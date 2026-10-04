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Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally

Asian Games 2026 India Silver Medal Winners: India produced several memorable performances in Aichi-Nagoya, with 27 silver medals adding to its overall haul. But who were the Indian athletes and teams who finished second? Check the complete list of India's silver medal winners, their events and the country's final position in the medal standings.

Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally

Published By: PRIYANSHU PRIYADARSHI
Published: Sun 2026-10-04 20:17 IST

Asian Games 2026 India Silver Medal Winners: India concluded its campaign at the Aichi-Nagoya Asian Games with 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals, finishing fourth overall. The silver-medal list featured some of India’s biggest sporting names, including Mirabai Chanu, Anahat Singh, Murali Sreeshankar and Antim Panghal.

India’s silver medals came across shooting, athletics, weightlifting, wushu, archery, wrestling, sailing, golf and other disciplines. Several of the runners-up also produced notable performances against strong Asian competition during the Games.

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Asian Games 2026: Complete List Of India’s 27 Silver Medal Winners

Here is the complete list of Indian athletes and teams who won silver medals at the Aichi-Nagoya Asian Games, based on the official competition results.

  1. Elavenil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa VinodShooting, Women’s 10m Air Rifle Team

  2. Elavenil ValarivanShooting, Women’s 10m Air Rifle

  3. Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon and Parth Mane Shooting, Men’s 10m Air Rifle Team

  4. Himanshu Dhillon Shooting, Men’s 10m Air Rifle

  5. Mirabai ChanuWeightlifting, Women’s 49kg

  6. Roshibina DeviWushu, Women’s 60kg Sanda

  7. Vishal T.K., M.R. Poovamma, Manu T.S. and Vithya Ramraj Athletics, Mixed 4x400m Relay

  8. Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil and Niraj KumarShooting, Men’s 50m Rifle 3 Positions Team

  9. Gulveer SinghAthletics, Men’s 10,000m

  10. Sawan Berwal Athletics, Men’s Marathon

  11. Ashi Chouksey, Tilottama Sen and Vidarsa VinodShooting, Women’s 50m Rifle 3 Positions Team

  12. Tajinderpal Singh Toor Athletics, Men’s Shot Put

  13. Ancy SojanAthletics, Women’s Long Jump

  14. Sarvesh KushareAthletics, Men’s High Jump

  15. Abhay SinghSquash, Men’s Singles

  16. Anahat SinghSquash, Women’s Singles

  17. Esha SinghShooting, Women’s 25m Pistol

  18. Murali SreeshankarAthletics, Men’s Long Jump

  19. Gulveer Singh Athletics, Men’s 1500m

  20. Yashvir SinghAthletics, Men’s Javelin Throw

  21. Neeru Dhanda, Manisha Keer and Aashima Ahlawat Shooting, Women’s Trap Team

  22. Nitesh Siwach Wrestling, Greco-Roman 97kg

  23. Prince Noble Kurisinkal and Manu FrancisSailing, Men’s Skiff

  24. Kumkum Mohod and Dhiraj Bommadevara Archery, Mixed Recurve Team

  25. Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan and Yashdeep Bhoge Archery, Men’s Recurve Team

  26. Antim Panghal Wrestling, Women’s 53kg

  27. Pranavi Urs, Aditi Ashok and Diksha DagarGolf, Women’s Team

India’s Historic Achievements At Asian Games 2026

India’s silver-medal campaign featured several standout performances across different disciplines. Mirabai Chanu added another major Asian Games medal to her decorated career with silver in the women’s 49kg weightlifting event.

Athletics produced a substantial number of India’s silver medals. Gulveer Singh won silver in the men’s 10,000m and 1500m, while Murali Sreeshankar finished second in the men’s long jump. Tajinderpal Singh Toor, Ancy Sojan, Sarvesh Kushare, Sawan Berwal and Yashvir Singh were among India’s other athletics silver medallists.

Shooting also made a major contribution, with Elavenil Valarivan winning two silver medals, individually and as part of the women’s 10m air rifle team. Himanshu Dhillon similarly won individual and team silver in men’s 10m air rifle.

In squash, Abhay Singh and Anahat Singh both finished with individual silver medals, while India’s archers added silver through the mixed and men’s recurve teams.

The silver-medal list also featured Antim Panghal, who finished runner-up in women’s 53kg wrestling, while Pranavi Urs, despite winning the individual golf gold, also collected a silver medal as part of India’s women’s golf team.

Asian Games 2026: India’s Final Medal Tally And Overall Rankings

India ended the competition in fourth place in the final medal standings with 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Its total of 85 medals put the country ahead of Uzbekistan, which also won 21 gold medals but finished behind India on silver medals.

China topped the standings with a dominant 169 gold medals, followed by Japan and South Korea.

Final Asian Games 2026 Medal Standings

  1. China169 gold, 89 silver, 83 bronze; 341 medals

  2. Japan83 gold, 95 silver, 91 bronze; 269 medals

  3. South Korea39 gold, 43 silver, 68 bronze; 150 medals

  4. India 21 gold, 27 silver, 37 bronze; 85 medals

  5. Uzbekistan21 gold, 25 silver, 24 bronze; 70 medals

  6. Iran 19 gold, 18 silver, 15 bronze; 52 medals

  7. Thailand18 gold, 13 silver, 21 bronze; 52 medals

  8. Kazakhstan12 gold, 24 silver, 48 bronze; 84 medals

  9. Hong Kong, China11 gold, 19 silver, 24 bronze; 54 medals

  10. Bahrain 11 gold, 5 silver, 6 bronze; 22 medals

  11. Chinese Taipei 5 gold, 17 silver, 33 bronze; 55 medals

  12. Indonesia5 gold, 11 silver, 23 bronze; 39 medals

  13. Philippines 4 gold, 9 silver, 16 bronze; 29 medals

  14. Kuwait4 gold, 1 silver, 4 bronze; 9 medals

  15. Qatar 4 gold, 6 silver, 5 bronze; 15 medals

  16. Saudi Arabia3 gold, 2 silver, 9 bronze; 14 medals

  17. Vietnam3 gold, 3 silver, 19 bronze; 25 medals

  18. Singapore2 gold, 9 silver, 7 bronze; 18 medals

  19. Tajikistan2 gold, 5 silver, 9 bronze; 16 medals

  20. Myanmar2 gold, 1 silver, 2 bronze; 5 medals

  21. Macao, China 1 gold, 4 silver, 1 bronze; 6 medals

  22. Kyrgyzstan 1 gold, 3 silver, 10 bronze; 14 medals

  23. Mongolia 1 gold, 1 silver, 12 bronze; 14 medals

  24. Sri Lanka 1 gold, 1 silver, 1 bronze; 3 medals

  25. Pakistan0 gold, 2 silver, 8 bronze; 10 medals

  26. Iraq0 gold, 2 silver, 3 bronze; 5 medals

  27. Turkmenistan 0 gold, 2 silver, 0 bronze; 2 medals

  28. Afghanistan 0 gold, 1 silver, 2 bronze; 3 medals

  29. Lebanon0 gold, 1 silver, 2 bronze; 3 medals

  30. Oman0 gold, 1 silver, 1 bronze; 2 medals

  31. Cambodia0 gold, 0 silver, 4 bronze; 4 medals

  32. Nepal 0 gold, 0 silver, 2 bronze; 2 medals

  33. Bangladesh0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal

  34. Brunei Darussalam0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal

  35. Laos 0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal

  36. Syria0 gold, 0 silver, 1 bronze; 1 medal

How Did India Perform Compared To Asian Games 2022?

India finished fourth at both the 2022 Hangzhou Asian Games and the 2026 Aichi-Nagoya edition. However, the country’s medal haul was smaller in 2026.

At Hangzhou, India won 28 gold, 38 silver and 40 bronze medals, taking its total to 106 medals. At Aichi-Nagoya, India finished with 21 gold, 27 silver and 37 bronze, for a total of 85 medals.

Despite the lower overall count, the 2026 campaign featured several historic performances and important breakthroughs for Indian athletes across multiple sports.

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Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally
Tags: Asian Games 2026

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Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally

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Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally
Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally
Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally
Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally
Asian Games 2026: From Mirabai Chanu To Anahat Singh, Check All 27 Indian Silver Medal Winners And Complete Medal Tally

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