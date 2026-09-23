LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
Home > Sports News > Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming

Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming

The caravan of Asian Games will head to Day 5 as India have the potential to add more medals to their tally. With the likes of Jay Meena and Mirabai Chanu already sealing individual medals, the likes of Roshibina Devi, Balraj Pawar and Satnam Singh will also be keen to follow their footsteps.

Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming. (Image Credits: X)
Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming. (Image Credits: X)

Published By: Aayushman Vishwanathan
Published: Wed 2026-09-23 22:27 IST

Asian Games 2026: The caravan of Asian Games will head to Day 5 as India have the potential to add more medals to their tally. With the likes of Jay Meena and Mirabai Chanu already sealing individual medals, the likes of Roshibina Devi, Balraj Pawar and Satnam Singh will also be keen to follow their footsteps. All three are already guaranteed medals but the desire to win gold would be bigger. While India have amassed 12 medals thus far, the greed for a bigger tally and surpass their previous best of 107 will be obvious.

Asian Games 2026: Check India’s full schedule on September 24

Athletics

You Might Be Interested In
  • 6:30 AM onwards Women’s Heptathlon 100m Hurdles Heats – Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
  • 7:01 AM onwards 4x400m Relay Mixed Round 1 Heats – Jay Kumar, Manu Thekkinalil Saji, Rashdeep Kaur, Ansa Babu
  • 7:10 AM onwards Women’s Heptathlon High Jump – Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
  • 3:35 PM onwards Women’s Heptathlon Shot Put – Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
  • 4:14 PM onwards Women’s Triple Jump Final – Niharika Vashisht, Asha Ilango
  • 4:38 PM onwards Men’s 100m Round 1 Heats – Gurindervir Singh, Animesh Kujur
  • 5:30 PM onwards Women’s Heptathlon 200m Heats – Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
  • 5:55 PM onwards Women’s 10,000m Final – Seema
  • 6:45 PM onwards 4x400m Relay Mixed Final (subject to qualification) – Jay Kumar, Manu Thekkinalil Saji, Rashdeep Kaur, Ansa Babu
  • 2:25 PM onwards Women’s Vault Final – Pranati Nayak

Boxing

  • 10:30 AM Men’s 70kg Round of 16 – Sumit vs Ali Qasim Hamdan Al-Sarray (Iraq)
  • 2:15 PM Women’s 65kg Round of 16 – Sakshi vs Alua Balkibekova (Kazakhstan)
  • 2:45 PM Women’s 65kg Round of 16 – Parveen vs Malika Nozimova (Tajikistan)

Canoe Sprint

  • 6:30 AM Women’s Canoe Single 200m Semifinal 1 – Megha Pradeep
  • 6:50 AM Women’s Kayak Double 500m Semifinal 1 – Soniya Devi Phairembam, Parvathy Geetha
  • 8:00 AM Women’s Canoe Single 200m Final A (subject to qualification) – Megha Pradeep
  • 8:10 AM Men’s Kayak Four 500m Final – Naocha Singh Laitonjam, Varinder Singh, Oinam Arun Singh, Harshwardhan Singh Shaktawat
  • 8:20 AM Women’s Kayak Double 500m Final A (subject to qualification) – Soniya Devi Phairembam, Parvathy Geetha
  • 8:30 AM Men’s Canoe Double 500m Final – Raju Rawat, Gyaneshwor Singh Philem
  • 11:10 AM Men’s Kayak Single 500m Heats – Harshwardhan Singh Shaktawat
  • 11:40 AM Mixed Kayak Double 500m Heats – Parvathy Geetha, Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash

Esports

  • 11:30 AM Puyo Puyo Champions Group B – Paritosh vs Munkhzorig Ganbold (Mongolia)
  • 12:10 PM Puyo Puyo Champions Group B – Paritosh vs Mun June Justin Koh (Singapore)
  • 1:10 PM Puyo Puyo Champions Group B – Paritosh vs Tzu-Ang Kuo (Chinese Taipei)
  • 2:10 PM Puyo Puyo Champions Group B – Paritosh vs Tanarak Wongkitikun (Thailand)

Fencing

  • 8:15 AM Women’s Sabre Individual Pool Stage – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi
  • 10:10 AM Women’s Sabre Individual Table of 32 (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi
  • 10:45 AM Women’s Sabre Individual Table of 16 (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi
  • 11:35 AM Women’s Sabre Individual Table of 8 (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi
  • 2:10 PM onwards Women’s Sabre Individual Semifinal (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi
  • 3:10 PM onwards Women’s Sabre Individual Gold Medal Bout (subject to qualification) – Shreya Gupta, S. Bhavani Devi

Hockey

  • 11:30 AM Men’s Pool A Match – India vs Korea

Kabaddi

  • 9:45 AM Men’s Group A Match – India vs Chinese Taipei
  • 4:15 PM Women’s Group A Match – India vs Japan

Rowing

  • 5:10 AM Men’s Single Sculls Final – Balraj Panwar
  • 5:30 AM Men’s Double Sculls Final A – Satnam Singh, Salman Khan
  • 6:30 AM Men’s Pair Final B – Jaswinder Singh, Nitin Kumar
  • 7:10 AM Women’s Four Final A – Gurbani Kaur, Aleena Anto, Tendenthoi Devi Haobijam, Poonam
  • 11:20 AM Lightweight Men’s Single Sculls Final B – Ajay Tyagi
  • 12:00 PM Lightweight Men’s Double Sculls Final A – Rohit, Ujjwal Kumar Singh
  • 1:00 PM Men’s Quadruple Sculls Final A – Kulwinder Singh, Navdeep Singh, Arvind Singh, Jakar Khan

Shooting

  • 6:15 AM 10m Air Pistol Men Individual Qualification – Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve
  • 6:15 AM 10m Air Pistol Men Team Final – Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve
  • 6:30 AM Skeet Mixed Team Qualification – Anant Jeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal
  • 11:15 AM Skeet Mixed Team Final (subject to qualification) – Anant Jeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal
  • 12:15 PM 10m Air Pistol Men Individual Final (subject to qualification) – Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve

Squash

  • 8:00 AM Mixed Doubles Round of 16 – Velavan Senthilkumar & Joshna Chinappa vs Suraj Kumar Chand & Shameena Riaz
  • 10:30 AM Women’s Singles Round of 16 – Anahat Singh vs Wai Iynn Au Yeong (Singapore)
  • 10:30 AM Women’s Singles Round of 16 – Tanvi Khanna vs Wai Yhann Au Yeong (Singapore)
  • 11:15 AM Men’s Singles Round of 16 – Abhay Singh vs Ravindu Laksiri (Sri Lanka)
  • 11:15 AM Men’s Singles Round of 16 – Veer Chotrani vs Sanjay Jeeva (Malaysia)

Swimming

  • 6:46 AM Men’s 50m Butterfly Heats – Benedicton Rohit
  • 7:21 AM Men’s 800m Freestyle Final B – Aryan Nehra
  • 7:32 AM Men’s 4x100m Freestyle Relay Heats – Aneesh Sunil, Benedicton Rohit, Akash Mani, Heer Gitesh Shah
  • 1:35 PM Men’s 50m Butterfly Final (subject to qualification) – Benedicton Rohit
  • 2:48 PM Men’s 4x100m Freestyle Relay Final (subject to qualification) – Aneesh Sunil, Benedicton Rohit, Akash Mani, Heer Gitesh Shah

Table Tennis

  • 6:30 AM Women’s Doubles Round 2 – Yashaswini Ghorpade & Diya Chitale vs Setayesh Iloukhani & Mahshid Ashtari (Iran)
  • 7:10 AM Women’s Doubles Round 2 – Sreeja Akula & Syndrela Das vs Bolor-Erdene Batmrukh & Burenjargal Sanjaa (Mongolia)
  • 8:35 AM Men’s Singles Round 1 – Manush Shah vs Qi Shen Wong (Malaysia)

Wushu

  • 6:10 AM Women’s SANDA 60kg Final – Roshibina Devi vs Xiaoyu Zhang (China)

Asian Games 2026: When and where to watch?

The television telecast will be available on Sony Sports 1, Sony Sports 2, and Sony Sports 5, while the live streaming of the same will take place on Sony LIV App and website.

You may also like
--------------------------------------------
Read about our editorial guidelines and standards here.
--------------------------------------------------

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Add NewsX As A Trusted Source

Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming
Tags: Asian GamesAsian Games 2026Roshibina Devi

RELATED News

Tilak Varma To Be Removed As India T20I Vice-Captain? SunRisers Hyderabad Batter Emerges Favourite To Replace Him As Shreyas Iyer’s Deputy | Report

‘India Are The Benchmark’: Pakistan Cricket Team Coach Mike Hesson’s Massive Admission Ahead of Asian Games 2026 | IND vs PAK Match on The Cards?

IND vs WI: Virat Kohli Arrives in Thiruvananthapuram Ahead of 1st ODI; Former India Captain Stylish Look Grabs Eyeballs | WATCH VIDEO

Asian Games 2026, September 23 Highlights: Mirabai Chanu Wins Silver, Jay Meena Makes History; Badminton And Shooting Add 4 Bronze Medals

IPL 2027 Auction: BCCI Secretary Devajit Saikia Reveals Venue For December Player Auction | Where Will it Take Place?

LATEST NEWS

Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming

Sub-Inspector, Constable, 2 CRPF Personnel Allegedly Gang Rape 23-Year-Old Woman In Uttar Pradesh On Pretext Of Taking Her To Religious Site

“Pura Jamui Sharmsaar Hai”: Lawyer Slaps Hareram, Accused Of Molesting Minor In Bihar

Vande Bharat Fire Triggers Panic Among Passengers In Andhra Pradesh; What Caused The Deadly Blaze?

Dibber India and MEPSC Sign Landmark Agreement to Launch ‘Dibber International Educator Training Program’ Under Skill India

Gujarat Assault Case: Medical Test Mismatch For Cancer Patient Exposes Rape In Morbi

Chandan Healthcare Scales Franchise Network to 500+ Franchises; Targets 1,000 Franchises by FY27-End

Hyderabad: Security Guard Kisses, Molests Software Engineer Outside Hostel After She Arrives In Cab

Carzbazzar Crosses 1,000 Cars Stocked in Just Six Months; Valuation Reaches Rs 150 Crore

IPL 2027 Auction: BCCI Secretary Devajit Saikia Reveals Venue For December Player Auction | Where Will it Take Place?

Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming
Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming
Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming
Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming
Asian Games 2026 India Schedule September 24: Roshibina Devi Eyes Gold, Balraj Panwar, Satnam Singh And Salman Khan Chase Rowing Medals | Full Timings And Live Streaming

QUICK LINKS