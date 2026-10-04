Asian Games 2026: From Athletics To Archery, Check All 37 Indian Bronze Medal Winners And Final Medal Tally

Asian Games 2026 India Bronze Medal Winners: India concluded its campaign at the Aichi-Nagoya Asian Games with 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals, finishing fourth overall. The bronze-medal list featured several standout names, including Parul Chaudhary, Gulveer Singh, Neeraj Chauhan, Tejaswin Shankar and Vithya Ramraj.

India’s bronze medals came across athletics, shooting, archery, boxing, squash, badminton, table tennis, mixed martial arts, kurash, soft tennis, rowing, wrestling, sailing and sepaktakraw. Several of the bronze medallists also created history or achieved notable milestones during the Games.

Asian Games 2026: Complete List Of India’s 37 Bronze Medal Winners

Here is the complete list of Indian athletes and teams who won bronze medals at the Aichi-Nagoya Asian Games, based on the official competition results and verified against official and governing-body reports.

Pooja Singh – Athletics, Women’s High Jump Gurindervir Singh, Animesh Kujur, Harita Bhadra and Sneha SS – Athletics, Mixed 4x100m Relay Dharmveer Choudhary, Manu T.S., Jay Kumar and Vishal T.K. – Athletics, Men’s 4x400m Relay Rohit Yadav – Athletics, Men’s Javelin Throw Prachi – Athletics, Women’s 400m Harita Bhadra – Athletics, Women’s 200m Tejaswin Shankar – Athletics, Men’s Decathlon Parul Chaudhary – Athletics, Women’s 3000m Steeplechase Baranica Elangovan – Athletics, Women’s Pole Vault Vithya Ramraj – Athletics, Women’s 400m Hurdles Parul Chaudhary – Athletics, Women’s 5000m Seema Kumari – Athletics, Women’s 10,000m Manpreet Kaur – Athletics, Women’s Shot Put Gulveer Singh – Athletics, Men’s 5000m Rudrankksh Patil – Shooting, Men’s 10m Air Rifle Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal – Shooting, Women’s Skeet Team Anant Jeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill and Mairaj Ahmad Khan – Shooting, Men’s Skeet Team Anant Jeet Singh Naruka and Parinaaz Dhaliwal – Shooting, Mixed Skeet Team Ganesh Thirumuru – Archery, Men’s Individual Compound Neeraj Chauhan – Archery, Men’s Individual Recurve Narender Berwal – Boxing, Men’s +90kg Priya Ghanghas – Boxing, Women’s 60kg Kapil Pokhariya – Boxing, Men’s 90kg Joshna Chinappa and Velavan Senthilkumar – Squash, Mixed Doubles Joshna Chinappa, Anahat Singh and Tanvi Khanna – Squash, Women’s Team Abhay Singh, Veer Chotrani and Velavan Senthilkumar – Squash, Men’s Team Manush Shah and Diya Chitale – Table Tennis, Mixed Doubles Suchika Tariyal – Mixed Martial Arts, Women’s Traditional MMA 60kg Pincky Balhara – Kurash, Women’s 78kg Jay Meena – Soft Tennis, Men’s Singles Lakshya Sen, Ayush Shetty, H.S. Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, M.R. Arjun and Dhruv Kapila – Badminton, Men’s Team Satnam Singh and Salman Khan – Rowing, Men’s Double Sculls Deepak Punia – Wrestling, Men’s 97kg Freestyle Sunil Kumar – Wrestling, Men’s 87kg Greco-Roman Shital Verma and Harshita Tomar – Sailing, Women’s Skiff Nethra Kumanan – Sailing, Women’s Dinghy India Men’s Team – Sepaktakraw, Men’s Quadrant

India’s Historic Achievements At Asian Games 2026

India’s bronze-medal campaign featured several historic performances across multiple sports.

Parul Chaudhary was among the standout performers, winning bronze in both the women’s 3000m steeplechase and 5000m. She became one of India’s multiple-medal winners in athletics, while Gulveer Singh also completed a three-medal campaign with bronze in the men’s 5000m after winning silver in the 10,000m and 1500m.

Athletics contributed 14 of India’s 37 bronze medals, making it the country’s biggest contributor to the bronze tally. The haul included Pooja Singh, Harita Bhadra, Tejaswin Shankar, Baranica Elangovan, Vithya Ramraj, Seema Kumari, Manpreet Kaur and Rohit Yadav.

Shooting produced four bronze medals. Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal secured India’s first women’s skeet team medal at the Asian Games, while Anant Jeet Singh Naruka and Parinaaz Dhaliwal won India’s first-ever mixed-team medal in skeet shooting. India’s men’s skeet team of Naruka, Bhavtegh Singh Gill and Mairaj Ahmad Khan also claimed bronze.

Archery also added two bronze medals through Ganesh Thirumuru in men’s individual compound and Neeraj Chauhan in men’s individual recurve. Chauhan defeated compatriot Dhiraj Bommadevara 6-4 to win the recurve bronze and became only the second Indian male after Tarundeep Rai to win an individual recurve medal at the Asian Games.

In squash, India collected three bronze medals — in mixed doubles and the men’s and women’s team events. Badminton’s men’s team also won bronze after losing its semi-final to China.

Satnam Singh and Salman Khan created history in rowing by winning bronze in the men’s double sculls, giving India its first-ever Asian Games medal in the event.

Asian Games 2026: India’s Final Medal Tally And Overall Rankings

India ended the competition in fourth place in the final medal standings with 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Its total of 85 medals put India ahead of Uzbekistan, which also won 21 gold medals but finished behind India on silver medals.

China topped the standings with 169 gold medals, followed by Japan and South Korea.

Final Asian Games 2026 Medal Standings