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Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally

Asian Games 2026 India Bronze Medal Winners: India produced several memorable performances in Aichi-Nagoya, with 37 bronze medals completing its overall haul of 85. But who were the Indian athletes and teams who finished third? Check the complete list of India's bronze medal winners, their events and the country's final position in the medal standings.

Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally

Published By: PRIYANSHU PRIYADARSHI
Published: Sun 2026-10-04 20:40 IST

Asian Games 2026 India Bronze Medal Winners: India concluded its campaign at the Aichi-Nagoya Asian Games with 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals, finishing fourth overall. The bronze-medal list featured several standout names, including Parul Chaudhary, Gulveer Singh, Neeraj Chauhan, Tejaswin Shankar and Vithya Ramraj.

India’s bronze medals came across athletics, shooting, archery, boxing, squash, badminton, table tennis, mixed martial arts, kurash, soft tennis, rowing, wrestling, sailing and sepaktakraw. Several of the bronze medallists also created history or achieved notable milestones during the Games.

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Asian Games 2026: Complete List Of India’s 37 Bronze Medal Winners

Here is the complete list of Indian athletes and teams who won bronze medals at the Aichi-Nagoya Asian Games, based on the official competition results and verified against official and governing-body reports.

  1. Pooja Singh Athletics, Women’s High Jump

  2. Gurindervir Singh, Animesh Kujur, Harita Bhadra and Sneha SSAthletics, Mixed 4x100m Relay

  3. Dharmveer Choudhary, Manu T.S., Jay Kumar and Vishal T.K. Athletics, Men’s 4x400m Relay

  4. Rohit Yadav Athletics, Men’s Javelin Throw

  5. PrachiAthletics, Women’s 400m

  6. Harita Bhadra – Athletics, Women’s 200m

  7. Tejaswin ShankarAthletics, Men’s Decathlon

  8. Parul Chaudhary – Athletics, Women’s 3000m Steeplechase

  9. Baranica ElangovanAthletics, Women’s Pole Vault

  10. Vithya Ramraj Athletics, Women’s 400m Hurdles

  11. Parul ChaudharyAthletics, Women’s 5000m

  12. Seema KumariAthletics, Women’s 10,000m

  13. Manpreet KaurAthletics, Women’s Shot Put

  14. Gulveer SinghAthletics, Men’s 5000m

  15. Rudrankksh PatilShooting, Men’s 10m Air Rifle

  16. Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal Shooting, Women’s Skeet Team

  17. Anant Jeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill and Mairaj Ahmad Khan Shooting, Men’s Skeet Team

  18. Anant Jeet Singh Naruka and Parinaaz Dhaliwal Shooting, Mixed Skeet Team

  19. Ganesh ThirumuruArchery, Men’s Individual Compound

  20. Neeraj Chauhan – Archery, Men’s Individual Recurve

  21. Narender Berwal Boxing, Men’s +90kg

  22. Priya GhanghasBoxing, Women’s 60kg

  23. Kapil PokhariyaBoxing, Men’s 90kg

  24. Joshna Chinappa and Velavan Senthilkumar Squash, Mixed Doubles

  25. Joshna Chinappa, Anahat Singh and Tanvi KhannaSquash, Women’s Team

  26. Abhay Singh, Veer Chotrani and Velavan SenthilkumarSquash, Men’s Team

  27. Manush Shah and Diya Chitale Table Tennis, Mixed Doubles

  28. Suchika Tariyal Mixed Martial Arts, Women’s Traditional MMA 60kg

  29. Pincky BalharaKurash, Women’s 78kg

  30. Jay MeenaSoft Tennis, Men’s Singles

  31. Lakshya Sen, Ayush Shetty, H.S. Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, M.R. Arjun and Dhruv Kapila Badminton, Men’s Team

  32. Satnam Singh and Salman Khan Rowing, Men’s Double Sculls

  33. Deepak PuniaWrestling, Men’s 97kg Freestyle

  34. Sunil Kumar Wrestling, Men’s 87kg Greco-Roman

  35. Shital Verma and Harshita Tomar Sailing, Women’s Skiff

  36. Nethra Kumanan Sailing, Women’s Dinghy

  37. India Men’s Team Sepaktakraw, Men’s Quadrant

India’s Historic Achievements At Asian Games 2026

India’s bronze-medal campaign featured several historic performances across multiple sports.

Parul Chaudhary was among the standout performers, winning bronze in both the women’s 3000m steeplechase and 5000m. She became one of India’s multiple-medal winners in athletics, while Gulveer Singh also completed a three-medal campaign with bronze in the men’s 5000m after winning silver in the 10,000m and 1500m.

Athletics contributed 14 of India’s 37 bronze medals, making it the country’s biggest contributor to the bronze tally. The haul included Pooja Singh, Harita Bhadra, Tejaswin Shankar, Baranica Elangovan, Vithya Ramraj, Seema Kumari, Manpreet Kaur and Rohit Yadav.

Shooting produced four bronze medals. Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal secured India’s first women’s skeet team medal at the Asian Games, while Anant Jeet Singh Naruka and Parinaaz Dhaliwal won India’s first-ever mixed-team medal in skeet shooting. India’s men’s skeet team of Naruka, Bhavtegh Singh Gill and Mairaj Ahmad Khan also claimed bronze.

Archery also added two bronze medals through Ganesh Thirumuru in men’s individual compound and Neeraj Chauhan in men’s individual recurve. Chauhan defeated compatriot Dhiraj Bommadevara 6-4 to win the recurve bronze and became only the second Indian male after Tarundeep Rai to win an individual recurve medal at the Asian Games.

In squash, India collected three bronze medals — in mixed doubles and the men’s and women’s team events. Badminton’s men’s team also won bronze after losing its semi-final to China.

Satnam Singh and Salman Khan created history in rowing by winning bronze in the men’s double sculls, giving India its first-ever Asian Games medal in the event.

Asian Games 2026: India’s Final Medal Tally And Overall Rankings

India ended the competition in fourth place in the final medal standings with 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Its total of 85 medals put India ahead of Uzbekistan, which also won 21 gold medals but finished behind India on silver medals.

China topped the standings with 169 gold medals, followed by Japan and South Korea.

Final Asian Games 2026 Medal Standings

  1. China169 gold, 89 silver, 83 bronze; 341 medals

  2. Japan83 gold, 95 silver, 91 bronze; 269 medals

  3. South Korea39 gold, 43 silver, 68 bronze; 150 medals

  4. India21 gold, 27 silver, 37 bronze; 85 medals

  5. Uzbekistan21 gold, 25 silver, 24 bronze; 70 medals

  6. Iran 19 gold, 18 silver, 15 bronze; 52 medals

  7. Thailand18 gold, 13 silver, 21 bronze; 52 medals

  8. Kazakhstan12 gold, 24 silver, 48 bronze; 84 medals

  9. Hong Kong, China11 gold, 19 silver, 24 bronze; 54 medals

  10. Bahrain11 gold, 5 silver, 6 bronze; 22 medals

  11. Chinese Taipei5 gold, 17 silver, 33 bronze; 55 medals

  12. Indonesia 5 gold, 11 silver, 23 bronze; 39 medals

  13. Philippines4 gold, 9 silver, 16 bronze; 29 medals

  14. Kuwait 4 gold, 1 silver, 4 bronze; 9 medals

  15. Qatar – 4 gold, 6 silver, 5 bronze; 15 medals

  16. Saudi Arabia3 gold, 2 silver, 9 bronze; 14 medals

  17. Vietnam 3 gold, 3 silver, 19 bronze; 25 medals

  18. Singapore 2 gold, 9 silver, 7 bronze; 18 medals

  19. Tajikistan 2 gold, 5 silver, 9 bronze; 16 medals

  20. Myanmar 2 gold, 1 silver, 2 bronze; 5 medals

  21. Macao, China1 gold, 4 silver, 1 bronze; 6 medals

  22. Kyrgyzstan1 gold, 3 silver, 10 bronze; 14 medals

  23. Mongolia 1 gold, 1 silver, 12 bronze; 14 medals

  24. Sri Lanka1 gold, 1 silver, 1 bronze; 3 medals

  25. Pakistan0 gold, 2 silver, 8 bronze; 10 medals

  26. Iraq 0 gold, 2 silver, 3 bronze; 5 medals

  27. Turkmenistan 0 gold, 2 silver, 0 bronze; 2 medals

  28. Afghanistan 0 gold, 1 silver, 2 bronze; 3 medals

  29. Lebanon 0 gold, 1 silver, 2 bronze; 3 medals

  30. Oman0 gold, 1 silver, 1 bronze; 2 medals

  31. Cambodia – 0 gold, 0 silver, 4 bronze; 4 medals

  32. Nepal0 gold, 0 silver, 2 bronze; 2 medals

  33. Bangladesh0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal

  34. Brunei Darussalam 0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal

  35. Laos0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal

  36. Syria0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal

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Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally
Tags: Asian Games 2026

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Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally

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Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally
Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally
Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally
Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally
Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally

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