Asian Para Games 2026: List Of Indian Athletes, Where To Watch And All You Need To Know

With the Asian Games 2026 done, the requisite athletes are now gearing up for Asian Para Games 2026, set to kickstart on October 18, Sunday in Aichi-Nagoya, Japan. The para-sports tournament in Japan will run from October 18 to 24, with 168 Indian athletes set to participate in it. Over 40 nations and approximately 3000 athletes will compete in the tournament from India, Sri Lanka, Pakistan, Japan to Yemen, Palestine, China, Iran, Iraq, Jordan and several other.

While the group stages of a few events have begun, the opening ceremony of the para games will take place on October 18, Sunday. Female Para-Archer Sheetal Devi is one of the most prominent Indian athletes set to participate. The 19-year-old is India’s youngest paralympic athlete and has clinched gold in major competitions like the World Championships, Asian Championships and the Asian Para Games. Furthermore, she won bronze in the mixed team compound category at the 2024 Paris Olympics. Hence, Sheetal looks primed for more glory in the para games.

Asian Para Games 2026 – List of Indian Athletes (Sport wise)

1. Blind Football – 10 Athletes Boje Marbom – Men’s Blind Football

Klingson Marak – Men’s Blind Football

Pradeep Patel – Men’s Blind Football

Sahil – Men’s Blind Football

Shivam Singh – Men’s Blind Football

Sovendra Singh – Men’s Blind Football

Tushar Kumar – Men’s Blind Football

Vishnubhatejuba Vaghela – Men’s Blind Football

Aditya Sajwan – Men’s Blind Football

Sujith Puthankattunikarath Sasi – Men’s Blind Football 2. Boccia – 2 Athletes Sachin Chamaria – Men’s Individual BC3; Mixed Pairs BC3

Anjali Devi – Women’s Individual BC3; Mixed Pairs BC3 3. Para Archery – 11 Athletes Harvinder Singh – Men’s Recurve; Men’s Recurve Doubles

Vijay Sundi – Men’s Recurve; Men’s Recurve Doubles

Toman Kumar – Men’s Compound; Men’s Compound Doubles

Shyam Sunder Swami – Men’s Compound; Men’s Compound Doubles

Adil Mohamed Nazir Ansari – Men’s W1; Men’s W1 Doubles

Vinayak Amol Breed – Men’s W1; Men’s W1 Doubles

Sheetal Devi – Women’s Compound; Women’s Compound Doubles

Payal Nag – Women’s Compound; Women’s Compound Doubles

Bhawna – Women’s Recurve; Women’s Recurve Doubles

Pooja – Women’s Recurve; Women’s Recurve Doubles

Swati Chaudhary – Women’s W1

4. Para Athletics – 62 Athletes Ajay Kumar – Men’s 400m

Akira Nandan Banothu – Men’s 400m

Devender Kumar – Men’s Discus Throw

Haney – Men’s Javelin; Men’s Discus Throw

Dilip Mahadu Gavit – Men’s 100m; Men’s 400m

Mahendra Gurjar – Men’s Javelin; Men’s Long Jump

Manjeet – Men’s Javelin

Mohammed Basil Morssinganakathi – Men’s 100m

Nishad Kumar – Men’s Long Jump; Men’s High Jump

Parveen – Men’s Shot Put

Pranav Soorma – Men’s Club Throw; Men’s Discus Throw

Rakeshbhai Bhatt – Men’s Long Jump; Men’s 100m; Men’s 200m

Ram Ratan Singh – Men’s Discus Throw

Rinku – Men’s Javelin

Sachin Sarjerao Khilari – Men’s Shot Put

Shailesh Kumar – Men’s Long Jump; Men’s High Jump

Sharath Makanahalli Shankarappa – Men’s 5000m; Men’s 1500m

Sumit – Men’s Javelin

Ajeet Singh – Men’s Javelin

Ayush Verma – Men’s Javelin; Men’s Shot Put

Dharambir – Men’s Club Throw

Hokato Hotozhe Sema – Men’s Shot Put

Mohd Yasser – Men’s Shot Put

Navdeep – Men’s Javelin

Parmod – Men’s 1500m

Pranav Prashant Desai – Men’s 100m; Men’s 200m

Praveen Kumar – Men’s High Jump

Rakesh – Men’s Discus Throw

Ravi Rongali – Men’s Javelin; Men’s Shot Put

Solairaj Dharmaraj – Men’s Long Jump

Sujith Mandalamkunnath Sivadasan – Men’s Long Jump; Men’s 100m

Varun Singh Bhati – Men’s High Jump

Vishesh – Men’s Shot Put

Amit Kumar – Men’s Club Throw

Anubhav Choudhary – Men’s 100m; Men’s 200m

Banti – Men’s High Jump

Bhavikkumar Dineshbhai Bharwad – Men’s 400m

Pardeep Kumar – Men’s Discus Throw

Pradeep Kumar – Men’s Javelin

Rahul – Men’s High Jump

Sandeep – Men’s 100m; Men’s 400m

Sandip Sanjay Sargar – Men’s Javelin

Soman Rana – Men’s Shot Put

Sukhchain – Men’s Javelin

Parveen Kumar – Men’s Javelin; Men’s Discus Throw

Praveen Sharma – Men’s Shot Put; Men’s Discus Throw

Anjanaben Rohitbhai Bumbadiya – Women’s 400m

Deepthi Jeevanji – Women’s 400m

Nimisha Chakkungalparambil Suresh – Women’s Long Jump

Preeti Pal – Women’s 100m

Simran – Women’s 100m

Soumya – Women’s 1500m

Jayanti Behera – Women’s 400m

Tejalben Amraji Damor – Women’s 400m

Radha Venkatesh – Women’s 1500m

Amisha Rawat – Women’s Shot Put

Bhagyashri Madhavrao Jadhav – Women’s Shot Put

Karamjyoti – Women’s Discus Throw

Rakshitha Raju – Women’s 1500m

Suchitra Parida – Women’s Javelin

Suvarna Raj – Women’s Discus Throw

Ravanni Valasanaini – Women’s 1500m

5. Para Badminton – 28 Athletes Manisha Ramadass – Women’s Singles; Mixed Doubles

Nithya Sre Sumathy Sivan – Women’s Singles; Mixed Doubles

Alphia James – Women’s Singles; Women’s Doubles; Mixed Doubles

Thulasimathi Murugesan – Women’s Singles; Women’s Doubles; Mixed Doubles

Mandeep Kaur – Women’s Singles; Women’s Doubles

Neeraj – Women’s Singles

Shanthiya Vishwanathan – Women’s Singles; Women’s Doubles

Kanak Singh Jadaun – Women’s Singles

Manasi Girishchandra Joshi – Women’s Singles; Women’s Doubles; Mixed Doubles

Pallavi Kaluvehalli Manjunathareddy – Women’s Singles; Women’s Doubles; Mixed Doubles

Sanjana Kumari – Women’s Singles

Naveen Sivakumar – Men’s Singles

Nitesh Kumar – Men’s Singles; Mixed Doubles

Krishna Nagar – Men’s Singles; Men’s Doubles; Mixed Doubles

Pramod Bhagat – Men’s Singles; Men’s Doubles; Mixed Doubles

Sukant Kadam – Men’s Singles; Men’s Doubles

Surya Kant Yadav – Men’s Singles

Ruthick Ragupathi – Men’s Singles; Mixed Doubles

Sivarajan Solaimalai – Men’s Singles; Men’s Doubles

Abu Hubaida – Men’s Singles; Men’s Doubles; Mixed Doubles

Prem Kumar Ale – Men’s Singles; Men’s Doubles; Mixed Doubles

Sudarsan Muthusamy Saravanakumar – Men’s Singles

Umesh Vikram Kumar – Men’s Singles

Haris Mythili Srikumar – Men’s Singles

Hardik Makkar – Men’s Singles

Abhijeet Sakhuja – Men’s Singles

Rakesh Pandey – Men’s Singles

Suhas Lalinakere Yathiraj – Men’s Singles

6. Para Cycling – 1 Athlete Arshad Shaik – Men’s Time Trial; Men’s Individual Pursuit; Men’s Road Race 7. Para Judo – 7 Athletes Kapil Parmar – Men’s -70kg

Bijender – Men’s -95kg

Renuka Narayan Salave – Women’s -70kg

Kokila – Women’s -52kg

Gulshan – Women’s -70kg

Vrushali Ashok More – Women’s -70kg

Dimple – Women’s +70kg 8. Para Powerlifting – 8 Athletes Ashok – Men’s Up to 65kg

Jhandu Kumar – Men’s Up to 72kg

Manish Kumar – Men’s Up to 59kg

Parmjeet Kumar – Men’s Up to 59kg

Suman Devi – Women’s Up to 61kg; Women’s Team Event

Kasthuri Rajamani – Women’s Up to 67kg; Women’s Team Event

Jaspreet Kaur – Women’s Up to 45kg; Women’s Team Event

Seema Rani – Women’s Up to 61kg 9. Para Shooting – 13 Athletes Anandha Krishnan H – Men’s 10m Air Rifle

Amir Ahmad Bhat – Open 25m Pistol

Manish Narwal – Men’s 10m Air Pistol

Nihal Singh – Men’s 10m Air Pistol; Open 25m Pistol

Rakesh Nidagundi – Men’s 10m Air Rifle

Rudransh Khandelwal – Men’s 10m Air Pistol; Open 50m Pistol

Swaroop Mahavir Unhalkar – Men’s 10m Air Rifle

Avani Lekhara – Women’s 10m Air Rifle; Women’s 50m Rifle 3 Positions

Mona Agarwal – Women’s 10m Air Rifle; Women’s 50m Rifle 3 Positions

Bhakti Sharma – Women’s 10m Air Pistol

Rubina Francis – Women’s 10m Air Pistol

Shrishti Arora – Women’s 10m Air Pistol

Sumedha Pathak – Women’s 10m Air Pistol

10. Para Swimming – 16 Athletes Kapil Kumar – Men’s 100m Freestyle; Men’s 400m Freestyle; Mixed 4x100m Freestyle Relay

Ajay Hindurao Bhosale – Men’s 50m Freestyle; Men’s 100m Freestyle

Ravi Veera Venkata Bhavani Budigina – Men’s 50m Freestyle; Men’s 100m Freestyle; Men’s 400m Freestyle; Men’s 100m Backstroke; Men’s 100m Breaststroke

Abdul Quadir Indori – Men’s 50m Backstroke; Men’s 50m Butterfly

Suyash Narayan Jadhav – Men’s 50m Freestyle; Men’s 50m Butterfly

Chaitanya Vishwas Kulkarni – Men’s 50m Freestyle; Men’s 100m Freestyle; Men’s 400m Freestyle; Men’s 100m Breaststroke; Mixed 4x100m Freestyle Relay

Rohit Kumar – Men’s 100m Breaststroke

Gopichand Linguta – Men’s 400m Freestyle; Men’s 100m Backstroke

Vanga Niranjan Mukundan – Men’s 400m Freestyle; Men’s 50m Butterfly

Tejas Nandakumar – Men’s 50m Freestyle; Men’s 100m Backstroke; Mixed 4x100m Medley Relay

Himanshu Nandal – Men’s 50m Freestyle; Men’s 100m Freestyle; Men’s 400m Freestyle; Men’s 100m Backstroke; Men’s 100m Breaststroke

Swatik Patil – Men’s 100m Breaststroke; Mixed 4x100m Medley Relay

Mohammad Shams Aalam Shaikh – Men’s 100m Breaststroke

Jahangir Molla – Men’s 100m Breaststroke; Men’s 100m Butterfly

Vaishnavi Vinod Jagtap – Women’s 50m Freestyle; Women’s 100m Freestyle; Women’s 400m Freestyle; Mixed 4x100m Freestyle Relay; Mixed 4x100m Medley Relay

Devanshi Satija – Women’s 50m Freestyle; Women’s 100m Backstroke; Women’s 100m Butterfly; Mixed 4x100m Freestyle Relay; Mixed 4x100m Medley Relay