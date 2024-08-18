Samsung запускает инновационный инструмент «Circle To Search» для определенных моделей

Samsung расширяет свою инновационную функцию «Circle to Search» на более широкий спектр устройств, включая некоторые смартфоны и планшеты среднего класса.

Изначально функция была запущена с серией Galaxy S24, а затем была добавлена к Z Fold6 и Z Flip6.

По данным GSM Arena, функция «Circle to Search» позволяет пользователям искать в интернете, обводя часть изображения, текста или видео. Эта функция была хорошо принята за ее удобство и функциональность.

С этого месяца Samsung начнет внедрять «Circle to Search» на смартфоны среднего класса серии Galaxy A, включая Galaxy A55, A54, A35 и A34.

Кроме того, функция будет доступна на планшетах Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+, согласно информации от GSM Arena.

Samsung не уточнила, какие еще устройства в будущем получат функцию «Circle to Search», но отметила, что доступность будет зависеть от региона и модели.

Компания также подчеркнула, что функция поддерживается ИИ Google, что улучшает ее возможности поиска в различных приложениях.

Серия Galaxy от Samsung является серьезным конкурентом iPhone от Apple, предлагая широкий ассортимент устройств для удовлетворения различных потребностей потребителей.

Этот запуск может улучшить пользовательский опыт, предоставив передовые функции на более широкий спектр устройств, сократив разрыв между премиум и средним сегментами продуктов.

(Кроме заголовка, эта история не была отредактирована сотрудниками Newsx и опубликована из синдицированного источника.)