Alcaraz and Sinner to square off in Six Kings Slam final

34
VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF JANNIK SINNER BEATING NOVAK DJOKOVIC AND CARLOS ALCARAZ BEATING TAYLOR FRITZ TO ADVANCE TO THE SIX KINGS SLAM FINAL COMPLETE SHOTLIST AND SCRIPT TO FOLLOW SHOWS: RIYADH, SAUDI ARABIA (OCTOBER 16, 2025) (NETFLIX – Must on screen courtesy Netflix. No monetisation. Editorial use only. No archive.) STORY: (Production: Kurt Michael Hall)
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)