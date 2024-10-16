Amazon представила первый цветной Kindle наряду с новыми захватывающими моделями – узнайте цены и характеристики!

Amazon представила значительное обновление своей линейки Kindle, и впервые в ней появился Kindle с цветным экраном на электронной бумаге — Kindle Colorsoft Signature Edition.

Amazon представила значительное обновление своей линейки Kindle, и впервые в ней появился Kindle с цветным экраном на электронной бумаге — Kindle Colorsoft Signature Edition. Эта новинка стоит 279,99 долларов (₹23 300) и может работать до недели без подзарядки, что является важным шагом вперед в технологии электронных книг.

Обзор линейки Kindle: Новая серия Kindle теперь включает четыре модели, предназначенные для различных предпочтений пользователей:

Kindle Colorsoft Signature Edition:

Цена: 279,99 долларов (₹23 300)

Особенность: Первый Kindle с цветным экраном на электронной бумаге.

Батарея: Долговечность до недели.

Киндл начального уровня:

Цена: 109,99 долларов (₹9 100)

Особенности: Эта доступная модель доступна в новом цвете Matcha. Она оснащена экраном на электронной бумаге с разрешением 300 ppi и 16 ГБ памяти.

Ключевой аспект: Это отличное введение для читателей, входящих в мир электронных книг по доступной цене.

Kindle Paperwhite:

Цена:

159,99 долларов (₹13 300) за модель на 16 ГБ.

199,99 долларов (₹16 600) за Signature Edition с 32 ГБ памяти.

Особенности: Этот новый Kindle Paperwhite является самым быстрым в своей серии на сегодняшний день, обладает водостойкостью и доступен в трех ярких металлических цветах: Raspberry Metallic, Jade Green Metallic и Charcoal Metallic.

Ключевое обновление: Быстрее и стильнее.

Kindle Scribe:

Цена: 399,99 долларов (₹33 300)

Особенности: Выполняя функции и электронного ридера, и цифрового блокнота, Kindle Scribe поставляется с стилусом для удобного ведения заметок. Его экран на электронной бумаге позволяет легко читать и писать.

Ключевое использование: Эта модель конкурирует с такими продуктами, как Remarkable 2, предлагая премиальный опыт чтения и написания в одном устройстве.

Специальные издания для детей: Кроме основных моделей, Amazon также анонсировала издания Kindle Kids и Kindle Paperwhite Kids. Эти специальные версии имеют уникальные дизайны обложек, такие как Space Whale, Ocean Explorer и Unicorn Valley, что делает их привлекательными для юных читателей.

Доступность и доставка: Kindle, Kindle Paperwhite и Kindle Colorsoft Signature Edition будут доступны для продажи с 30 октября.

Kindle Scribe начнет отправляться с 4 декабря.

Все модели в настоящее время доступны для предзаказа на некоторых рынках, включая США. Однако еще нет подтвержденной даты доступности в Индии.

Почему это обновление имеет значение: С учетом растущего спроса на электронные ридеры и устройства для цифровых заметок, новые модели Kindle не только предоставляют улучшенные возможности чтения, но и расширяют границы технологий, предлагая более быстрое выполнение, большую емкость батареи и инновационные функции, такие как цветная электронная бумага. Независимо от того, читатели ли это, студенты или профессионалы, обновленная линейка Kindle от Amazon отвечает широкому спектру потребностей пользователей.