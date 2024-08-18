Понедельник, 19 августа, 2024

Spotify анонсирует важное обновление для пользователей iPhone в App Store от Apple: полные детали

Spotify анонсирует важное обновление для пользователей iPhone в App Store от Apple: полные детали

Spotify собирается в среду выпустить значительное обновление своего приложения для пользователей iPhone в Европейском Союзе, устраняя давнюю проблему, добавив цены на различные планы и услуги. Этот шаг следует за предыдущим отказом от Apple, которая выступила против попытки Spotify предоставить эту информацию из-за новых условий, введенных для музыкальных стриминговых приложений.

Спор сосредоточился на Music Streaming Services Entitlement от Apple, наборе условий, регулирующих то, как стриминговые приложения в Европейской Экономической Зоне (ЕЭЗ) информируют пользователей о альтернативных вариантах покупки. Первоначальное нежелание Spotify принять эти условия привело к отклонению обновления со стороны Apple.

Теперь Spotify согласилась соблюдать условия Apple, но не будет включать внешний ссылку для прямых покупок в своем приложении iOS. Это решение направлено на то, чтобы избежать комиссии, которую Apple взимает за такие транзакции.

В заявлении Spotify описала обновление как шаг вперед, но раскритиковала его как «только маленький шаг» в более широких усилиях по удовлетворению ожиданий потребителей. Компания подчеркнула, что пользователи iPhone должны иметь доступ к ясным продуктовым впечатлениям, которые они ожидают в своих приложениях.

Ранее в этом году Apple скорректировала свои политики, чтобы позволить музыкальным стриминговым приложениям в ЕС лучше взаимодействовать с пользователями после значительного штрафа от Брюсселя. В апреле Европейская Комиссия наложила штраф в размере 1,84 миллиарда евро (2 миллиарда долларов) на Apple за предполагаемое ограничение конкуренции.

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