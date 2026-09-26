Asian Games 2026 India Schedule September 27: Anahat Singh in Squash Final; Tejaswin Shankar in Action | Schedule, Medal Events And Live Streaming

Asian Games 2026: Riding on the back of a successful Day 7 campaign, India will look to continue the momentum when its athletes get back to action across several disciplines at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya on Sunday, September 27. The biggest focus will be on squash sensation Anahat Singh, who is set to compete in the women’s singles final, while decathlete Tejaswin Shankar resumes his medal quest in athletics. India will also have several medal opportunities in shooting, athletics, and weightlifting throughout the day.

Surfing

Athletics

4:00 AM – Women’s Marathon Race Walk Final – Manju Rani, Priyanka Goswami

7:30 AM – Men’s Decathlon 110m hurdles Heats – Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

8:10 AM – Men’s Decathlon Discus Throw – Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

8:35 a.m. – Men’s 400m Hurdles Round 1 – Santhosh Kumar Tamilarasan (Heat 1), Yashas Palaksha (Heat 2)

9:05 AM – Women’s 400m Hurdles Round 1 – Vithya Ramraj (Heat 1), Anu Raghavan (Heat 2)

9:10 AM – Men’s Long Jump Qualification – David Solomon Patturaj (Group A), Murali Sreeshankar (Group B)

9:50 AM – Men’s Decathlon Pole Vault – Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

3:25 PM – Women’s Long Jump Final – Ancy Sojan, Shaili Singh

3:35 PM – Men’s Decathlon Javelin Throw – Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

4:05 PM – Men’s 200m Final – Animesh Kujur

4:15 PM – Men’s High Jump Final – Sarvesh Kushare, Aadarsh Ram

4:53 PM – Women’s 100m Hurdles Final – Nandhini Kongan

5:06 PM – Men’s 800m Round 1 – Mohd. Afsal (Heat 1), Krishan Kumar (Heat 2)

5:40 PM – Men’s Decathlon 1500m – Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

5:52 PM – Women’s 3000m Steeplechase Final – Parul Chaudhary, Ankita

6:15 PM – Women’s 4 x 100m Relay Round 1 Heats – India (Abinaya Rajarajan, Srabani Nanda, Sneha SS, Sudeshna Shivankar, Tamanna)

7:00 PM – Women’s 4x400m Relay Round 1 Heats – India (Neeru Pathak, Ansa Babu, Kumari Saloni Nagar, Rashdeep Kaur, MR Poovamma)

Archery

4:45 AM – Compound Men’s Team, 1/8 Elimination – India (Kushal Dalal, Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru) vs UAE

4:45 AM – Compound Women’s Team, 1/8 Elimination – India (Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Chikitha Taniparthi) vs Mongolia

5:15 AM – Compound Men’s Team, Quarterfinals – India (Subject to qualification)

5:15 AM – Compound Women’s Team, Quarterfinals – India (Subject to qualification)

7:30 AM – Compound Mixed Team, 1/8 Elimination – India (Sahil Jadhav & Chikitha Pradeep) vs Mongolia

7:30 AM – Recurve Mixed Team, 1/8 Elimination – India (Dhiraj Bommadevara & Kumkum Mohod) vs To be confirmed

8:00 AM – Recurve Mixed Team, Quarterfinals – India (Subject to qualification)

8:00 AM – Compound Mixed Team, Quarterfinals – India (Subject to qualification)

10:45 AM. – Recurve Men’s Team, 1/8 Elimination – India (Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge) vs Philippines

10:45 AM. – Recurve Women’s Team, 1/8 Elimination – India (Kumkum Mohod, Ankita Bhakat, Kirti) vs Mongolia

11:15 AM – Recurve Men’s Team, Quarterfinals – India (Subject to qualification)

11:15 AM – Recurve Women’s Team, Quarterfinals – India (Subject to qualification)

Sepaktakraw

5:30 AM – Women’s Double Group B – India (Prity Langoljam, Menenu Tsukru, Leirentonbi Devi Elangbam) vs Republic of Korea

11:30 AM – Women’s Double Group B – India (Prity Langoljam, Menenu Tsukru, Leirentonbi Devi Elangbam) vs Philippines

Equestrian

6:00 AM – Dressage Individual Individual Final – Jai Sud (Goofy La Perla), Hriday Chheda (Dono Di Maggio)

Shooting

6:10 AM – 25m Pistol Women Individual Qualification & Team Final (Precision Stage) – Manu Bhaker, Esha Singh, Rahi Sarnobat

6:30 AM – Trap Men Individual Qualification & Team Final Day 1 – Ahvar Rizvi, Kynan Chenai, Shapath Bharadwaj

6:30 AM – Trap Women Individual Qualification & Team Final Day 1 – Maneesha Keer, Aashima Ahlawat, Neeru

Badminton

6:10 AM – Mixed Doubles, Quarterfinals – Dhruv Kapila / Tanisha Crasto vs Feng Yan Zhe / Huang Dongping (China)

Timings yet to be confirmed – Women’s Doubles, Quarterfinals – Treesa Jolly / Gayatri Gopichand vs Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Malaysia)

Timings yet to be confirmed – Women’s Singles, Quarterfinals – Unnati Hooda vs Akane Yamaguchi (Japan)

Timings yet to be confirmed – Women’s Singles, Quarterfinals – Chen Yu Fe vs PV Sindhu (Subject to qualification)

Kurash

6:30 AM – Women’s -57kg, Round of 32 – Sangita vs Charmea Quelino (Philippines)

6:55 AM – Women’s -57kg, Round of 16 – Bharti vs Tahereh Azarpeivand (Iran)

7:35 AM – Men’s +90kg, Round of 16 – Yash Kumar Chauhan vs Shakarmamad Mirmamadov (Tajikistan)

7:50 AM – Women’s -57kg, Quarterfinals – Sangita / Bharti (Subject to qualification)

8:05 AM – Men’s +90kg, Quarterfinals – Vishal vs TBD

10:30 AM – Women’s -57kg, Semifinals – Sangita / Bharti (Subject to qualification)

10:50 AM – Men’s +90kg, Semifinals – Vishal / Yash Kumar Chauhan (Subject to qualification)

11:30 AM – Women’s -57kg, Final – Sangita / Bharti (Subject to qualification)

11:45 AM – Men’s +90kg, Final – Vishal / Yash Kumar Chauhan (Subject to qualification)

Sailing

7:30 AM – Girls’ Dinghy, Opening Series Races 1 & 2 – Mahi Verma

7:30 AM – Mixed Dinghy, Opening Series Races 3 & 4 – Shraddha Verma & Ravindra Kumar Sharma

9:30 AM – Men’s Skiff, Opening Series Races 1, 2, 3 & 4 – Manu Francis & Prince Noble

9:40 AM – Women’s Skiff, Opening Series Races 1, 2, 3 & 4 – Harshita Tomar & Shital Verma

Fencing

8:20 AM – Women’s Sabre Team, Round of 16 – India (Shreya Gupta, Bhavani Devi, Jefarlin Jani Rexlin Simla, Shruti Joshi) vs Indonesia

9:20 AM – Women’s Sabre Team, Quarterfinals – India (Subject to qualification)

1:50 PM onwards – Women’s Sabre Team Semifinals – India (Subject to qualification)

4:10 PM onwards – Women’s Sabre Team Final – India (Subject to qualification)

Boxing

9:45 AM – Men’s 80kg, Quarterfinal – Ankush vs Nekruz Salimov (Tajikistan)

2:00 PM – Women’s 65kg Quarterfinal – Parveen vs Navbakhor Khamidova (Uzbekistan)

2:45 PM – Men’s 60kg Quarterfinal – Sachin vs Shunsuke Kitamoto (Japan)

3:45 PM – Men’s +90kg Quarterfinal – Narender vs Adthapong Saengtep (Thailand)

Weightlifting

10 AM – Women’s 69kg Final – Harjinder Kaur

Squash

12:30 PM – Men’s Singles Final – Abhay Singh vs Eain Yow Ng (Malaysia)

1:30 PM – Women’s Singles Final – Anahat Singh vs Sivasangari Subramaniam (Malaysia)

Volleyball

12:30 PM – Men’s Pool C – India vs Vietnam

Hockey

3:30 PM – Women’s Pool B – India vs Singapore

Anahat Singh Headlines India’s Medal Hopes

Young Indian star Anahat Singh will be looking for a historic Asian Games gold medal to add to her glowing collection when she appears in the women’s singles squash final. The teenage player has been in excellent condition throughout the event and will be a key gold-medal contender for India in the final. India will also have Abhay Singh appearing in the men’s singles final, making for a potential historic double gold for India in the sport.

Tejaswin Shankar Back in Action

Athletics fans will once again keep a keen eye on Tejaswin Shankar, who will be performing in the decathlon. Having started the competition on Saturday, he will participate in the 110m hurdles, discus throw, pole vault, javelin throw, and 1500m to stay in the hunt for medals. Currently, the Indian star leads the rankings at the halfway stage.

Where to Watch Asian Games 2026 in India?

Fans can watch the Asian Games 2026 live on the Sony Sports Network, while live streaming is available on the SonyLIV app and website.

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