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Пятница, 4 октября, 2024
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Microsoft анонсирует новые обновления для Copilot, проверьте здесь

В качестве самого большого прорыва Microsoft анонсировала захватывающие обновления своего собственного чат-бота Copilot, представив новые функции искусственного интеллекта (ИИ), которые улучшают как голосовые, так и зрительные возможности.

Microsoft анонсирует новые обновления для Copilot, проверьте здесь

В качестве самого большого прорыва Microsoft анонсировала захватывающие обновления своего собственного чат-бота Copilot, представив новые функции искусственного интеллекта (ИИ), которые улучшают как голосовые, так и зрительные возможности.

Анонсированные во вторник эти функции направлены на предоставление пользователям интуитивного интерфейса, который обеспечивает «быстрые и плавные ответы».

Кроме того, функция Copilot Voice предназначена для облегчения разговоров без помощи рук, сродни Gemini Live и голосовому режиму Chatgpt. Кроме того, широко обсуждаемая функция Recall будет расширена для всех пользователей Windows Insider в этом месяце.

В подробном сообщении в блоге Microsoft описала будущие возможности ИИ, которые будут интегрированы в приложение Copilot для iOS, Android, веб-сайта и помощника Copilot для Windows.

Более того, с введением четырех голосовых опций пользователи теперь могут участвовать в диалоге без помощи рук с чат-ботом Microsoft. Эту функцию можно использовать для мозговых штурмов, быстрых запросов или неформальных бесед.

Кроме того, Copilot Vision теперь позволяет чат-боту видеть то, что пользователь видит на своем экране, и поддерживает голосовые запросы относительно отображаемого контента. Например, пользователи могут показать ИИ изображение мебели и спросить о ее цветовой палитре, материале и других деталях.

Но для обеспечения конфиденциальности эта функция является опциональной и не будет работать, пока пользователь явно не активирует ее. Даже после активации она в настоящее время работает с ограниченным набором веб-сайтов, и компания заверяет пользователей, что обработанные данные не будут собираться или использоваться для обучения ИИ.

Наконец, функция отзыва от Microsoft, которая делает пассивные снимки экрана ноутбука или рабочего стола пользователя для отслеживания локальной активности, теперь развертывается для более широкой аудитории. Эта функция доступна для участников программы Windows Insiders, использующих ПК Copilot+, в этом месяце.

Filed under

Второй пилот Голос второго пилота Майкрософт НовостиX

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