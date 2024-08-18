Primate Labs представляет Geekbench AI для оценки производительности машинного обучения

Primate Labs, создатели популярного набора бенчмарков Geekbench, представили передовой инструмент для оценки возможностей машинного обучения: Geekbench AI. Теперь доступный для iOS, Android, Windows, macOS и Linux, этот новый бенчмарк предназначен для оценки того, как хорошо устройства справляются с задачами ИИ в реальном мире, подтвердил GSM Arena.

Ранее известный как Geekbench ML во время этапа предварительного просмотра, Geekbench AI предназначен для предоставления всестороннего взгляда на производительность устройств в области искусственного интеллекта. Инструмент оценивает эффективность и точность ЦП, ГП и НПУ (нейронных процессоров), измеряя их способность выполнять задачи машинного обучения.

Geekbench AI предоставляет три разных оценки для каждого теста: одиночная точность, половинная точность и квантизированная. Эти оценки отражают не только скорость, с которой устройство может обрабатывать рабочие нагрузки ИИ, но и его точность. Бенчмарк также включает сравнение эффективности с течением времени, предоставляя пользователям подробную картину возможностей ИИ их устройств, согласно GSM Arena.

Geekbench AI поддерживает широкий спектр фреймворков ИИ и универсален на разных платформах. Он интегрирует CoreML для macOS и iOS, OpenVINO для Windows и Linux, QNN для ПК на базе Arm с процессорами Snapdragon и различные фреймворки, специфичные для поставщиков, для устройств Android. Каждый тест проводится не менее пяти раз, чтобы обеспечить тестирование устройств на максимальной производительности.

Новый инструмент интегрирован в браузер Geekbench, что позволяет легко сравнивать разные устройства. Эта функция позволяет пользователям измерять и сравнивать вычислительную мощность ИИ своих устройств с другими, что делает Geekbench AI ценным ресурсом как для потребителей, так и для разработчиков.

Geekbench AI может стать важным инструментом для оценки растущей области машинного обучения и искусственного интеллекта на различных устройствах.

(С участием ANI)