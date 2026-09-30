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Asian Games 2026 India Schedule October 1: India vs Pakistan in Volleyball And Hockey | Timings, Medal Events And Live Streaming Details

Asian Games 2026 India schedule for October 1 features India vs Pakistan in volleyball and hockey, alongside cricket, archery, wrestling, shooting and squash. Check India’s full schedule, timings, medal events, India vs Pakistan matches and live streaming details.

Indian Hockey Team will face Pakistan in the semi-finals of the Asian Games 2026. Image Credit: X/@TheHockeyIndia
Indian Hockey Team will face Pakistan in the semi-finals of the Asian Games 2026. Image Credit: X/@TheHockeyIndia

Published By: Pragun Mehrotra
Published: Wed 2026-09-30 22:43 IST

Asian Games 2026 India Schedule October 1: The Indian contingent will be involved in several crucial events at the Asian Games 2026 on October 1, with India-Pakistan clashes in men’s volleyball and hockey taking centre stage.

India vs Pakistan Volleyball

The men’s volleyball match between India and Pakistan is scheduled for Thursday at 6:30 AM local time. The match will be held at the Entrio Arena in Aichi-Nagoya. The winner will advance to the semifinals. India went through unbeaten to the knockout stage after finishing top of Pool C.

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India vs Pakistan Hockey

The second India-Pakistan face-off will take place in men’s hockey, with the two teams locking horns in the semifinal at 1.00 PM IST at the Gifu Prefectural Green Stadium. India finished top of Pool a with five wins and qualified for the last four having thrashed Bangladesh 10-0. Pakistan beat Oman 7-2.

Asian Games 2026 October 1 India Schedule

Golf

  • 3:00 AM – Women’s Individual Stroke Play Round 2 – Pranavi Urs, Diksha Dagar, Aditi Ashok

  • 3:00 AM – Women’s Team Round 2 – India

  • 7:10 AM – Men’s Individual Stroke Play Round 2 – Veer Ahlawat, Saptak Talwar, Yuvraj Sandhu

  • 7:10 AM – Men’s Team – India

Taekwando

  • 5:30 AM – Women’s Individual Poomsae Semifinal – Roopa Bayor

  • 12:00 PM – Women’s Individual Poomsae Gold Medal Contest – Roopa Bayor (Subject to qualification)

Archery

  • 5:30 AM – Compound Women’s Individual Quarterfinal – Chikitha Taniparthi vs Nurisa Dian Ashrifah (Indonesia)

  • 6:38 AM onwards – Compound Women’s Individual Semifinal – Chikitha Taniparthi (Subject to qualification)

  • 7:14 AM onwards – Compound Women’s Individual Final – Chikitha Taniparthi (Subject to qualification)

  • 9:47 AM – Compound Men’s Individual Quarterfinal – Ganesh Mani Ratnam Thirumuru vs Chieh-lun Chen (Chinese Taipei)

  • 10:38 AM onwards – Compound Men’s Individual Semifinal – Ganesh Mani Ratnam Thirumuru (Subject to qualification)

  • 11:14 AM onwards – Compound Men’s Individual Final – Ganesh Mani Ratnam Thirumuru (Subject to qualification)

Sepaktakraw

  • 5:30 AM – Men’s Quadrant Preliminary Group A – India vs Vietnam

  • 10:30 AM – Men’s Quadrant Preliminary Group A – India vs Myanmar

Shooting

  • 6:10 AM – 25m Rapid Fire Pistol Men Individual Qualification – Anish Bhanwala

  • 12:00 PM – 25m Rapid Fire Pistol Men Final – Anish Bhanwala (Subject to qualification)

Cycling Track

  • 6:30 AM – Men’s Omnium (Scratch Race 1/4) – Harshveer Singh Sekhon

  • 7:00 AM – Women’s Sprint Qualifying – Keerthi Rangaswamy Chikka, Celestina

  • 7:32 AM – Women’s Sprint 1/16 Finals – Keerthi Rangaswamy Chikka, Celestina (Subject to qualification)

  • 7:56 AM – Men’s Omnium (Tempo Race 2/4) – Harshveer Singh Sekhon (Subject to qualification)

  • 11:39 AM – Women’s Sprint 1/16 Finals Repechages – India (Subject to qualification)

  • 11:57 AM – Men’s Omnium (Elimination Race 3/4) – Harshveer Singh Sekhon (Subject to qualification)

  • 12:18 PM – Women’s Madison Final – Harshita Jakhar, Swasti Singh

  • 1:09 PM – Women’s Sprint 1/8 Finals – India (Subject to qualification)

  • 1:33 PM – Men’s Omnium (Points Race 4/4) – Harshveer Singh Sekhon (Subject to qualification)

  • 2:18 PM – Women’s Sprint 1/8 Finals Repechages – India (Subject to qualification)

Volleyball

  • 6:30 AM – Men’s Quarterfinal – India vs Pakistan

Squash

  • 7:00 AM – Women’s Team Semifinal – India vs China/Hong Kong

  • 1:00 PM – Men’s Team Semifinal – India vs Malaysia

Wrestling

  • 7:22 AM – Men’s Greco-Roman 77kg 1/8 Final – Aman vs Borgil Tuvshinbaatar (Mongolia)

  • 7:30 AM – Women’s Wrestling 62kg 1/8 Final – Mansi vs Irina Kuznetsova (Kazakhstan)

  • 7:55 AM – Men’s Greco-Roman 60kg Quarterfinal – Sumit

  • 8:06 AM – Men’s Greco-Roman 77kg Quarterfinal – Aman (Subject to qualification)

  • 8:10 AM – Women’s Wrestling 62kg Quarterfinal – Mansi (Subject to qualification)

  • 8:19 AM – Men’s Greco-Roman 97kg Quarterfinal – Nitesh vs Amanberdi Agamammedov (Turkmenistan)

  • 8:29 AM – Men’s Greco-Roman 60kg Semifinal – Sumit (Subject to qualification)

  • 8:42 AM – Men’s Greco-Roman 77kg Semifinal – Aman (Subject to qualification)

  • 8:44 AM – Men’s Greco-Roman 97kg Semifinal – Nitesh (Subject to qualification)

  • 8:48 AM – Women’s Wrestling 62kg Semifinal – Mansi (Subject to qualification)

  • 8:54 AM onwards – Men’s Greco-Roman 77kg Repechage – Aman (Subject to qualification)

  • 8:57 AM onwards – Men’s Greco-Roman 97kg Repechage – Nitesh (Subject to qualification)

  • 9:09 AM onwards – Men’s Greco-Roman 60kg Repechage – Sumit (Subject to qualification)

  • 9:10 AM onwards – Women’s Wrestling 62kg Repechage – Mansi (Subject to qualification)

  • 2:30 PM – Men’s Greco-Roman 77kg Bronze Medal Match – Aman (Subject to qualification)

  • 2:30 PM – Men’s Greco-Roman 77kg Final – Aman (Subject to qualification)

  • 2:30 PM – Women’s Wrestling 62kg Bronze Medal Match – Mansi (Subject to qualification)

  • 2:30 PM – Women’s Wrestling 62kg Final – Mansi (Subject to qualification)

  • 2:30 PM – Men’s Greco-Roman 60kg Bronze Medal Match – Sumit (Subject to qualification)

  • 2:30 PM – Men’s Greco-Roman 60kg Final – Sumit (Subject to qualification)

  • 2:30 PM – Men’s Greco-Roman 97kg Bronze Medal Match – Nitesh (Subject to qualification)

  • 2:30 PM – Men’s Greco-Roman 97kg Final – Nitesh (Subject to qualification)

Sailing

  • 7:30 AM – Girls’ Dinghy Opening Series, Races 5, 6 & 7 – Mahi Verma

  • 7:30 AM – Mixed Dinghy Opening Series, Races 6, 7 & 8 – Shraddha Verma, Ravindra Kumar Sharma

  • 7:30 AM – Men’s Skiff Opening Series, Races 7, 8, 9 & 10 (Medal) – Manu Francis, Prince Noble

  • 7:35 AM – Women’s Skiff Opening Series, Races 7, 8, 9 & 10 (Medal) – Harshita Tomar, Shital Verma

  • 10:30 AM – Women’s Windsurfing Opening Series, Races 5, 6, 7, 8 & 9 – Katya Ida Coelho

  • 10:30 AM – Women’s Dinghy Qualification Series, Races 6, 7, 8 & 9 – Nethra Kumanan

  • 10:40 AM – Men’s Dinghy Qualification Series, Races 6, 7, 8 & 9 – Vishnu Saravanan

Judo

  • 7:30 AM onwards – Women’s 57kg Round of 16/Quarterfinal/Semifinal – Yamini Mourya

  • 7:30 AM onwards – Women’s 70kg Round of 16/Quarterfinal/Semifinal – Inunganbi Takhellambam

  • 1:30 PM – Women’s 57kg Bronze Medal Match/Final – Yamini Mourya (Subject to qualification)

  • 1:30 PM – Women’s 70kg Bronze Medal Match/Final – Inunganbi Takhellambam (Subject to qualification)

Canoe Slalom

  • 7:36 AM – Women’s Kayak Single Semifinal – Shikha Chouhan

  • 10:30 AM – Women’s Kayak Single Final – Shikha Chouhan (Subject to qualification)

Rugby Sevens

  • 8:50 AM – Women’s Pool E – India vs Hong Kong, China

  • 3:30 PM – Women’s Pool E – India vs People’s Republic of China

Cricket

  • 10:00 AM – Men’s Semifinal – India vs Sri Lanka

Hockey

  • 1:00 PM – Men’s Semifinal – India vs Pakistan

Sports Climbing

  • 4:42 PM – Men’s Speed Quarterfinal – Deepu Mallesh

Tennis

  • Time TBC – Men’s Singles Quarterfinal – Sumit Nagal vs Wu Yibing (China)

  • Time TBC – Mixed Doubles – Rutuja Bhosale/Yuki Bhambri (Subject to qualification)

Asian Games 2026: Where to Watch in India?

Fans in India can watch the Asian Games 2026 live across Sony Sports Network on TV. The action can be live streamed on SonyLIV app and website.

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Asian Games 2026 India Schedule October 1: India vs Pakistan in Volleyball And Hockey | Timings, Medal Events And Live Streaming Details
Tags: Asian Games 2026

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Asian Games 2026 India Schedule October 1: India vs Pakistan in Volleyball And Hockey | Timings, Medal Events And Live Streaming Details

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Asian Games 2026 India Schedule October 1: India vs Pakistan in Volleyball And Hockey | Timings, Medal Events And Live Streaming Details
Asian Games 2026 India Schedule October 1: India vs Pakistan in Volleyball And Hockey | Timings, Medal Events And Live Streaming Details
Asian Games 2026 India Schedule October 1: India vs Pakistan in Volleyball And Hockey | Timings, Medal Events And Live Streaming Details
Asian Games 2026 India Schedule October 1: India vs Pakistan in Volleyball And Hockey | Timings, Medal Events And Live Streaming Details
Asian Games 2026 India Schedule October 1: India vs Pakistan in Volleyball And Hockey | Timings, Medal Events And Live Streaming Details

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