Google решает продолжить продажу оригинального Pixel Fold

Технологический гигант Google объявил, что продолжит продажу оригинального Pixel Fold, даже несмотря на недавнее представление его преемника, Pixel 9 Pro Fold.

Согласно информации от GSM Arena, это решение было принято после официального представления семейства Pixel 9, включая новое складное устройство, на этой неделе.

Изначально в Google Store Pixel Fold был помечен как «больше не доступен» после анонса Pixel 9 Pro Fold, что привело к спекуляциям о том, что оригинальная складная модель может быть снята с производства.

Однако теперь Google уточнила, что Pixel Fold действительно вернется на рынок после того, как новый Pixel 9 Pro Fold поступит в магазины 4 сентября.

Для тех, кто пропустил возможность приобрести оригинальный Pixel Fold до его кратковременного исчезновения, эта новость, вероятно, станет приятным облегчением.

Согласно GSM Arena, устройство снова станет доступным с начала сентября, предоставляя еще одну возможность энтузиастам и потенциальным покупателям получить руки на этот инновационный складной телефон.

Хотя Google еще не подтвердила какие-либо изменения в цене Pixel Fold, возможно, компания может ввести скидку в соответствии с отраслевыми практиками.

Снижение на сумму около 100 долларов может быть на горизонте, по данным GSM Arena.

Это может сделать старую модель более привлекательной для потребителей, заботящихся о цене, хотя это вряд ли окажет значительное влияние на общие продажи.

Google представила свои последние достижения в области искусственного интеллекта и аппаратного обеспечения на девятом ежегодном мероприятии «Made by Google».

Прошедшее 13 августа в Маунтин-Вью, Калифорния, событие подчеркнуло приверженность технологического гиганта интеграции ИИ в экосистему продуктов компании, от смартфонов до носимых устройств, и представило новую серию Pixel 9, наряду с другими инновациями, согласно The Verge.

В блоге, резюмирующем мероприятие, Google подчеркнула свое видение того, что ИИ может сделать повседневную жизнь более продуктивной, открыть новые способы обучения и создать возможности для самовыражения. «Мы верим, что ИИ может сделать повседневную жизнь более продуктивной, открыть новые способы обучения и создать возможности для людей выражать себя. Это особенно актуально, когда ИИ встроен в устройства, которые люди носят с собой повсюду.»

Генеральный директор Google, Сундар Пичаи, также поделился своим восторгом от запуска в посте на X.

«Сегодня на #MadebyGoogle мы делимся тем, как мы привносим достижения ИИ в мобильные устройства по всему экосистеме Android. Мы также представили наши новейшие устройства Pixel, включая телефоны Pixel 9, оснащенные Google Tensor G4 — нашим самым быстрым и эффективным процессором на данный момент,» — написал он.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальной странице Google в YouTube ‘Made By Google’.

Подход Google охватывает инновации на всех уровнях, от исследований и разработки моделей до интеграции ИИ в ОС Android и кастомизированное аппаратное обеспечение.

Центральным элементом объявления стало введение ИИ Gemini от Google, который теперь включает мультимодальную модель под названием Gemini Nano.

Эта модель ИИ предназначена для анализа текста, изображений и речи, подчеркивая стремление Google сделать передовые возможности ИИ доступными в своем ассортименте продуктов.

Серия Pixel 9 знаменует собой значительное расширение линейки смартфонов Google, с четырьмя различными моделями: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Каждое устройство представлено с обновленным дизайном, мощными новыми процессорами и набором функций на базе ИИ.

Согласно The Verge, модели Pixel 9 имеют обновленный дизайн.

Pixel 9 теперь оснащен более крупным дисплеем на 6,3 дюйма и переосмысленным задним модулем камеры, который выступает из задней части устройства.

В то время как Pixel 9 Pro XL предлагает еще больший экран размером 6,8 дюйма, позиционируя его как премиум-опцию в рамках серии.

Pixel 9 Pro, который находится между стандартной и XL моделями, включает в себя большинство продвинутых функций, присутствующих у его Pro-коллег.

Одним из заметных обновлений в серии является внедрение нового процессора Tensor G4.

Этот чип улучшает производительность ИИ на устройстве, что важно для продвинутых функций, представленных в этих моделях.

Все три модели Pro оснащены 16 ГБ оперативной памяти, в то время как стандартный Pixel 9 имеет 12 ГБ. Это значительное увеличение объема памяти предназначено для поддержки требовательных функций ИИ, интегрированных в устройства.

Серия Pixel 9 представляет несколько новых функций ИИ, особенно сфокусированных на фотографии и продуктивности:

— ‘Magic Editor’: Этот инструмент позволяет пользователям «переосмыслить» сцены в их фотографиях, преобразуя части изображения с помощью текстовых подсказок для нового креативного вида.

— ‘Add Me’: Функция, разработанная для облегчения групповых фотографий, позволяя пользователям вставлять себя в существующее фото, сделав первоначальный снимок, войдя в кадр и используя ИИ для бесшовного объединения изображений.

— ‘Recall-Like Ability’: Новая функция, помогающая пользователям каталогизировать и извлекать информацию из скриншотов, работающая исключительно на устройстве.

Кроме того, серия Pixel 9 будет первой на платформе Android в США, предлагающей Satellite SOS, функцию экстренной связи, аналогичную спутниковой связью от Apple, предоставляющую жизненно важную помощь в местах, где нет обычного покрытия связи.

Эта функция ожидается с Android 15 позже в этом году.

Инновации в Камере

Что касается камер, серия Pixel 9 сохраняет основную камеру на 50 мегапикселей f/1.7, найденную в предыдущих моделях, но с обновленными ультраширокими камерами по всей линейке.

Модели Pro оснащены новой фронтальной камерой на 42 мегапикселя с автофокусом, что улучшает качество селфи.

Pixel 9 Pro Fold, хотя и немного отстает в спецификациях камеры по сравнению со своими Pro-собратьями, получает улучшенный внутренний экран, который теперь ярче и больше, что делает его более функциональным для различных задач.

Одним из самых ожидаемых аспектов запуска серии Pixel 9 является ее дебют в Индии.

Это первый раз, когда складной Pixel от Google будет доступен на втором по величине рынке смартфонов в мире.

Серия Pixel 9 будет продаваться через офлайн-торговые сети, такие как Croma и Reliance Digital, а также через онлайн-партнера Flipkart, согласно Tech Crunch.

Новые устройства также будут поддерживаться тремя новыми сервисными центрами для улучшения послепродажного обслуживания.

Цены на серию Pixel 9 в Индии начинаются с 79,999 рупий за стандартный Pixel 9, с Pixel 9 Pro за 1,09,999 рупий и Pixel 9 Pro Fold за 1,72,999 рупий.

Предварительный заказ на Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL начнется 14 августа, а продажи начнутся 22 августа.

Подробности о доступности Pixel 9 Pro будут объявлены позже в этом году.

Вот краткий обзор характеристик каждой модели серии Pixel 9:

— Google Pixel 9:

Дисплей: OLED Actua 6,3 дюйма с разрешением 1080 x 2424 пикселей и частотой обновления 60-120 Гц.

Процессор: Google Tensor G4 SoC с сопроцессором безопасности Titan M2.

Оперативная память/Хранилище: 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ хранилища.

Камера: 50 МП широкоугольная, 48 МП ультраширокоугольная и 10,5 МП фронтальная камера с автофокусом.

Батарея: 4 700 мАч с сертификацией IP68 (пыле- и водонепроницаемость).

Программное обеспечение: Android 14 с семью годами обновлений ОС и безопасности.

— Google Pixel 9 Pro:

Дисплей: OLED Super Actua 6,3 дюйма с разрешением 1280 x 2856 пикселей и частотой обновления 1 Гц-120 Гц.

Процессор: Google Tensor G4 SoC с сопроцессором безопасности Titan M2.

Оперативная память/Хранилище: 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ хранилища.

Камера: 50 МП широкоугольная, 48 МП ультраширокоугольная, 48 МП телеобъективная и 42 МП фронтальная камера с автофокусом.

Батарея: 4 700 мАч с сертификацией IP68 (пыле- и водонепроницаем

ость).

Особые функции: Чип ультра-широкополосной связи для точной пространственной ориентации.

— Google Pixel 9 Pro XL:

Дисплей: OLED Super Actua 6,8 дюйма с разрешением 1344 x 2992 пикселя и частотой обновления 1 Гц-120 Гц.

Процессор: Google Tensor G4 SoC с сопроцессором безопасности Titan M2.

Оперативная память/Хранилище: 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ хранилища.

Камера: 50 МП широкоугольная, 48 МП ультраширокоугольная, 48 МП телеобъективная и 42 МП фронтальная камера с автофокусом.

Батарея: 5 060 мАч с сертификацией IP68 (пыле- и водонепроницаемость).

Особые функции: Чип ультра-широкополосной связи для улучшенной пространственной ориентации.

Вместе с серией Pixel 9, Google представила Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2.

Эти устройства дополняют новые возможности ИИ, продемонстрированные на мероприятии.

Pixel Watch 3 предлагает улучшенное отслеживание здоровья и подключение, в то время как Pixel Buds Pro 2 предлагает улучшенное качество звука и интеграцию с функциями ИИ от Google.

Новая серия Pixel 9, с ее инновационными функциями и расширенной глобальной доступностью, представляет собой значительный шаг вперед для аппаратных и ИИ-стратегий компании.

(Кроме заголовка, эта история не была отредактирована сотрудниками Newsx и была опубликована из синдицированного источника.)