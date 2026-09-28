Asian Games 2026 India Schedule September 29: Gulveer Singh in Action | Timing, Medal Events And Live Streaming

Asian Games 2026 India Schedule September 29: India will be vying for medals at the Asian Games 2026 on September 29 in Aichi-Nagoya, Japan. A few Indian athletes will be competing in athletics, cricket, squash, badminton, and other sports, with long-distance running Gulveer Singh being one of the star attractions. The athletics events have entered a decisive stage and the medals will be decided over the next couple of days.

Gulveer Singh Headlines India’s Athletics Challenge

Following a successful first week at the Games, India will again turn its attention to its athletics team for chances of wins. Gulveer Singh tends to be one of the stand-out performers on September 29 as the men’s events in the 10,000m and 5,000m come to a climax.

Asian Games 2026 Live Streaming and Telecast Details

Viewers in India will be able to watch the Asian Games 2026 live on the Sony Sports Network. Live streaming of the event is provided by Sony LIV. This events involving Indian athletescricket shooting athletics, boxingare expected to be streamed during the daytime.

Surfing

4:54 AM – Men’s Shortboard Quarterfinal – Kishore Kumar Anbarasu vs Toby Espejon (Philippines)

7:47 AM – Men’s Shortboard Semifinal – Kishore Kumar Anbarasu (Subject to qualification)

9:26 AM – Men’s Shortboard Bronze Medal Match – Kishore Kumar Anbarasu (Subject to qualification)

10:35 AM – Men’s Shortboard Gold Medal Match – Kishore Kumar Anbarasu (Subject to qualification)

Archery

5:30 AM – Recurve Men’s Individual 1/16 Elimination Round – Dhiraj Bommadevara vs TBC (UAE or Philippines)

5:30 AM – Recurve Men’s Individual 1/16 Elimination Round – Neeraj Chauhan vs Salsabilla Riau Ega Agata (Indonesia)

9:30 AM – Recurve Men’s Individual 1/8 Elimination Round – Dhiraj Bommadevara (Subject to qualification)

9:45 AM – Recurve Women’s Individual 1/16 Elimination Round – Kumkum Anil Mohod vs Bishindee Urantungalag (Mongolia)

9:45 AM – Recurve Women’s Individual 1/16 Elimination Round – Kirti Sharma vs Hoang Phuong Thao (Vietnam)

10:15 AM – Recurve Men’s Individual 1/8 Elimination Round – Neeraj Chauhan (Subject to qualification)

10:25 AM – Recurve Women’s Individual 1/8 Elimination Round – Kumkum Anil Mohod (Subject to qualification)

10:25 AM – Recurve Women’s Individual 1/8 Elimination Round – Kirti Sharma (Subject to qualification)

Kurash

6:24 AM – Men’s -66kg Round of 16 – Vipin Kumar vs TBC (Philippines or Republic of Korea)

8:00 AM – Men’s -66kg Quarterfinal – Vipin Kumar (Subject to qualification)

10:50 AM – Men’s -66kg Semifinal – Vipin Kumar (Subject to qualification)

11:45 AM – Men’s -66kg Final – Vipin Kumar (Subject to qualification)

Shooting

6:30 AM – Trap Men Individual Qualification Round Day 3 – Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj

6:30 AM – Trap Men Team Final – Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj

6:30 AM – Trap Women Individual Qualification Round Day 3 – Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat

6:30 AM – Trap Women Team Final – Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat

10:30 AM – Trap Women Individual Final – Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat

12:00 PM – Trap Men Individual Final – Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj

Cycling

6:30 AM – Women’s Team Sprint Qualification Round – Celestina, Keerthi Rangaswamy, Chikka, Sarita Kumari

6:48 AM – Men’s Team Sprint Qualification Round – Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam

7:12 AM – Women’s Team Pursuit Qualification Round – Harshita Jhakar, Pooja Baban Danole, Meenakshi, Swasti Singh

11:30 AM – Women’s Team Sprint 1st Round – India (Subject to qualification)

11:42 AM – Men’s Team Sprint 1st Round – India (Subject to qualification)

11:54 AM – Women’s Team Pursuit 1st Round – India (Subject to qualification)

12:43 PM – Women’s Team Sprint Bronze Medal Final – India (Subject to qualification)

12:46 PM – Women’s Team Sprint Gold Medal Final – India (Subject to qualification)

12:49 PM – Men’s Team Sprint Bronze Medal Final – India (Subject to qualification)

12:52 PM – Men’s Team Sprint Gold Medal Final – India (Subject to qualification)

Squash

6:30 AM – Women’s Team Pool C, Match 2 – India vs Iran

Tennis

6:30 AM onwards – Men’s Singles Second Round – Dhakshineswar Suresh vs Gunawan Trismuwantara (Indonesia)

9:00 AM onwards – Men’s Singles Second Round – Sumit Nagal vs Seongchan Hong (Republic of Korea)

9:00 AM onwards – Men’s Doubles Second Round – Yuki Bhambri/Dhakshineswar Suresh vs Beibit Zhukayev/Denis Yevseyev (Kazakhstan)

9:00 AM onwards – Men’s Doubles Second Round – Anirudh Chandrasekar/N Sriram Balaji vs Pradip Khadka/Abhishek Bastola (Nepal)

12:00 PM onwards – Mixed Doubles First Round – N Sriram Balaji/Ankita Raina vs Kairan Thompson/Eudice Chong (Hong Kong)

Time TBC – Mixed Doubles Second Round – Yuki Bhambri/Rutuja Bhosale

Canoe Slalom

7:00 AM – Men’s Kayak Single Heat – Hitesh Kewat

7:00 AM – Men’s Kayak Single Heat – Pradhyumna Singh Rathod

7:50 AM – Women’s Canoe Single Heat – Rina Sen

7:50 AM – Women’s Canoe Single Heat – Pallavi Jagpat

8:47 AM – Women’s Kayak Single Heat – Shikha Chouhan

Sailing

7:30 AM onwards – Men’s Skiff/49er Races 3, 4, 5 & 6 – Prince Noble, Manu Francis

7:40 AM onwards – Women’s Skiff/49er FX Races 3, 4, 5 & 6 – Harshita Tomar, Shital Verma

7:40 AM onwards – Girls’ Dinghy/ILCA 4 Opening Series, Races 1, 2 & 3 – Mahi Verma

10:30 AM onwards – Men’s Dinghy/ILCA 7 Qualification Series, Races 3, 4 & 5 – Vishnu Sarvanan

10:40 AM onwards – Women’s Windsurfing/IQFOIL Races 1, 2, 3 & 4 – Katya Coelho

10:40 AM onwards – Women’s Dinghy/ILCA 6 Qualification Series, Races 3, 4 & 5 – Nethra Kumanan

Sports Climbing

9:00 AM onwards – Women’s Speed Qualification – Joga Purty

Boxing

10:15 AM – Women’s 65kg Semifinal – Parveen vs Li Shu (China)

11:00 AM – Men’s 80kg Semifinal – Ankush vs Erkinboev Fazliddin (Uzbekistan)

11:30 AM – Men’s +90kg Semifinal – Narender vs Oralbay Aibek (Kazakhstan)

Volleyball

12:30 PM – Men’s Pool C Preliminary Round – India vs Qatar

Athletics

2:50 PM – Men’s Pole Vault Final – Dev Kumar Meena, Kuldeep Kumar

3:35 PM – Women’s High Jump Final – Pooja, Supriya Sindigere Basavaraju

4:05 PM – Women’s Hammer Throw Final – Tanya Chaudhary, Anushka Yadav

4:20 PM – Women’s 800m Final – Pooja

4:35 PM – Men’s 800m Final – Mohammed Afsal Pulikkalakath

4:45 PM – Men’s 5000m Final – Gulveer Singh, Avinash Mukuno Sable

5:18 PM – Mixed 4 x 100m Relay Final – India

5:35 PM – Women’s 4 x 400m Relay Final – India

5:47 PM – Men’s 4 x 400m Relay Final – India

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