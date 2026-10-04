Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally

Asian Games 2026 India Silver Medal Winners: India concluded its campaign at the Aichi-Nagoya Asian Games with 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals, finishing fourth overall. The silver-medal list featured some of India’s biggest sporting names, including Mirabai Chanu, Anahat Singh, Murali Sreeshankar and Antim Panghal.
India’s silver medals came across shooting, athletics, weightlifting, wushu, archery, wrestling, sailing, golf and other disciplines. Several of the runners-up also produced notable performances against strong Asian competition during the Games.
Asian Games 2026: Complete List Of India’s 27 Silver Medal Winners
Here is the complete list of Indian athletes and teams who won silver medals at the Aichi-Nagoya Asian Games, based on the official competition results.
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Elavenil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod – Shooting, Women’s 10m Air Rifle Team
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Elavenil Valarivan – Shooting, Women’s 10m Air Rifle
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Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon and Parth Mane – Shooting, Men’s 10m Air Rifle Team
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Himanshu Dhillon – Shooting, Men’s 10m Air Rifle
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Mirabai Chanu – Weightlifting, Women’s 49kg
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Roshibina Devi – Wushu, Women’s 60kg Sanda
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Vishal T.K., M.R. Poovamma, Manu T.S. and Vithya Ramraj – Athletics, Mixed 4x400m Relay
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Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil and Niraj Kumar – Shooting, Men’s 50m Rifle 3 Positions Team
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Gulveer Singh – Athletics, Men’s 10,000m
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Sawan Berwal – Athletics, Men’s Marathon
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Ashi Chouksey, Tilottama Sen and Vidarsa Vinod – Shooting, Women’s 50m Rifle 3 Positions Team
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Tajinderpal Singh Toor – Athletics, Men’s Shot Put
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Ancy Sojan – Athletics, Women’s Long Jump
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Sarvesh Kushare – Athletics, Men’s High Jump
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Abhay Singh – Squash, Men’s Singles
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Anahat Singh – Squash, Women’s Singles
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Esha Singh – Shooting, Women’s 25m Pistol
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Murali Sreeshankar – Athletics, Men’s Long Jump
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Gulveer Singh – Athletics, Men’s 1500m
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Yashvir Singh – Athletics, Men’s Javelin Throw
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Neeru Dhanda, Manisha Keer and Aashima Ahlawat – Shooting, Women’s Trap Team
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Nitesh Siwach – Wrestling, Greco-Roman 97kg
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Prince Noble Kurisinkal and Manu Francis – Sailing, Men’s Skiff
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Kumkum Mohod and Dhiraj Bommadevara – Archery, Mixed Recurve Team
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Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan and Yashdeep Bhoge – Archery, Men’s Recurve Team
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Antim Panghal – Wrestling, Women’s 53kg
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Pranavi Urs, Aditi Ashok and Diksha Dagar – Golf, Women’s Team
India’s Historic Achievements At Asian Games 2026
India’s silver-medal campaign featured several standout performances across different disciplines. Mirabai Chanu added another major Asian Games medal to her decorated career with silver in the women’s 49kg weightlifting event.
Athletics produced a substantial number of India’s silver medals. Gulveer Singh won silver in the men’s 10,000m and 1500m, while Murali Sreeshankar finished second in the men’s long jump. Tajinderpal Singh Toor, Ancy Sojan, Sarvesh Kushare, Sawan Berwal and Yashvir Singh were among India’s other athletics silver medallists.
Shooting also made a major contribution, with Elavenil Valarivan winning two silver medals, individually and as part of the women’s 10m air rifle team. Himanshu Dhillon similarly won individual and team silver in men’s 10m air rifle.
In squash, Abhay Singh and Anahat Singh both finished with individual silver medals, while India’s archers added silver through the mixed and men’s recurve teams.
The silver-medal list also featured Antim Panghal, who finished runner-up in women’s 53kg wrestling, while Pranavi Urs, despite winning the individual golf gold, also collected a silver medal as part of India’s women’s golf team.
Asian Games 2026: India’s Final Medal Tally And Overall Rankings
India ended the competition in fourth place in the final medal standings with 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Its total of 85 medals put the country ahead of Uzbekistan, which also won 21 gold medals but finished behind India on silver medals.
China topped the standings with a dominant 169 gold medals, followed by Japan and South Korea.
Final Asian Games 2026 Medal Standings
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China – 169 gold, 89 silver, 83 bronze; 341 medals
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Japan – 83 gold, 95 silver, 91 bronze; 269 medals
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South Korea – 39 gold, 43 silver, 68 bronze; 150 medals
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India – 21 gold, 27 silver, 37 bronze; 85 medals
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Uzbekistan – 21 gold, 25 silver, 24 bronze; 70 medals
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Iran – 19 gold, 18 silver, 15 bronze; 52 medals
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Thailand – 18 gold, 13 silver, 21 bronze; 52 medals
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Kazakhstan – 12 gold, 24 silver, 48 bronze; 84 medals
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Hong Kong, China – 11 gold, 19 silver, 24 bronze; 54 medals
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Bahrain – 11 gold, 5 silver, 6 bronze; 22 medals
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Chinese Taipei – 5 gold, 17 silver, 33 bronze; 55 medals
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Indonesia – 5 gold, 11 silver, 23 bronze; 39 medals
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Philippines – 4 gold, 9 silver, 16 bronze; 29 medals
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Kuwait – 4 gold, 1 silver, 4 bronze; 9 medals
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Qatar – 4 gold, 6 silver, 5 bronze; 15 medals
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Saudi Arabia – 3 gold, 2 silver, 9 bronze; 14 medals
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Vietnam – 3 gold, 3 silver, 19 bronze; 25 medals
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Singapore – 2 gold, 9 silver, 7 bronze; 18 medals
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Tajikistan – 2 gold, 5 silver, 9 bronze; 16 medals
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Myanmar – 2 gold, 1 silver, 2 bronze; 5 medals
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Macao, China – 1 gold, 4 silver, 1 bronze; 6 medals
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Kyrgyzstan – 1 gold, 3 silver, 10 bronze; 14 medals
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Mongolia – 1 gold, 1 silver, 12 bronze; 14 medals
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Sri Lanka – 1 gold, 1 silver, 1 bronze; 3 medals
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Pakistan – 0 gold, 2 silver, 8 bronze; 10 medals
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Iraq – 0 gold, 2 silver, 3 bronze; 5 medals
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Turkmenistan – 0 gold, 2 silver, 0 bronze; 2 medals
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Afghanistan – 0 gold, 1 silver, 2 bronze; 3 medals
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Lebanon – 0 gold, 1 silver, 2 bronze; 3 medals
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Oman – 0 gold, 1 silver, 1 bronze; 2 medals
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Cambodia – 0 gold, 0 silver, 4 bronze; 4 medals
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Nepal – 0 gold, 0 silver, 2 bronze; 2 medals
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Bangladesh – 0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal
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Brunei Darussalam – 0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal
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Laos – 0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal
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Syria – 0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal
How Did India Perform Compared To Asian Games 2022?
India finished fourth at both the 2022 Hangzhou Asian Games and the 2026 Aichi-Nagoya edition. However, the country’s medal haul was smaller in 2026.
At Hangzhou, India won 28 gold, 38 silver and 40 bronze medals, taking its total to 106 medals. At Aichi-Nagoya, India finished with 21 gold, 27 silver and 37 bronze, for a total of 85 medals.
Despite the lower overall count, the 2026 campaign featured several historic performances and important breakthroughs for Indian athletes across multiple sports.