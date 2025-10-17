LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
donald trump Madinah DIG Harcharan Singh Bhullar cctv footage Economist Gita Gopinath bhupendra-patel India cricket news us news donald trump Madinah DIG Harcharan Singh Bhullar cctv footage Economist Gita Gopinath bhupendra-patel India cricket news us news donald trump Madinah DIG Harcharan Singh Bhullar cctv footage Economist Gita Gopinath bhupendra-patel India cricket news us news donald trump Madinah DIG Harcharan Singh Bhullar cctv footage Economist Gita Gopinath bhupendra-patel India cricket news us news
LIVE TV
TRENDING |
donald trump Madinah DIG Harcharan Singh Bhullar cctv footage Economist Gita Gopinath bhupendra-patel India cricket news us news donald trump Madinah DIG Harcharan Singh Bhullar cctv footage Economist Gita Gopinath bhupendra-patel India cricket news us news donald trump Madinah DIG Harcharan Singh Bhullar cctv footage Economist Gita Gopinath bhupendra-patel India cricket news us news donald trump Madinah DIG Harcharan Singh Bhullar cctv footage Economist Gita Gopinath bhupendra-patel India cricket news us news
LIVE TV
Home > Sports > Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final

Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final

Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final

Written By: NewsX Syndication
Published: October 17, 2025 04:36:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF JANNIK SINNER BEATING NOVAK DJOKOVIC AND CARLOS ALCARAZ BEATING TAYLOR FRITZ TO ADVANCE TO THE SIX KINGS SLAM FINAL COMPLETE SHOTLIST AND SCRIPT TO FOLLOW SHOWS: RIYADH, SAUDI ARABIA (OCTOBER 16, 2025) (NETFLIX – Must on screen courtesy Netflix. No monetisation. Editorial use only. No archive.) STORY: (Production: Kurt Michael Hall)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 17, 2025 4:36 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Rune and Humbert through in Stockholm

Rune and Humbert through in Stockholm

Rune and Humbert through in Stockholm

Rune and Humbert through in Stockholm

Yamal among highest-paid players in 2025 in Forbes list topped by Ronaldo

LATEST NEWS

Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final

Soccer-Qatar's Afif acknowledges asking local fans to waste time in qualifier against UAE

KISS Guitarist Ace Frehley Passes Away At 74 After Studio Accident, What Was His Net Worth?

US budget deficit dips in fiscal 2025 on boost from tariffs, education spending cuts

UPDATE 2-US FDA announces recipients of national priority vouchers

Google Launches Amazing Diwali Surprise, Just Search ‘Diwali’ And See The Magic

Oracle expects cloud sales of $166 billion by 2030 as business expands

UPDATE 2-Trump, Merck KGaA announce deal to cut some IVF drug prices

Trump Secures Deal With EMD Serono, Fertility Drug Prices To Drop Up To 79%, How Will It Impact On IVF In US?

Another Apple exec leaves for Meta as AI talent war heats up, Bloomberg News reports

Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final
Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final
Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final
Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final
QUICK LINKS