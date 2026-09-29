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Home > Sports News > Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details

Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details

India will have more and more opportunities on Day 11 of Asian Games as there are several medal events slated to take place. Having already clinched 52 medals thus far, the sub-continent nation will inevitably be hungry for more.

Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women's Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details. (Image Credits: Hockey India X/X)
Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women's Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details. (Image Credits: Hockey India X/X)

Published By: Aayushman Vishwanathan
Published: Tue 2026-09-29 20:01 IST

Asian Games 2026: India will have more and more opportunities on Day 11 of Asian Games as there are several medal events slated to take place. Having already clinched 52 medals thus far, the sub-continent nation will inevitably be hungry for more. Among the many athletes, boxing stalwart Lovlina Borgohain will compete in the Women’s 75 KG semi-final against Natalya Bogdanova, while the Women’s Hockey Team will lock horns against South Korea in the semi-final too.

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Asian Games 2026 Full Schedule with Timings

ARCHERY

5:55 a.m. – Compound Women’s Team Semifinal – India (Jyothi Surekha Vennam, Chikitha Taniparthi, Prithika Pradeep) vs Republic of Korea

6:25 a.m. onwards – Compound Women’s Team Medal Matches – India (Jyothi Surekha Vennam, Chikitha Taniparthi, Prithika Pradeep)

7:55 a.m. – Compound Mixed Team Semifinal – India (Jyothi Surekha Vennam and Sahil Jadhav) vs Thailand

8:50 a.m. – Compound Mixed Team Medal Matches – India (Jyothi Surekha Vennam and Sahil Jadhav)

10:55 a.m. – Compound Men’s Team Semifinal – India (Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru, Kushal Dalal) vs Republic of Korea

11:25 a.m. – Compound Men’s Team Medal Matches – India (Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru, Kushal Dalal)

BOXING

10:15 a.m. – Women’s 60kg Semifinal – Priya Ghanghas vs Yang Chengyu (China)

10:45 a.m. – Women’s 75kg Semifinal – Lovlina Borgohain vs Natalya Bogdanova (Kazakhstan)

12 noon – Men’s 90kg Semifinal – Kapil Pokhariya vs Turabek Khabibullaev (Uzbekistan)

CYCLING TRACK

6:30 a.m. – Men’s Sprint Qualifying – Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo

7 a.m. – Women’s Keirin First Round – Sarita Kumari (Heat 2), Keerthi Rangaswamy Chikka (Heat 3)

7:10 a.m. – Men’s Sprint 1/16 Finals Heats – Ronaldo Singh Laitonjam (Subject to qualification), David Beckham Elkatohchoongo (Subject to qualification)

7:34 a.m. – Women’s Keirin Repechage Heats – Sarita Kumari (Subject to qualification), Keerthi Rangaswamy Chikka (Subject to qualification)

7:44 a.m. – Men’s Sprint 1/16 Finals Repechage Heats – Ronaldo Singh Laitonjam (Subject to qualification), David Beckham Elkatohchoongo (Subject to qualification)

11:30 a.m. – Women’s Keirin Semifinals – Sarita Kumari (Subject to qualification), Keerthi Rangaswamy Chikka (Subject to qualification)

11:40 a.m. – Men’s Sprint 1/8 Finals Heats – Ronaldo Singh Laitonjam (Subject to qualification), David Beckham Elkatohchoongo (Subject to qualification)

11:58 a.m. – Women’s Team Pursuit Finals For Bronze – India (Harshita Jakhar, Swasti Singh, Meenakshi and Pooja Baban Danole)

12:26 p.m. – Men’s Sprint 1/8 Finals Repechage Heats – Ronaldo Singh Laitonjam (Subject to qualification), David Beckham Elkatohchoongo (Subject to qualification)

12:32 p.m. – Women’s Keirin Finals For Places 7-12 – Sarita Kumari (Subject to qualification), Keerthi Rangaswamy Chikka (Subject to qualification)

12:37 p.m. – Women’s Keirin Finals For Gold – Sarita Kumari (Subject to qualification), Keerthi Rangaswamy Chikka (Subject to qualification)

ESPORTS

5:30 a.m. – MOBA [League of Legends] Group B – India (Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Aakash Shandilya, Rahul Bisht, Sanindhya Malik, Ahmed Shahid Israr) vs Hong Kong, China

8 a.m. – MOBA [League of Legends] Group B – India (Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Aakash Shandilya, Rahul Bisht, Sanindhya Malik, Ahmed Shahid Israr) vs Republic of Korea

10:30 a.m. – MOBA [League of Legends] Group B – India (Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Aakash Shandilya, Rahul Bisht, Sanindhya Malik, Ahmed Shahid Israr) vs Chinese Taipei

GOLF

3 a.m. – Men’s Individual Stroke Play & Men’s Team Round 1 – Veer Ahlawat, Saptak Talwar, Yuvraj Sandhu

7:50 a.m. – Women’s Individual Stroke Play & Men’s Team Round 1 – Aditi Ashok, Pranavi Urs, Diksha Dagar

HOCKEY

3:30 p.m. – Women’s Semifinal – India vs Republic of Korea

JUDO

7:30 a.m. onwards – Women’s -48kg, Preliminary Rounds – Asmita Dey

9:45 a.m. – Women’s -48kg, Repechage – Asmita Dey (Subject to qualification)

9:50 a.m. – Women’s -48kg, Semifinals – Asmita Dey (Subject to qualification

1:30 p.m. – Women’s -48kg, Bronze Medal Bout – Asmita Dey (Subject to qualification)

1:50 p.m. – Women’s -48kg, Final – Asmita Dey (Subject to qualification)

SEPAKTAKRAW

5:30 a.m. – Women’s Quadrant Group A – India (Priya Devi Elangbam, Shilpa Elangbam, Malemnganbi Yumnam, Chaoba Devi Oinam, Seyiekhrieno Tepa, Maipak Devi Ayekpam) vs Vietnam

6:30 a.m. – Men’s Quadrant Group A – India (Arun, Bobby Kumar, Lokhon Singh Elangbam, Malemnganba Singh Sorokhaibam, Ram Kumar Sharma, Akash Yumnam) vs Laos

10:30 a.m. – Women’s Quadrant Group A – India vs Philippines

SHOOTING

6:10 a.m. – 25m Rapid Fire Pistol Men Individual Qualification Stage 1 – Anish Bhanwala

6:30 a.m. – Trap Mixed Team Qualification – India (Neeru Dhanda and Kynan Chenai)

11 a.m. – Trap Mixed Team Qualification – India (Subject to qualification)

SPORT CLIMBING

9 a.m. – Men’s Speed 4 Qualification – Deepu Mallesh

4:36 p.m. – Women’s Speed 4 Quarterfinal 1 – Joga Purty

4:49 p.m. – Women’s Speed 4 Semifinals – Joga Purty (Subject to qualification)

4:58 p.m. – Women’s Speed 4 Final – Joga Purty (Subject to qualification)

SQUASH

6:30 a.m. – Women’s Team, Quarterfinal – India vs Singapore

11 a.m. – Men’s Team, Quarterfinal – India vs Kuwait

WRESTLING

7 a.m. – Women’s 68kg, Round of 16 – Nisha Dahiya vs Pak Sol-gum (North Korea)

7:45 a.m. – Men’s Greco-Roman 87kg Quarterfinal – Sunil Kumar vs To be confirmed

7:45 a.m. – Women’s 68kg, Quarterfinal – Nisha Dahiya (Subject to qualification)

8:40 a.m. – Men’s Greco-Roman 87kg Semifinal – Sunil Kumar (Subject to qualification)

8:40 a.m. – Women’s 68kg, Semifinal – Nisha Dahiya (Subject to qualification)

9:10 a.m. – Men’s Greco-Roman 87kg Repechage – Sunil Kumar (Subject to qualification)

9:10 a.m. – Women’s 68kg, Repechage – Nisha Dahiya (Subject to qualification)

2:50 p.m. – Men’s Greco-Roman 87kg Bronze Medal Bout – Sunil Kumar (Subject to qualification)

2:50 p.m. – Men’s Greco-Roman 87kg Final – Sunil Kumar (Subject to qualification)

3:50 p.m. – Women’s 68kg, Bronze Medal Bout – Nisha Dahiya (Subject to qualification)

3:50 p.m. – Women’s 68kg, Final – Nisha Dahiya (Subject to qualification)

CANOE SLALOM

7:00 a.m. – Men’s Kayak Single, Semifinals – Hitesh Kewat, Pradhyumna Singh Rathod

8:00 a.m. – Women’s Canoe Single, Semifinals – Rina Sen, Pallavi Jagtap

TENNIS

Timing yet to be confirmed – Men’s singles Round 3 – Dhakshineswar Suresh vs Tseng Chun-hsin (TPE)

Timing yet to be confirmed – Men’s singles Round 3 – Sumit Nagal vs Sergey Fomin (UZB)

Timing yet to be confirmed – Men’s doubles quarterfinal – Anirudh Chandrasekar / Balaji Narayanaswamy vs. Zhang Tianhui / Jiang Fumin (CHN)

Timing yet to be confirmed – Men’s doubles quarterfinal – Dhakshineswar Suresh / Yuki Bhambri vs. Ho Chenjui / Hsu Yu-hsiou (TPE)

Timing yet to be confirmed – Mixed doubles second round – Ankita Raina / Balaji Narayanaswamy (subject to qualification)

Timing yet to be confirmed – Mixed doubles second round – Rutuja Bhosale / Yuki Bhambri vs Hsieh Su-wei / Tseng Chun-hsin (TPE)

SAILING

Starting at 7:30 a.m. – Girls’ Dinghy Opening Series (Races 1, 2, 3, 4) – Mahi Verma

Starting at 7:30 a.m. – Men’s Skiff Opening Series (Races 3, 4, 5, 6) – Manu Francis & Prince Noble

Starting at 7:30 a.m. – Men’s Dinghy Qualification Series (Races 3, 4, 5) – Vishnu Saravanan

Starting at 7:35 a.m. – Women’s Windsurfing Opening Series (Races 1, 2, 3, 4) – Katya Ida Coelho

Starting at 7:35 a.m. – Women’s Skiff Opening Series (Races 3, 4, 5, 6) – Harshita Tomar & Shital Verma

Starting at 7:40 a.m. – Women’s Dinghy Qualification Series (Races 3, 4, 5) – Nethra Kumanan

Asian Games 2026: When and where to watch?

The television telecast will be available on Sony Sports 1, Sony Sports 2, and Sony Sports 5, while the live streaming of the same will take place on Sony LIV App and website.

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Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details
Tags: Asian GamesAsian Games 2026Asmita DeyindiaLovlina Borgohain

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Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details

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Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details

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Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details
Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details
Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details
Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details
Asian Games 2026 India Schedule September 30: Lovlina Borgohain Eyes Final Spot, Women’s Hockey Team To Compete In Semi-Final | Check Timings And Live Streaming Details

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