, Kindle Scribe поставляется с стилусом для удобного ведения заметок. Его экран на электронной бумаге позволяет легко читать и писать.
Ключевое использование: Эта модель конкурирует с такими продуктами, как Remarkable 2, предлагая премиальный опыт чтения и написания в одном устройстве.

Специальные издания для детей: Кроме основных моделей, Amazon также анонсировала издания Kindle Kids и Kindle Paperwhite Kids. Эти специальные версии имеют уникальные дизайны обложек, такие как Space Whale, Ocean Explorer и Unicorn Valley, что делает их привлекательными для юных читателей.

Доступность и доставка: Kindle, Kindle Paperwhite и Kindle Colorsoft Signature Edition будут доступны для продажи с 30 октября.
Kindle Scribe начнет отправляться с 4 декабря.
Все модели в настоящее время доступны для предзаказа на некоторых рынках, включая США. Однако еще нет подтвержденной даты доступности в Индии.

Почему это обновление имеет значение: С учетом растущего спроса на электронные ридеры и устройства для цифровых заметок, новые модели Kindle не только предоставляют улучшенные возможности чтения, но и расширяют границы технологий, предлагая более быстрое выполнение, большую емкость батареи и инновационные функции, такие как цветная электронная бумага. Независимо от того, читатели ли это, студенты или профессионалы, обновленная линейка Kindle от Amazon отвечает широкому спектру потребностей пользователей.

Filed under

amazon Kindle Kindle Paperwhite Kindle Scribe Kindle начального уровня
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