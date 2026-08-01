Afghanistan Pathans vs Asian Stars LIVE Streaming: Check Where To Watch Asian Legends League 2026, AFGP vs ANS LIVE on Mobile, TV and Laptop

Afghanistan Pathans vs Asian Stars LIVE Streaming: Afghanistan Pathans will face Asian Stars in Match 4 of the Asian Legends League 2026 at the Lotus Sports Club Ground in Lusaka, Zambia, on Saturday, August 1. The Pathans will be desperate to register their first victory after suffering a 15-run defeat to Sri Lankan Lions in their opening match. Meanwhile, Asian Stars will be looking to continue their positive momentum with experienced names like Tillakaratne Dilshan, Chundangapoyil Rizwan and captain Mehran Khan expected to play key roles. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timings.
Afghanistan Pathans vs Asian Stars Match Details
- Match: Afghanistan Pathans vs Asian Stars, Match 4
- Tournament: Asian Legends League 2026 (Season 2)
- Date: Saturday, August 1, 2026
- Venue: Lotus Sports Club Ground, Lusaka, Zambia
- Time: 1:00 PM IST
Where to Watch Afghanistan Pathans vs Asian Stars Live on TV?
Cricket fans in India can watch the Afghanistan Pathans vs Asian Stars Asian Legends League 2026 match live on the Sony Sports Ten 3 channel.
How to Watch Afghanistan Pathans vs Asian Stars Live Streaming?
The live streaming of the Afghanistan Pathans vs Asian Stars Asian Legends League 2026 match will be available on the FanCode app and website in India.
Afghanistan Pathans vs Asian Stars Probable Playing XIs
Afghanistan Pathans Probable XI: Mausif Khan, Shabir Noori, Asghar Afghan (c), Shoaib Khan, Munir Ahmad Kakkar (wk), Khalid Kail, Khaiber Omar, Mohammad Mujtaba, Batin Shah, Rafiullah, Imran Khan.
Asian Stars Probable XI: Tillakaratne Dilshan, Sandeep Singh, Chundangapoyil Rizwan, Mehran Khan (c), Dilshan Munaweera, Munis Ansari, Pawan Suyal, Swapnil Patil (wk), Karan Saini, Rajiv Rishi, Devendra Singh.
Afghanistan Pathans vs Asian Stars Squads
Afghanistan Pathans Squad: Mausif Khan, Shabir Noori, Asghar Afghan (c), Shoaib Khan, Munir Ahmad Kakkar (wk), Khalid Kail, Khaiber Omar, Mohammad Mujtaba, Batin Shah, Rafiullah, Imran Khan, Rokhan Barakzai, Nijat Masood, Hazratullah Zazai, Wafadar Momand, Waqarullah Ishaq, Riaz Hassan, Wasim Akram, Sediqullah Pacha, Dawlat Zadran, Aftab Alam, Mohammad Shahzad, Samiullah Shinwari.
Asian Stars Squad: Sandeep Singh, Tillakaratne Dilshan, Dilshan Munaweera, Chundangapoyil Rizwan, Mehran Khan (c), Rajiv Rishi, Swapnil Patil (wk), Devendra Singh, Munis Ansari, Pawan Suyal, Karan Saini, Mahaboob Alam, Rohan Mustafa, Sheldon Jackson, Amitoze Singh, Angelo Perera, Bipul Sharma, Isuru Udana.