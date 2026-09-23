Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming

Asian Games 2026: The caravan of Asian Games will head to Day 5 as India have the potential to add more medals to their tally. With the likes of Jay Meena and Mirabai Chanu already sealing individual medals, the likes of Roshibina Devi, Balraj Pawar and Satnam Singh will also be keen to follow their footsteps. All three are already guaranteed medals but the desire to win gold would be bigger. While India have amassed 12 medals thus far, the greed for a bigger tally and surpass their previous best of 107 will be obvious.

Asian Games 2026: Check India’s full schedule on September 24

Athletics

6:30 AM onwards Women’s Heptathlon 100m Hurdles Heats – Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh

7:01 AM onwards 4x400m Relay Mixed Round 1 Heats – Jay Kumar, Manu Thekkinalil Saji, Rashdeep Kaur, Ansa Babu

7:10 AM onwards Women’s Heptathlon High Jump – Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh

3:35 PM onwards Women’s Heptathlon Shot Put – Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh

4:14 PM onwards Women’s Triple Jump Final – Niharika Vashisht, Asha Ilango

4:38 PM onwards Men’s 100m Round 1 Heats – Gurindervir Singh, Animesh Kujur

5:30 PM onwards Women’s Heptathlon 200m Heats – Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh

5:55 PM onwards Women’s 10,000m Final – Seema

6:45 PM onwards 4x400m Relay Mixed Final (subject to qualification) – Jay Kumar, Manu Thekkinalil Saji, Rashdeep Kaur, Ansa Babu

2:25 PM onwards Women’s Vault Final – Pranati Nayak

Boxing

10:30 AM Men’s 70kg Round of 16 – Sumit vs Ali Qasim Hamdan Al-Sarray (Iraq)

2:15 PM Women’s 65kg Round of 16 – Sakshi vs Alua Balkibekova (Kazakhstan)

2:45 PM Women’s 65kg Round of 16 – Parveen vs Malika Nozimova (Tajikistan)

Canoe Sprint

6:30 AM Women’s Canoe Single 200m Semifinal 1 – Megha Pradeep

6:50 AM Women’s Kayak Double 500m Semifinal 1 – Soniya Devi Phairembam, Parvathy Geetha

8:00 AM Women’s Canoe Single 200m Final A (subject to qualification) – Megha Pradeep

8:10 AM Men’s Kayak Four 500m Final – Naocha Singh Laitonjam, Varinder Singh, Oinam Arun Singh, Harshwardhan Singh Shaktawat

8:20 AM Women’s Kayak Double 500m Final A (subject to qualification) – Soniya Devi Phairembam, Parvathy Geetha

8:30 AM Men’s Canoe Double 500m Final – Raju Rawat, Gyaneshwor Singh Philem

11:10 AM Men’s Kayak Single 500m Heats – Harshwardhan Singh Shaktawat

11:40 AM Mixed Kayak Double 500m Heats – Parvathy Geetha, Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash

Esports

11:30 AM Puyo Puyo Champions Group B – Paritosh vs Munkhzorig Ganbold (Mongolia)

12:10 PM Puyo Puyo Champions Group B – Paritosh vs Mun June Justin Koh (Singapore)

1:10 PM Puyo Puyo Champions Group B – Paritosh vs Tzu-Ang Kuo (Chinese Taipei)

2:10 PM Puyo Puyo Champions Group B – Paritosh vs Tanarak Wongkitikun (Thailand)

Fencing

8:15 AM Women’s Sabre Individual Pool Stage – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi

10:10 AM Women’s Sabre Individual Table of 32 (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi

10:45 AM Women’s Sabre Individual Table of 16 (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi

11:35 AM Women’s Sabre Individual Table of 8 (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi

2:10 PM onwards Women’s Sabre Individual Semifinal (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi

3:10 PM onwards Women’s Sabre Individual Gold Medal Bout (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi

Hockey

11:30 AM Men’s Pool A Match – India vs Korea

Kabaddi

9:45 AM Men’s Group A Match – India vs Chinese Taipei

4:15 PM Women’s Group A Match – India vs Japan

Rowing

5:10 AM Men’s Single Sculls Final – Balraj Panwar

5:30 AM Men’s Double Sculls Final A – Satnam Singh, Salman Khan

6:30 AM Men’s Pair Final B – Jaswinder Singh, Nitin Kumar

7:10 AM Women’s Four Final A – Gurbani Kaur, Aleena Anto, Tendenthoi Devi Haobijam, Poonam

11:20 AM Lightweight Men’s Single Sculls Final B – Ajay Tyagi

12:00 PM Lightweight Men’s Double Sculls Final A – Rohit, Ujjwal Kumar Singh

1:00 PM Men’s Quadruple Sculls Final A – Kulwinder Singh, Navdeep Singh, Arvind Singh, Jakar Khan

Shooting

6:15 AM 10m Air Pistol Men Individual Qualification – Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve

6:15 AM 10m Air Pistol Men Team Final – Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve

6:30 AM Skeet Mixed Team Qualification – Anant Jeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal

11:15 AM Skeet Mixed Team Final (subject to qualification) – Anant Jeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal

12:15 PM 10m Air Pistol Men Individual Final (subject to qualification) – Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve

Squash

8:00 AM Mixed Doubles Round of 16 – Velavan Senthilkumar & Joshna Chinappa vs Suraj Kumar Chand & Shameena Riaz

10:30 AM Women’s Singles Round of 16 – Anahat Singh vs Wai Iynn Au Yeong (Singapore)

10:30 AM Women’s Singles Round of 16 – Tanvi Khanna vs Wai Yhann Au Yeong (Singapore)

11:15 AM Men’s Singles Round of 16 – Abhay Singh vs Ravindu Laksiri (Sri Lanka)

11:15 AM Men’s Singles Round of 16 – Veer Chotrani vs Sanjay Jeeva (Malaysia)

Swimming

6:46 AM Men’s 50m Butterfly Heats – Benedicton Rohit

7:21 AM Men’s 800m Freestyle Final B – Aryan Nehra

7:32 AM Men’s 4x100m Freestyle Relay Heats – Aneesh Sunil, Benedicton Rohit, Akash Mani, Heer Gitesh Shah

1:35 PM Men’s 50m Butterfly Final (subject to qualification) – Benedicton Rohit

2:48 PM Men’s 4x100m Freestyle Relay Final (subject to qualification) – Aneesh Sunil, Benedicton Rohit, Akash Mani, Heer Gitesh Shah

Table Tennis

6:30 AM Women’s Doubles Round 2 – Yashaswini Ghorpade & Diya Chitale vs Setayesh Iloukhani & Mahshid Ashtari (Iran)

7:10 AM Women’s Doubles Round 2 – Sreeja Akula & Syndrela Das vs Bolor-Erdene Batmrukh & Burenjargal Sanjaa (Mongolia)

8:35 AM Men’s Singles Round 1 – Manush Shah vs Qi Shen Wong (Malaysia)

Wushu

6:10 AM Women’s SANDA 60kg Final – Roshibina Devi vs Xiaoyu Zhang (China)

Asian Games 2026: When and where to watch?

The television telecast will be available on Sony Sports 1, Sony Sports 2, and Sony Sports 5, while the live streaming of the same will take place on Sony LIV App and website.