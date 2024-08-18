Понедельник, 19 августа, 2024

Primate Labs представляет Geekbench AI для оценки производительности машинного обучения

Primate Labs представляет Geekbench AI для оценки производительности машинного обучения

Primate Labs, создатели популярного набора бенчмарков Geekbench, представили передовой инструмент для оценки возможностей машинного обучения: Geekbench AI. Теперь доступный для iOS, Android, Windows, macOS и Linux, этот новый бенчмарк предназначен для оценки того, как хорошо устройства справляются с задачами ИИ в реальном мире, подтвердил GSM Arena.

Ранее известный как Geekbench ML во время этапа предварительного просмотра, Geekbench AI предназначен для предоставления всестороннего взгляда на производительность устройств в области искусственного интеллекта. Инструмент оценивает эффективность и точность ЦП, ГП и НПУ (нейронных процессоров), измеряя их способность выполнять задачи машинного обучения.

Geekbench AI предоставляет три разных оценки для каждого теста: одиночная точность, половинная точность и квантизированная. Эти оценки отражают не только скорость, с которой устройство может обрабатывать рабочие нагрузки ИИ, но и его точность. Бенчмарк также включает сравнение эффективности с течением времени, предоставляя пользователям подробную картину возможностей ИИ их устройств, согласно GSM Arena.

Geekbench AI поддерживает широкий спектр фреймворков ИИ и универсален на разных платформах. Он интегрирует CoreML для macOS и iOS, OpenVINO для Windows и Linux, QNN для ПК на базе Arm с процессорами Snapdragon и различные фреймворки, специфичные для поставщиков, для устройств Android. Каждый тест проводится не менее пяти раз, чтобы обеспечить тестирование устройств на максимальной производительности.

Новый инструмент интегрирован в браузер Geekbench, что позволяет легко сравнивать разные устройства. Эта функция позволяет пользователям измерять и сравнивать вычислительную мощность ИИ своих устройств с другими, что делает Geekbench AI ценным ресурсом как для потребителей, так и для разработчиков.

Geekbench AI может стать важным инструментом для оценки растущей области машинного обучения и искусственного интеллекта на различных устройствах.

(С участием ANI)

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