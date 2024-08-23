OpenAI заключает новое соглашение о контенте с Condé Nast

Во вторник OpenAI Сэма Альтмана объявила о многолетнем партнерстве с Condé Nast, в рамках которого контент брендов Condé Nast, включая Vogue и The New Yorker, будет интегрирован в такие продукты OpenAI, как ChatGPT и прототип SearchGPT.

Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткап подчеркнул приверженность компании сотрудничеству с Condé Nast и другими издателями новостей, чтобы «гарантировать, что, поскольку ИИ играет большую роль в поиске и доставке новостей, он сохраняет точность, целостность и уважение к качеству репортажей».

В своей служебной записке для сотрудников генеральный директор Condé Nast Роджер Линч отметил, что секторы новостей и цифровых медиа столкнулись со значительными проблемами в последние годы, поскольку технологические компании повлияли на способность издателей монетизировать контент. Таким образом, Линч сказал: «Наше партнерство с OpenAI начинает компенсировать часть этого дохода».

Ранее в последние несколько месяцев OpenAI также заключила аналогичные партнерства с различными новостными организациями, такими как журнал Time, Financial Times, Axel Springer (владелец Business Insider), французская Le Monde и испанская Prisa Media.

Однако финансовые подробности соглашения не раскрываются. Между тем, в июле OpenAI представила свою поисковую систему на основе ИИ SearchGPT, намереваясь конкурировать с давним доминированием Google на рынке поисковых систем.

По словам компании, в настоящее время она работает со своими новостными партнерами, чтобы собрать отзывы и идеи о дизайне и производительности SearchGPT.