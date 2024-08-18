Понедельник, 19 августа, 2024

Google решает продолжить продажу оригинального Pixel Fold

Google решает продолжить продажу оригинального Pixel Fold

Технологический гигант Google объявил, что продолжит продажу оригинального Pixel Fold, даже несмотря на недавнее представление его преемника, Pixel 9 Pro Fold.

Согласно информации от GSM Arena, это решение было принято после официального представления семейства Pixel 9, включая новое складное устройство, на этой неделе.

Изначально в Google Store Pixel Fold был помечен как «больше не доступен» после анонса Pixel 9 Pro Fold, что привело к спекуляциям о том, что оригинальная складная модель может быть снята с производства.

Однако теперь Google уточнила, что Pixel Fold действительно вернется на рынок после того, как новый Pixel 9 Pro Fold поступит в магазины 4 сентября.

Для тех, кто пропустил возможность приобрести оригинальный Pixel Fold до его кратковременного исчезновения, эта новость, вероятно, станет приятным облегчением.

Согласно GSM Arena, устройство снова станет доступным с начала сентября, предоставляя еще одну возможность энтузиастам и потенциальным покупателям получить руки на этот инновационный складной телефон.

Хотя Google еще не подтвердила какие-либо изменения в цене Pixel Fold, возможно, компания может ввести скидку в соответствии с отраслевыми практиками.

Снижение на сумму около 100 долларов может быть на горизонте, по данным GSM Arena.

Это может сделать старую модель более привлекательной для потребителей, заботящихся о цене, хотя это вряд ли окажет значительное влияние на общие продажи.

Google представила свои последние достижения в области искусственного интеллекта и аппаратного обеспечения на девятом ежегодном мероприятии «Made by Google».

Прошедшее 13 августа в Маунтин-Вью, Калифорния, событие подчеркнуло приверженность технологического гиганта интеграции ИИ в экосистему продуктов компании, от смартфонов до носимых устройств, и представило новую серию Pixel 9, наряду с другими инновациями, согласно The Verge.

В блоге, резюмирующем мероприятие, Google подчеркнула свое видение того, что ИИ может сделать повседневную жизнь более продуктивной, открыть новые способы обучения и создать возможности для самовыражения. «Мы верим, что ИИ может сделать повседневную жизнь более продуктивной, открыть новые способы обучения и создать возможности для людей выражать себя. Это особенно актуально, когда ИИ встроен в устройства, которые люди носят с собой повсюду.»

Генеральный директор Google, Сундар Пичаи, также поделился своим восторгом от запуска в посте на X.

«Сегодня на #MadebyGoogle мы делимся тем, как мы привносим достижения ИИ в мобильные устройства по всему экосистеме Android. Мы также представили наши новейшие устройства Pixel, включая телефоны Pixel 9, оснащенные Google Tensor G4 — нашим самым быстрым и эффективным процессором на данный момент,» — написал он.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальной странице Google в YouTube ‘Made By Google’.

Подход Google охватывает инновации на всех уровнях, от исследований и разработки моделей до интеграции ИИ в ОС Android и кастомизированное аппаратное обеспечение.

Центральным элементом объявления стало введение ИИ Gemini от Google, который теперь включает мультимодальную модель под названием Gemini Nano.

Эта модель ИИ предназначена для анализа текста, изображений и речи, подчеркивая стремление Google сделать передовые возможности ИИ доступными в своем ассортименте продуктов.

Серия Pixel 9 знаменует собой значительное расширение линейки смартфонов Google, с четырьмя различными моделями: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Каждое устройство представлено с обновленным дизайном, мощными новыми процессорами и набором функций на базе ИИ.

Согласно The Verge, модели Pixel 9 имеют обновленный дизайн.

Pixel 9 теперь оснащен более крупным дисплеем на 6,3 дюйма и переосмысленным задним модулем камеры, который выступает из задней части устройства.

В то время как Pixel 9 Pro XL предлагает еще больший экран размером 6,8 дюйма, позиционируя его как премиум-опцию в рамках серии.

Pixel 9 Pro, который находится между стандартной и XL моделями, включает в себя большинство продвинутых функций, присутствующих у его Pro-коллег.

Одним из заметных обновлений в серии является внедрение нового процессора Tensor G4.

Этот чип улучшает производительность ИИ на устройстве, что важно для продвинутых функций, представленных в этих моделях.

Все три модели Pro оснащены 16 ГБ оперативной памяти, в то время как стандартный Pixel 9 имеет 12 ГБ. Это значительное увеличение объема памяти предназначено для поддержки требовательных функций ИИ, интегрированных в устройства.

Серия Pixel 9 представляет несколько новых функций ИИ, особенно сфокусированных на фотографии и продуктивности:

— ‘Magic Editor’: Этот инструмент позволяет пользователям «переосмыслить» сцены в их фотографиях, преобразуя части изображения с помощью текстовых подсказок для нового креативного вида.

— ‘Add Me’: Функция, разработанная для облегчения групповых фотографий, позволяя пользователям вставлять себя в существующее фото, сделав первоначальный снимок, войдя в кадр и используя ИИ для бесшовного объединения изображений.

— ‘Recall-Like Ability’: Новая функция, помогающая пользователям каталогизировать и извлекать информацию из скриншотов, работающая исключительно на устройстве.

Кроме того, серия Pixel 9 будет первой на платформе Android в США, предлагающей Satellite SOS, функцию экстренной связи, аналогичную спутниковой связью от Apple, предоставляющую жизненно важную помощь в местах, где нет обычного покрытия связи.

Эта функция ожидается с Android 15 позже в этом году.

Инновации в Камере

Что касается камер, серия Pixel 9 сохраняет основную камеру на 50 мегапикселей f/1.7, найденную в предыдущих моделях, но с обновленными ультраширокими камерами по всей линейке.

Модели Pro оснащены новой фронтальной камерой на 42 мегапикселя с автофокусом, что улучшает качество селфи.

Pixel 9 Pro Fold, хотя и немного отстает в спецификациях камеры по сравнению со своими Pro-собратьями, получает улучшенный внутренний экран, который теперь ярче и больше, что делает его более функциональным для различных задач.

Одним из самых ожидаемых аспектов запуска серии Pixel 9 является ее дебют в Индии.

Это первый раз, когда складной Pixel от Google будет доступен на втором по величине рынке смартфонов в мире.

Серия Pixel 9 будет продаваться через офлайн-торговые сети, такие как Croma и Reliance Digital, а также через онлайн-партнера Flipkart, согласно Tech Crunch.

Новые устройства также будут поддерживаться тремя новыми сервисными центрами для улучшения послепродажного обслуживания.

Цены на серию Pixel 9 в Индии начинаются с 79,999 рупий за стандартный Pixel 9, с Pixel 9 Pro за 1,09,999 рупий и Pixel 9 Pro Fold за 1,72,999 рупий.

Предварительный заказ на Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL начнется 14 августа, а продажи начнутся 22 августа.

Подробности о доступности Pixel 9 Pro будут объявлены позже в этом году.

Вот краткий обзор характеристик каждой модели серии Pixel 9:
— Google Pixel 9:
Дисплей: OLED Actua 6,3 дюйма с разрешением 1080 x 2424 пикселей и частотой обновления 60-120 Гц.
Процессор: Google Tensor G4 SoC с сопроцессором безопасности Titan M2.
Оперативная память/Хранилище: 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ хранилища.
Камера: 50 МП широкоугольная, 48 МП ультраширокоугольная и 10,5 МП фронтальная камера с автофокусом.
Батарея: 4 700 мАч с сертификацией IP68 (пыле- и водонепроницаемость).
Программное обеспечение: Android 14 с семью годами обновлений ОС и безопасности.

— Google Pixel 9 Pro:
Дисплей: OLED Super Actua 6,3 дюйма с разрешением 1280 x 2856 пикселей и частотой обновления 1 Гц-120 Гц.
Процессор: Google Tensor G4 SoC с сопроцессором безопасности Titan M2.
Оперативная память/Хранилище: 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ хранилища.
Камера: 50 МП широкоугольная, 48 МП ультраширокоугольная, 48 МП телеобъективная и 42 МП фронтальная камера с автофокусом.
Батарея: 4 700 мАч с сертификацией IP68 (пыле- и водонепроницаем

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Особые функции: Чип ультра-широкополосной связи для точной пространственной ориентации.

— Google Pixel 9 Pro XL:
Дисплей: OLED Super Actua 6,8 дюйма с разрешением 1344 x 2992 пикселя и частотой обновления 1 Гц-120 Гц.
Процессор: Google Tensor G4 SoC с сопроцессором безопасности Titan M2.
Оперативная память/Хранилище: 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ хранилища.
Камера: 50 МП широкоугольная, 48 МП ультраширокоугольная, 48 МП телеобъективная и 42 МП фронтальная камера с автофокусом.
Батарея: 5 060 мАч с сертификацией IP68 (пыле- и водонепроницаемость).
Особые функции: Чип ультра-широкополосной связи для улучшенной пространственной ориентации.
Вместе с серией Pixel 9, Google представила Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2.

Эти устройства дополняют новые возможности ИИ, продемонстрированные на мероприятии.

Pixel Watch 3 предлагает улучшенное отслеживание здоровья и подключение, в то время как Pixel Buds Pro 2 предлагает улучшенное качество звука и интеграцию с функциями ИИ от Google.

Новая серия Pixel 9, с ее инновационными функциями и расширенной глобальной доступностью, представляет собой значительный шаг вперед для аппаратных и ИИ-стратегий компании.

(Кроме заголовка, эта история не была отредактирована сотрудниками Newsx и была опубликована из синдицированного источника.)

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