Asian Games 2026 India Squad: Vaibhav Sooryavanshi, Lakshya Sen, Manu Bhaker, Anahat Singh Among 246 Participants | Check Full List

With the Commonwealth Games 2026 recently concluding at Glasgow, Scotland, a host of athletes from that event are now gearing up for the Asian Games that will kick off on September 19 in Japan. A total of 246 athletes will partake across 43 sports. With cricket making its debut in the 2023 edition, it has again been included this year, with the likes of Vaibhav Sooryavanshi, Abhishek Sharma, Arshdeep Singh and Shreyas Iyer set to be in action. The Indian men’s team, who are the reigning T20 World Champions, should yet again be favourites to win gold after claiming the same in 2023. The Indian women’s side had also won gold three years ago but will be without Jemimah Rodrigues.
At the same time, the likes of Manu Bhaker, PV Sindhu, Lakshya Sen, Lovlina Borgohain, Aman Sehrawat, Mirabai Chinu will also be in action. Track and field athlete Neeraj Chopra remains arguably the biggest miss after sustaining an ankle injury that is likely to need surgery. At the same time, squash will make its debut in Asian Games this year, with the likes of Anahat Singh, Joshna Chinappa, Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Chand, Tanvi Khanna and Shameena Riaz in action.
Here’s the Indian contingent for Asian Games 2026 squad
Dhiraj Bommadevara (men’s recurve, men’s team)
Neeraj Chauhan (men’s recurve, men’s team)
Yashdeep Bhoge (men’s recurve, men’s team)
Kirti Sharma (women’s recurve, women’s team)
Kumkum Mohod (women’s recurve, women’s team)
Ankita Bhakat (women’s recurve, women’s team)
Sahil Jadhav (men’s compound, men’s team)
Kushal Dalal (men’s compound, men’s team)
Ganesh Mani Ratnam Thirumuru (men’s compound, men’s team)
Jyothi Surekha Vennam (women’s compound, women’s team)
Chikitha Taniparthi (women’s compound, women’s team)
Prithika Pradeep (women’s compound, women’s team)
Indian artistic gymnastics team at Asian Games 2026
Pranati Nayak (women’s vault, women’s all-around)
Indian athletics team at the Asian Games 2026:
Gurindervir Singh (men’s 100m)
Animesh Kujur (men’s 100m, 200m, mixed 4x100m relay)
Rajesh Ramesh (men’s 400m, men’s 4x400m relay)
Vishal Thennarasu Kayalvizhi (men’s 400m, men’s 4x400m relay)
Krishan Kumar (men’s 800m)
Mohammed Afsal Pulikkalakath (men’s 800m)
Yoonus Shah (men’s 1500m)
Abhishek Pal (men’s 5000m, 10000m)
Gulveer Singh (men’s 1500m, 5000m, 10000m)
Sawan Barwal (men’s marathon)
Kartik Karkera (men’s marathon)
Tejas Shirse (men’s 110m hurdles)
Yashas Palaksha (men’s 400m hurdles)
Santhosh Kumar Tamilarasan (men’s 400m hurdles)
Avinash Sable (men’s 3000m steeplechase)
Pranav Pramod Gurav (Mixed 4x100m relay)
Mohammed Ashfaq (men’s 4x400m relay)
Dharmveer Choudhary (men’s 4x400m relay)
Jay Kumar (men’s 4x400m relay, mixed 4x400m relay)
Manu Thekkinalil Saji (men’s 4x400m relay, mixed 4x400m relay)
Aadarsh Ram Jothi Shankar (men’s high jump)
Sarvesh Kushare (men’s high jump)
Kuldeep Kumar (men’s pole vault)
Dev Meena (men’s pole vault)
Murali Sreeshankar (men’s long jump)
Shahnavaz Khan (men’s long jump)
Praveen Chithravel (men’s triple jump)
Karthik Unnikrishnan (men’s triple jump)
Karanveer Singh (men’s shot put)
Tajinderpal Singh Toor (men’s shot put)
Damneet Singh (men’s hammer throw)
Rohit Yadav (men’s javelin throw)
Thowfeeq Noushad (men’s decathlon)
Tejaswin Shankar (men’s decathlon)
Prachi Choudhary (women’s 400m)
Gowthami Jayaraman (women’s 800m)
Pooja (women’s 800m, 1500m)
Parul Chaudhary (women’s 1500m, 5000m, 3000m steeplechase)
Seema (women’s 5000m, 10000m)
Priyanka Goswami (women’s marathon race walk)
Manju Rani (women’s marathon race walk)
Jyothi Yarraji (women’s 100m hurdles)
Nandhini Kongan (women’s 100m hurdles)
Unnathi Aiyappa Bolland (women’s 200m)
Anu Raghavan (women’s 400m hurdles)
Vithya Ramraj (women’s 400m hurdles)
Ankita Dhyani (women’s 3000m steeplechase)
Tamanna (women’s 4x100m relay, mixed 4x100m relay)
Nithya Gandhe (women’s 4x100m relay)
Srabani Nanda (women’s 4x100m relay)
Abinaya Rajarajan (women’s 4x100m relay)
Sneha Sathyanarayana (women’s 4x100m relay, mixed 4x100m relay)
Sudeshna Shanuvalli (women’s 4x100m relay)
Rashdeep Kaur (women’s 4x400m relay, mixed 4x400m relay)
Ansa Babu (women’s 4x400m relay, mixed 4x400m relay)
Machettira Raju Poovamma (women’s 4x400m relay)
Kumari Saloni (women’s 4x400m relay)
Neeru Pathak (women’s 4x400m relay)
Pooja Singh (women’s high jump)
Supriya Sindigere Basavaraju (women’s high jump)
Baranica Elangovan (women’s pole vault)
Shaili Singh (women’s long jump)
Ancy Sojan Edappilly (women’s long jump)
Niharika Vashisht (women’s triple jump)
Manpreet Kaur (women’s shot put)
Krishna Jayasankar Menon (women’s shot put)
Seema Kaliramna (women’s discus throw)
Tanya Chaudhary (women’s hammer throw)
Anushka Yadav (women’s hammer throw)
Annu Rani (women’s javelin throw)
Pooja (women’s heptathlon)
Anamika Kozhinjaparambil Aneesh (women’s heptathlon)
BADMINTON
Lakshya Sen (Men’s Singles, Men’s Team)
Ayush Shetty (Men’s Singles, Men’s Team)
HS Prannoy (Men’s Team)
Kidambi Srikanth (Men’s Team)
Tharun Mannepalli (Men’s Team)
Satwiksairaj Rankireddy (Men’s Doubles, Men’s Team)
Chirag Shetty (Men’s Doubles, Men’s Team)
Hariharan Amsakarunan (Men’s Doubles, Men’s Team)
MR Arjun (Men’s Doubles, Men’s Team)
Dhruv Kapila (Mixed Doubles, Men’s Team)
PV Sindhu (Women’s Singles, Women’s Team)
Unnati Hooda (Women’s Singles, Women’s Team)
Devika Sihag (Women’s Team)
Tanvi Sharma (Women’s Team)
Isharani Baruah (Women’s Team)
Treesa Jolly (Women’s Doubles, Women’s Team)
Gayatri Gopichand (Women’s Doubles, Women’s Team)
Kavipriya Selvam (Women’s Doubles, Women’s Team)
Simran Singhi (Women’s Doubles, Women’s Team)
Tanisha Crasto (Mixed Doubles, Women’s Team)
BOXING
Jadumani Singh (Men’s 55kg)
Sachin Siwach (Men’s 60kg)
Sumit Kundu (Men’s 70kg)
Ankush (Men’s 80kg)
Kapil Pokhariya (Men’s 90kg)
Narender Berwal (Men’s 90kg+)
Sakshi Chaudhary (Women’s 51kg)
Preeti Pawar (Women’s 54kg)
Priya Ghanghas (Women’s 60kg)
Parveen Hooda (Women’s 65kg)
Lovlina Borgohain (Women’s 75kg)
CANOE
Hitesh Kewat (Canoe Slalom – Men’s Kayak Single, Kayak Cross)
Pradhyumna Singh Rathod (Canoe Slalom – Men’s Kayak Single, Kayak Cross)
Shikha Chouhan (Canoe Slalom – Women’s Kayak Cross)
Pallavi Jagtap (Canoe Slalom – Women’s Canoe Single)
Rina Sen (Canoe Slalom – Women’s Canoe Single)
Prohit Baroi (Canoe Sprint – Men’s Kayak Double 500m)
Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash (Mixed Kayak Double 500m, Men’s Kayak Double 500m)
Naocha Singh Laitonjam (Men’s Kayak Four 500m)
Gyaneshwor Singh Philem (Men’s Canoe Double 500m)
Raju Rawat (Men’s Canoe Double 500m)
Harshwardhan Singh Shaktawat (Men’s Kayak Single 500m, Men’s Kayak Four 500m)
Varinder Singh (Men’s Kayak Four 500m)
Oinam Arun Singh (Men’s Kayak Four 500m)
Neha Devi Leichonbam (Women’s Canoe Double 500m)
Soniya Devi Phairembam (Women’s Kayak Double 500m, Women’s Kayak Four 500m, Women’s Canoe Single 200m)
Megha Pradeep (Mixed Canoe Double 500m, Women’s Canoe Double 500m)
Pooja (Women’s Kayak Four 500m)
Parvathy Geetha (Mixed Kayak Double 500m, Women’s Kayak Four 500m)
Dhanamanjuri Devi Khwairakpam (Women’s Kayak Double 500m, Women’s Kayak Four 500m)
CRICKET
Men’s Team
Shreyas Iyer (Captain)
Abhishek Sharma
Sanju Samson
Ishan Kishan
Shivam Dube
Tilak Varma
Nitish Kumar Reddy
Axar Patel
Washington Sundar
Varun Chakravarthy
Ravi Bishnoi
Jasprit Bumrah
Harshit Rana
Arshdeep Singh
Vaibhav Sooryavanshi
Women’s Team
Harmanpreet Kaur (Captain)
Smriti Mandhana
Shafali Verma
Pratika Rawal
Deepti Sharma
Richa Ghosh
Gunalan Kamalini
Bharti Fulmali
Sree Charani
Renuka Thakur
Kranti Gaud
Arundhati Reddy
Shreyanka Patil
Radha Yadav
Nandani Sharma
CYCLING
Vishavjeet Singh (Men’s Madison)
David Beckham Elkatohchoongo (Men’s Sprint, Men’s Team Sprint)
Jemsh Singh Keithellakpam (Men’s Team Sprint)
Ronaldo Singh Laitonjam (Men’s Sprint, Men’s Team Sprint)
Harshveer Singh Sekhon (Men’s Keirin, Men’s Omnium, Men’s Madison)
Rojit Singh Yanglem (Men’s Team Sprint)
Celestina Chelobroy (Women’s Keirin, Women’s Team Sprint)
Meenakshi Rohilla (Women’s Team Pursuit)
Keerthi Rangaswamy Chikka (Women’s Team Sprint, Women’s Keirin)
Pooja Baban Danole (Women’s Team Pursuit)
Harshita Jakhar (Women’s Omnium, Women’s Team Pursuit, Women’s Madison)
Sarita Kumari (Women’s Sprint, Women’s Team Sprint)
Triyasha Paul (Women’s Sprint, Women’s Team Sprint)
Swasti Singh (Women’s Madison, Women’s Team Pursuit)
EQUESTRIAN
Hriday Chheda / Dono Di Maggio (Dressage Team)
Gaurav Pundir / Milli (Dressage Individual, Dressage Team)
Jai Sud / Goofy La Perla (Dressage Team)
Shruti Vora / Magnanimous (Dressage Individual, Dressage Team)
Ahaan Kumar / Bolivar Gio Granno (Eventing Individual, Eventing Team)
Ashish Limaye / Willy Be Dun (Eventing Individual, Eventing Team)
Fouaad Mirza / Camouflage 38 (Eventing Team)
Arjan Singh Nagra / Cooley Goodwood (Eventing Team)
ESPORTS
Chinmay Sahoo (eFootball)
Danial Shakeel Patel (eFootball)
Ahmed Shahid Israr (League of Legends)
Rahul Bisht (League of Legends)
Sanindhya Malik (League of Legends)
Mihir Ranjan (League of Legends)
Aakash Shandilya (League of Legends)
Akshaj Shenoy (League of Legends)
Adnan Mohammed Badshah (Pokémon Unite)
Reuben Godfrey Fernandes (Pokémon Unite)
Sai Krishna Nalluri (Pokémon Unite)
Dipjyoti Laxman Nath (Pokémon Unite)
Rudra Narayan Nayak (Pokémon Unite)
Deepkumar Vipulbhai Patel (Pokémon Unite)
Paritosh (Puyo Puyo Champions)
FENCING
Sachin (Men’s Foil Individual, Men’s Foil Team)
Aditya Badser (Men’s Foil Team)
Tejas Manoj Patil (Men’s Foil Team)
Hemash Singh Sanasam (Men’s Foil Individual, Men’s Foil Team)
Lakshay Badser (Men’s Sabre Team)
Gisho Nidhi Kumaresan Padma (Men’s Sabre Individual, Men’s Sabre Team)
Karan Singh (Men’s Sabre Individual, Men’s Sabre Team)
Vishal Thapar (Men’s Sabre Team)
Mina Devi Naorem (Women’s Foil Individual, Women’s Foil Team)
Joys Ashitha Stalinraj (Women’s Foil Individual, Women’s Foil Team)
Kanupriya Chawla (Women’s Foil Team)
Sonia Devi Waikhom (Women’s Foil Team)
Mitva Jesangbhai Chaudhari (Women’s Epee Team)
Yashkeerat Kaur Hayer (Women’s Epee Team)
Taniksha Khatri (Women’s Epee Individual, Women’s Epee Team)
Prachi Lohan (Women’s Epee Individual, Women’s Epee Team)
CA Bhavani Devi (Women’s Sabre Individual, Women’s Sabre Team)
Shreya Gupta (Women’s Sabre Individual, Women’s Sabre Team)
Jefarlin Jani Rexlin Simla (Women’s Sabre Team)
Shruti Joshi (Women’s Sabre Team)
GOLF
Yuvraj Sandhu (Men’s Individual Stroke Play, Men’s Team)
Veer Ahlawat (Men’s Individual Stroke Play, Men’s Team)
Saptak Talwar (Men’s Individual Stroke Play, Men’s Team)
Aditi Ashok (Women’s Individual Stroke Play, Women’s Team)
Diksha Dagar (Women’s Individual Stroke Play, Women’s Team)
Pranavi Urs (Women’s Individual Stroke Play, Women’s Team)
HOCKEY
Men’s Team
Harmanpreet Singh (Captain)
Mohith HS
Suraj Karkera
Jarmanpreet Singh
Amit Rohidas
Jugraj Singh
Sanjay
Sumit
Yashdeep Siwach
Rajinder Singh
Raj Kumar Pal
Hardik Singh
Manpreet Singh
Nilakanta Sharma
Vivek Sagar Prasad
Dilpreet Singh
Shilanand Lakra
Sukhjeet Singh
Mandeep Singh
Abhishek
Women’s Team
Salima Tete (Captain)
Savita Punia
Bichu Devi Kharibam
Ishika Chaudhary
Sushila Chanu Pukhrambam
Lalthantluangi
Jyoti
Shilpi Dabas
Nikki Pradhan
Sakshi Rana
Sunelita Toppo
Neha
Deepika Soreng
Lalremsiami Hmarzote
Rutuja Pisal
Navneet Kaur
Deepika
Ishika
Baljeet Kaur
Beauty Dungdung
JUDO
Asmita Dey (Women’s -48kg)
Yamini Mourya (Women’s -57kg)
Inunganbi Takhellambam (Women’s -70kg)
KABADDI
Men’s Team
Sunil Kumar (Captain)
Ankit Jaglan
Devank Dalal
Rahul Sethpal
Sumit
Jaideep Dahiya
Ayan Lochab
Arjun Deshwal
Aslam Inamdar
Gaurav Khatri
Pawan Sehrawat
Ashu Malik
Women’s Team
Pushpa Rana (Captain)
Jyoti Thakur
Nikita Hathwala
Pooja
Raj Rani
Ritu Sheoran
Bhavna Devi
Sanju Devi
Manisha Kumari
Ritu Negi
Pinki Roy
Sonali Vishnu Shingate
KARATE
Chetan Bhatt (Men’s Kumite -84kg)
Alisha Choudhary (Women’s Kumite -55kg)
KURASH
Vipin Kumar (Men’s -66kg)
Vishal (Men’s 90kg)
Yash Kumar (Men’s 90kg+)
Bharti (Women’s -57kg)
Sangita Balhara (Women’s -57kg)
Pincky Chauhan (Women’s -78kg)
MIXED MARTIAL ARTS
Suchika Tariyal (Women’s Traditional -60kg)
ROWING
Arvind Singh (Men’s Single Sculls)
Navdeep Singh (Men’s Double Sculls)
Kulwinder Singh (Men’s Double Sculls)
Ujjwal Kumar Singh (Men’s Lightweight Double Sculls)
Satnam Singh Ghurde (Men’s Quadruple Sculls)
Jakar Khan (Men’s Quadruple Sculls)
Salman Khan (Men’s Quadruple Sculls)
Balraj Panwar (Men’s Quadruple Sculls)
Vipul Satish (Men’s Pair)
Saurav Kumar (Men’s Pair)
Nitin Kumar (Men’s Four)
Yogesh Kumar (Men’s Four)
Jaswinder Singh (Men’s Four)
Babu Lal Yadav (Men’s Four)
Rohit (Reserve – Men’s Double Sculls, Men’s Quadruple Sculls, Lightweight Men’s Double Sculls)
Ajay Tyagi (Reserve – Lightweight Men’s Double Sculls)
Jasmail Singh (Reserve – Men’s Pair, Men’s Coxless Four)
Poonam (Women’s Four)
Aleena Anto (Women’s Four)
Tendenthoi Devi Haobijam (Women’s Four)
Gurbani Kaur (Women’s Four)
Anshika Bharti (Reserve – Women’s Coxless Four)
RUGBY SEVENS
Women’s Team
Amandeep Kaur
Guriya Kumari
Ujjwala Ghuge
Parbati Hansdah
Arti Kumari
Dumuni Marndi
Vaishnavi Dattatray Patil
Kalyani Krishnat Patil
Sandhya Rai
Nirmalya Rout
Bhumika Shukla
Sandhyarani Tudu
Shikha Yadav
SAILING
Vishnu Saravanan (Men’s Dinghy)
Manu Francis (Men’s Skiff)
Prince Kurisinkal Noble (Men’s Skiff)
Ravindra Kumar Sharma (Mixed Dinghy)
Katya Ida Coelho (Women’s Windsurfing)
Nethra Kumanan (Women’s Dinghy)
Harshita Tomar (Women’s Skiff)
Shital Verma (Women’s Skiff)
Mahi Verma (Girls’ Dinghy)
Shraddha Verma (Mixed Dinghy)
SEPAK TAKRAW
Men’s Team (Regu & Quadrant)
Arun
Jasvir
Ashish Chundawat
Shyam Singh
Lokhon Singh Elangbam
Bobby Kumar
Ashok Singh Mayengbam
Ram Kumar Sharma
O Amarjit Singha
Malemnganba Singh Sorokhaibam
Henary Singh Wahengbam
Akash Yumnam
Women’s Double
Leirentonbi Devi Elangbam
Prity Langoljam
Menenu Tsukru
Women’s Quadrant
Maipak Devi Ayekpam
Priya Devi Elangbam
Shilpa Elangbam
Chaoba Devi Oinam
Seyiekhrieno Tepa
Malemnganbi Yumnam
SHOOTING
Kamaljeet (Men’s 10m Air Pistol)
Aakash Bharadwaj (Men’s 10m Air Pistol)
Kedarling Uchaganve (Men’s 10m Air Pistol)
Anish Bhanwala (Men’s 25m Rapid Fire Pistol)
Himanshu Dhillon (Men’s 10m Air Rifle)
Parth Mane (Men’s 10m Air Rifle)
Rudrankksh Patil (Men’s 10m Air Rifle, Men’s 50m Rifle 3 Positions)
Niraj Kumar (Men’s 50m Rifle 3 Positions, 10m Air Rifle Mixed Team)
Aishwary Pratap Singh Tomar (Men’s 50m Rifle 3 Positions)
Shapath Bharadwaj (Men’s Trap)
Kynan Chenai (Men’s Trap, Trap Mixed Team)
Ahvar Rizvi (Men’s Trap)
Bhavtegh Singh Gill (Men’s Skeet)
Mairaj Ahmad Khan (Men’s Skeet)
Anant Jeet Singh Naruka (Men’s Skeet, Skeet Mixed Team)
Suruchi Singh (Women’s 10m Air Pistol, 10m Air Pistol Mixed Team)
Manu Bhaker (Women’s 10m Air Pistol, Women’s 25m Pistol)
Esha Singh (Women’s 10m Air Pistol, Women’s 25m Pistol)
Rahi Sarnobat (Women’s 25m Pistol)
Vidarsa Kochalumkal Vinod (Women’s 10m Air Rifle, Women’s 50m Rifle 3 Positions)
Sonam Uttam Maskar (Women’s 10m Air Rifle)
Elavenil Valarivan (Women’s 10m Air Rifle, 10m Air Rifle Mixed Team)
Ashi Chouksey (Women’s 50m Rifle 3 Positions)
Tilottama Sen (Women’s 50m Rifle 3 Positions)
Neeru Dhanda (Women’s Trap, Trap Mixed Team)
Aashima Ahlawat (Women’s Trap)
Manisha Keer (Women’s Trap)
Maheshwari Chauhan (Women’s Skeet)
Parinaaz Dhaliwal (Women’s Skeet, Skeet Mixed Team)
Raiza Dhillon (Women’s Skeet)
SPORT CLIMBING
Deepu Mallesh (Men’s Speed)
Joga Purty (Women’s Speed)
SQUASH
Suraj Kumar Chand (Men’s Team, Mixed Doubles)
Veer Chotrani (Men’s Singles, Men’s Team)
Velavan Senthilkumar (Mixed Doubles, Men’s Team)
Abhay Singh (Men’s Singles, Men’s Team)
Anahat Singh (Women’s Singles, Women’s Team)
Joshana Chinappa (Mixed Doubles, Women’s Team)
Tanvi Khanna (Women’s Singles, Women’s Team)
Shameena Riaz (Mixed Doubles, Women’s Team)
SURFING
Kishore Kumar (Men’s Shortboard)
Sivaraj Babu (Men’s Shortboard)
Kamali Moorthy (Women’s Shortboard)
Sugar Shanthi Banarse (Women’s Shortboard)
SWIMMING
Benediction Rohit Beniston Manickaraj (Men’s 50m Butterfly, 100m Butterfly, 100m Freestyle)
Rishabh Das (Men’s 50m Backstroke, 100m Backstroke)
Vedaant Madhavan (Men’s 200m Backstroke, 200m Freestyle)
Akash Mani (Men’s 50m Freestyle, 100m Freestyle)
Srihari Nataraj (Men’s 50m Backstroke)
Aryan Nehra (Men’s 800m Freestyle, 1500m Freestyle)
Utkarsh Santosh Patil (Men’s 100m Backstroke, 200m Backstroke)
Sajan Prakash (Men’s 100m Butterfly, 200m Butterfly)
Heer Gitesh Shah (Men’s 50m Freestyle)
Dhakshan Shashikumar (Men’s 400m Freestyle)
Aneesh Sunil Kumar Gowda (Men’s 200m Freestyle, 400m Freestyle)
Danush Suresh (Men’s 50m Breaststroke, 100m Breaststroke)
TABLE TENNIS
Sathiyan Gnanasekaran (Men’s Doubles, Men’s Team)
Payas Jain (Men’s Team, Mixed Doubles)
Manush Shah (Men’s Singles, Men’s Doubles, Men’s Team)
Manav Thakkar (Men’s Singles, Men’s Doubles, Men’s Team)
Harmeet Desai (Men’s Doubles, Men’s Team, Mixed Doubles)
Sreeja Akula (Women’s Singles, Women’s Doubles, Women’s Team)
Diya Chitale (Women’s Doubles, Women’s Team, Mixed Doubles)
Syndrela Das (Women’s Doubles, Women’s Team)
Yashaswini Ghorpade (Women’s Singles, Women’s Team, Mixed Doubles)
Sutirtha Mukherjee (Women’s Team)
TAEKWONDO
Rupa Bayor (Women’s Individual Poomsae)
Kashish Malik (Women’s -57kg)
Jyoti Yadav (Women’s 67kg)
TENNIS
Sumit Nagal (Men’s Singles)
Yuki Bhambri (Men’s Doubles)
Dhakshineswar Suresh (Men’s Doubles)
Anirudh Chandrasekar (Men’s Doubles)
N. Sriram Balaji (Men’s Doubles)
Ankita Raina (Women’s Doubles)
Rutuja Bhosale (Women’s Doubles)
SOFT TENNIS
Yogesh Choudhary (Men’s Team)
Om Yadav (Men’s Team)
Jay Meena (Men’s Singles, Men’s Team)
Aniket Chirag Patel (Men’s Team, Mixed Doubles)
Aryan Thakur (Men’s Singles, Men’s Team)
Aadhya Tiwari (Women’s Singles, Mixed Doubles)
TEQBALL
Mohamed Anas Imran Beg (Men’s Doubles, Mixed Doubles)
Declan Marshall Gonsalves (Men’s Doubles)
Quimcy Dsouza (Women’s Singles, Mixed Doubles)
VOLLEYBALL
Men’s Team
Chirag
Amit
Muthusamy Appavu
Jerome Vinith Charles
Muhammad Nihal Chatham Kulangara
John Joseph Eanthungal Joseph
Joel Benjamin Jebaraj
Anand Kottarathil
Om Vasant Lad
Ashwal Rai
Shikhar Singh
Erin Varghese
WEIGHTLIFTING
Rishikanta Singh Chanambam (Men’s 60kg)
Mirabai Chanu (Women’s 49kg)
Gyaneshwari Yadav (Women’s 53kg)
Seram Nirupama Devi (Women’s 61kg)
Harjinder Kaur (Women’s 69kg)
WRESTLING
Dipanshi (Women’s 50kg)
Antim Panghal (Women’s 53kg)
Manisha Bhanwala (Women’s 57kg)
Mansi Ahlawat (Women’s 62kg)
Nisha Dahiya (Women’s 68kg)
Priya Malik (Women’s 76kg)
Aman Sehrawat (Men’s Freestyle 57kg)
Sujeet Kalkal (Men’s Freestyle 65kg)
Sagar Jaglan (Men’s Freestyle 74kg)
Deepak Punia (Men’s Freestyle 97kg)
Rajat Ruhal (Men’s Freestyle 125kg)
Sumit Dalal (Greco-Roman 60kg)
Deepak (Greco-Roman 67kg)
Aman (Greco-Roman 77kg)
Sunil Kumar (Greco-Roman 87kg)
Nitesh Kumar (Greco-Roman 97kg)
WUSHU
Aryan (Men’s 56kg)
Vikrant Baliyan (Men’s 75kg)
Suraj Singh Mayanglambam (Men’s Changquan)
Nyeman Wangsu (Women’s Changquan)
Aparna (Women’s 52kg)
Divyanshi (Women’s 60kg)
Langlentombi Devi Hanjabam (Women’s Nanquan & Nandao)