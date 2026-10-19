Asian Para Games 2026, Oct 20 Schedule: Indians in Action on October 20 – Full Schedule, Events and Timings

Asian Para Games 2026: India will look to build on an impressive opening day at the Aichi-Nagoya Asian Para Games 2026 after winning 11 medals, including four gold medals. The Indian contingent will be back in action on Tuesday, with several leading para athletes competing across archery, athletics, badminton, shooting, swimming, table tennis and other disciplines. Bhavina Patel, Harvinder Singh, Nishad Kumar, Sheetal Devi, Payal Nag, Dilip Gavit, Pramod Bhagat, Krishna Nagar, Suhas Yathiraj and Nitesh Kumar are among the prominent Indians scheduled to compete. Here is the complete schedule of Indian athletes in action on Tuesday (Oct 20), with all timings in Indian Standard Time (IST).

Asian Para Games 2026: India’s Schedule for Tuesday (Oct 20)

India’s schedule features medal events, qualification rounds and knockout contests across multiple sports. Several athletes will also need to progress through earlier rounds to remain in contention for medals.

Para Archery Schedule – October 20

4:45 AM: Para Recurve Men, Round of 16 – Harvinder Singh vs Li Bing-yu (Chinese Taipei)

Para Recurve Men, Round of 16 – Harvinder Singh vs Li Bing-yu (Chinese Taipei) 4:45 AM: Para Recurve Men, Round of 16 – Vijay Sundi vs Tseng Lung-hui (Chinese Taipei)

Para Recurve Men, Round of 16 – Vijay Sundi vs Tseng Lung-hui (Chinese Taipei) 4:45 AM: Para Recurve Women, Round of 16 – Pooja vs Loh Chi Hui (Malaysia)

Para Recurve Women, Round of 16 – Pooja vs Loh Chi Hui (Malaysia) 4:45 AM: Para Recurve Women, Round of 16 – Bhawna vs Marzhan Sabit (Kazakhstan)

Para Recurve Women, Round of 16 – Bhawna vs Marzhan Sabit (Kazakhstan) 4:45 AM: Para Compound Men, Round of 16 – Toman Kumar vs Arif Firmansyah (Indonesia)

Para Compound Men, Round of 16 – Toman Kumar vs Arif Firmansyah (Indonesia) 4:45 AM: Para Compound Men, Round of 16 – Shyam Sunder Swami vs Yuya Oe (Japan)

Para Compound Men, Round of 16 – Shyam Sunder Swami vs Yuya Oe (Japan) 4:45 AM: Para Compound Women, Round of 16 – Sheetal Devi vs Yuen Wah Chan (Hong Kong, China)

Para Compound Women, Round of 16 – Sheetal Devi vs Yuen Wah Chan (Hong Kong, China) 4:45 AM: Para Compound Women, Round of 16 – Payal Nag vs Chang I-fen (Chinese Taipei)

Para Compound Women, Round of 16 – Payal Nag vs Chang I-fen (Chinese Taipei) 5:30 AM onwards: Para Recurve Men Quarterfinals – Harvinder Singh and Vijay Sundi (subject to qualification)

Para Recurve Men Quarterfinals – Harvinder Singh and Vijay Sundi (subject to qualification) 5:30 AM onwards: Para Recurve Women Quarterfinals – Bhawna and Pooja (subject to qualification)

Para Recurve Women Quarterfinals – Bhawna and Pooja (subject to qualification) 5:30 AM onwards: Para Compound Men Quarterfinals – Toman Kumar and Shyam Sunder Swami (subject to qualification)

Para Compound Men Quarterfinals – Toman Kumar and Shyam Sunder Swami (subject to qualification) 5:30 AM onwards: Para Compound Women Quarterfinals – Sheetal Devi and Payal Nag (subject to qualification)

Para Compound Women Quarterfinals – Sheetal Devi and Payal Nag (subject to qualification) 5:30 AM: W1 Men Quarterfinals – Adil Mohamed Nazir Ansari vs Zhang Tianxin (China)

W1 Men Quarterfinals – Adil Mohamed Nazir Ansari vs Zhang Tianxin (China) 6:15 AM onwards: Para Recurve Men Semifinals – Harvinder Singh and Vijay Sundi (subject to qualification)

Para Recurve Men Semifinals – Harvinder Singh and Vijay Sundi (subject to qualification) 6:15 AM onwards: Para Recurve Women Semifinals – Bhawna and Pooja (subject to qualification)

Para Recurve Women Semifinals – Bhawna and Pooja (subject to qualification) 6:15 AM onwards: Para Compound Men Semifinals – Toman Kumar and Shyam Sunder Swami (subject to qualification)

Para Compound Men Semifinals – Toman Kumar and Shyam Sunder Swami (subject to qualification) 6:15 AM onwards: Para Compound Women Semifinals – Sheetal Devi and Payal Nag (subject to qualification)

Para Compound Women Semifinals – Sheetal Devi and Payal Nag (subject to qualification) 6:15 AM: W1 Men Semifinals – Adil Mohamed Nazir Ansari (subject to qualification)

W1 Men Semifinals – Adil Mohamed Nazir Ansari (subject to qualification) 6:15 AM: W1 Women Semifinals – Swati Chaudhary vs opponent to be decided

W1 Women Semifinals – Swati Chaudhary vs opponent to be decided 8:45 AM: Para Recurve Mixed Team Quarterfinals – India (Harvinder Singh and Bhawna) vs Thailand (Phattharaphon Pattawaeo and Hanreuchai Netsiri)

Para Recurve Mixed Team Quarterfinals – India (Harvinder Singh and Bhawna) vs Thailand (Phattharaphon Pattawaeo and Hanreuchai Netsiri) 8:45 AM: Para Compound Mixed Team Quarterfinals – India (Sheetal Devi and Toman Kumar) vs opponent to be decided

Para Compound Mixed Team Quarterfinals – India (Sheetal Devi and Toman Kumar) vs opponent to be decided 11:15 AM: Para Recurve Men Doubles Quarterfinals – India (Harvinder Singh and Vijay Sundi) vs opponent to be decided

Para Recurve Men Doubles Quarterfinals – India (Harvinder Singh and Vijay Sundi) vs opponent to be decided 11:15 AM: Para Compound Men Doubles Quarterfinals – India (Toman Kumar and Shyam Sunder Swami) vs opponent to be decided

Para Compound Men Doubles Quarterfinals – India (Toman Kumar and Shyam Sunder Swami) vs opponent to be decided 11:15 AM: W1 Men Doubles Quarterfinals – India (Vinayak Amol Breed and Adil Mohamed Nazir Ansari) vs Korea (Hongjo Park and Taejin Ham)

W1 Men Doubles Quarterfinals – India (Vinayak Amol Breed and Adil Mohamed Nazir Ansari) vs Korea (Hongjo Park and Taejin Ham) 11:45 AM: Para Recurve Men Doubles Semifinals – Harvinder Singh and Vijay Sundi (subject to qualification)

Para Recurve Men Doubles Semifinals – Harvinder Singh and Vijay Sundi (subject to qualification) 11:45 AM: Para Recurve Women Doubles Semifinals – India (Pooja and Bhawna) vs opponents to be decided

Para Recurve Women Doubles Semifinals – India (Pooja and Bhawna) vs opponents to be decided 11:45 AM: Para Compound Men Doubles Semifinals – Toman Kumar and Shyam Sunder Swami (subject to qualification)

Para Compound Men Doubles Semifinals – Toman Kumar and Shyam Sunder Swami (subject to qualification) 11:45 AM: Para Compound Women Doubles Semifinals – India (Sheetal Devi and Payal Nag) vs opponents to be decided

Para Compound Women Doubles Semifinals – India (Sheetal Devi and Payal Nag) vs opponents to be decided 12:30 PM onwards: W1 Mixed Team Quarterfinals – India (Swati Chaudhary and Adil Mohamed Nazir Ansari) vs opponents to be decided

Para Athletics Schedule – October 20

5:40 AM: Men’s Javelin Throw F53/F54 Final – Ayush Verma (F53), Pradeep Kumar (F54)

Men’s Javelin Throw F53/F54 Final – Ayush Verma (F53), Pradeep Kumar (F54) 5:45 AM: Men’s Long Jump T37/T38 Final – Rakeshbhai Bhatt (T37)

Men’s Long Jump T37/T38 Final – Rakeshbhai Bhatt (T37) 6:02 AM: Men’s 100m T13, Round 1, Heat 2 – Sujith Mandalamkunnath

Men’s 100m T13, Round 1, Heat 2 – Sujith Mandalamkunnath 6:23 AM: Women’s 200m T47 Final – Jayanti Behera, Anjanaben Bumbadiya

Women’s 200m T47 Final – Jayanti Behera, Anjanaben Bumbadiya 6:30 AM: Men’s Shot Put F11 Final – Praveen Sharma

Men’s Shot Put F11 Final – Praveen Sharma 6:48 AM: Men’s Discus Throw F57 Final – Parveen Kumar

Men’s Discus Throw F57 Final – Parveen Kumar 6:53 AM: Women’s 400m T20 Final – Deepthi Jeevanji

Women’s 400m T20 Final – Deepthi Jeevanji 8:10 AM: Women’s 200m T12, Round 1 Heats – Simran Sharma, Tejalben Damor

Women’s 200m T12, Round 1 Heats – Simran Sharma, Tejalben Damor 1:35 PM: Women’s Javelin Throw F55/F56 Final – Suchitra Parida (F55)

Women’s Javelin Throw F55/F56 Final – Suchitra Parida (F55) 1:40 PM: Men’s Discus Throw F51/F52/F53 Final – Ram Ratan Singh (F51), Pranav Soorma (F51)

Men’s Discus Throw F51/F52/F53 Final – Ram Ratan Singh (F51), Pranav Soorma (F51) 2:38 PM: Men’s 100m T13 Final – Sujith Mandalamkunnath (subject to qualification)

Men’s 100m T13 Final – Sujith Mandalamkunnath (subject to qualification) 3:10 PM onwards: Men’s 100m T47, Round 1 Heats – Mohammed Morssinganakath, Dilip Mahadu Gavit

Men’s 100m T47, Round 1 Heats – Mohammed Morssinganakath, Dilip Mahadu Gavit 3:35 PM: Men’s Shot Put F56/F57 Final – Hokato Hotozhe Sema (F57), Soman Rana (F57)

Men’s Shot Put F56/F57 Final – Hokato Hotozhe Sema (F57), Soman Rana (F57) 3:40 PM: Women’s 200m T12 Final – Simran Sharma and Tejalben Damor (subject to qualification)

Women’s 200m T12 Final – Simran Sharma and Tejalben Damor (subject to qualification) 3:47 PM: Women’s 200m T35 Final – Preeti Pal

Women’s 200m T35 Final – Preeti Pal 4:05 PM: Men’s High Jump T47 Final – Nishad Kumar

Men’s High Jump T47 Final – Nishad Kumar 4:17 PM: Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 Final – Pardeep Kumar (F64), Devender Kumar (F44), Rakesh (F44)

Para Badminton Schedule – October 20

Para badminton action featuring Indian players is scheduled to begin at 5:30 AM onwards.

Women’s Singles WH1, Group B – Pallavi Kaluvehalli vs Guang-chiou Hu (Chinese Taipei)

Mixed Doubles WH1-WH2 Quarterfinals – Alphia James/Prem Kumar Ale vs Yin Menglu/Mai Jianpeng (China)

Men’s Doubles WH1-WH2 Quarterfinals – Abu Hubaida/Prem Kumar Ale vs Noor Azwan Bin Noorlan/Muhammad Ikhwan Bin Ramli (Malaysia)

Women’s Doubles WH1-WH2, Group B – Alphia James/Pallavi Kaluvehalli vs Li Jiaqi/Li Hongyan (China)

Mixed Doubles SL3-SU5 Quarterfinals – Manisha Ramdass/Pramod Bhagat vs Siripong Teamarrom/Chanida Srinavakul (Thailand)

Mixed Doubles SH6, Group A – Krishna Nagar/Nithya Sre Sumathy Sivan vs Yu-yen Wu/Jia-siang Lin (Chinese Taipei)

Men’s Singles SL3 Quarterfinals – Pramod Bhagat vs Daisuke Fujihara (Japan)

Women’s Singles SL3 Quarterfinals – Sanjana Kumari vs Liu Yuemei (China)

Women’s Singles SL4, Group A – Kanak Singh Jadaun vs Suzu Nakamura (Japan)

Men’s Singles SH6 Quarterfinals – Krishna Nagar vs Natthapong Meechai (Thailand)

Men’s Singles SL3 Quarterfinals – Nitesh Kumar vs Umesh Kumar

Men’s Singles SL4, Round of 16 – Abhijeet Sakhuja vs Chen Pengfei (China)

Men’s Singles SL4, Round of 16 – Suhas Yathiraj vs Siripong Teamarrom (Thailand)

Men’s Singles SU5, Round of 16 – Hardik Makkar vs Suryo Nugroho (Indonesia)

Men’s Singles SH6 Quarterfinals – Sivarajan Solaimalai vs Zeng Qingtao (China)

Men’s Singles WH2, Round of 16 – Haris Mythili vs Mai Jianpeng (China)

Women’s Singles WH2, Group B – Alphia James vs Yang I-chen (Chinese Taipei)

Boccia Schedule – October 20

8:10 AM: Women’s Individual BC3, Pool A – Anjali Devi vs Mohammad Nurulasyiqah (Indonesia)

Women’s Individual BC3, Pool A – Anjali Devi vs Mohammad Nurulasyiqah (Indonesia) 2:15 PM: Women’s Individual BC3, Pool A – Anjali Devi vs Yang Beibei (China)

Para Cycling Schedule – October 20

8:30 AM: Men’s C1-C3 1000m Time Trial Qualifying – Arshad Shaik (C2)

Men’s C1-C3 1000m Time Trial Qualifying – Arshad Shaik (C2) 12:26 PM: Men’s C1-C3 1000m Time Trial Final – Arshad Shaik (subject to qualification)

Blind Football Schedule – October 20

9:00 AM: Men’s Preliminary Round – India vs Iran

Para Judo Schedule – October 20

India’s Renuka Narayan Salave is scheduled to compete in the women’s J1 under-70kg category, with further appearances dependent on her progress through the draw.

6:30 AM onwards: Women’s J1 -70kg Quarterfinals – Renuka Narayan Salave vs Atsumi Nishimura (Japan)

Women’s J1 -70kg Quarterfinals – Renuka Narayan Salave vs Atsumi Nishimura (Japan) 6:30 AM onwards: Women’s J1 -70kg Repechage – Renuka Narayan Salave (subject to qualification)

Women’s J1 -70kg Repechage – Renuka Narayan Salave (subject to qualification) 6:30 AM onwards: Women’s J1 -70kg Semifinals – Renuka Narayan Salave (subject to qualification)

Women’s J1 -70kg Semifinals – Renuka Narayan Salave (subject to qualification) 6:30 AM onwards: Women’s J1 -70kg Repechage Final – Renuka Narayan Salave (subject to qualification)

Women’s J1 -70kg Repechage Final – Renuka Narayan Salave (subject to qualification) 12:30 PM onwards: Women’s J1 -70kg Bronze Medal Match – Renuka Narayan Salave (subject to qualification)

Women’s J1 -70kg Bronze Medal Match – Renuka Narayan Salave (subject to qualification) 12:30 PM onwards: Women’s J1 -70kg Final – Renuka Narayan Salave (subject to qualification)

Para Powerlifting Schedule – October 20

8:30 AM: Men’s Up to 65kg Final – Ashok

Men’s Up to 65kg Final – Ashok 1:00 PM: Men’s Up to 72kg Final – Jhandu Kumar

Men’s Up to 72kg Final – Jhandu Kumar 2:30 PM: Women’s Up to 61kg Final – Suman Devi, Seema Rani

Shooting Para Sport Schedule – October 20

6:30 AM: P1 Men’s 10m Air Pistol SH1 Qualification – Manish Narwal, Nihal Singh, Rudransh Khandelwal

P1 Men’s 10m Air Pistol SH1 Qualification – Manish Narwal, Nihal Singh, Rudransh Khandelwal 6:30 AM: P2 Women’s 10m Air Pistol SH1 Qualification – Rubina Francis, Sumedha Pathak, Bhakti Sharma, Shrishti Arora

P2 Women’s 10m Air Pistol SH1 Qualification – Rubina Francis, Sumedha Pathak, Bhakti Sharma, Shrishti Arora 8:40 AM: P1 Men’s 10m Air Pistol SH1 Final – Manish Narwal, Nihal Singh, Rudransh Khandelwal (subject to qualification)

P1 Men’s 10m Air Pistol SH1 Final – Manish Narwal, Nihal Singh, Rudransh Khandelwal (subject to qualification) 10:30 AM: P2 Women’s 10m Air Pistol SH1 Final – Rubina Francis, Sumedha Pathak, Bhakti Sharma, Shrishti Arora (subject to qualification)

Para Swimming Schedule – October 20

7:05 AM: Men’s 50m Butterfly S5 Heats – Abdul Quadir Indori (S5)

Men’s 50m Butterfly S5 Heats – Abdul Quadir Indori (S5) 7:09 AM: Men’s 100m Breaststroke SB13 Heats – Ravi Karthik Budigina (SB13), Jahangir Molla (SB12)

Men’s 100m Breaststroke SB13 Heats – Ravi Karthik Budigina (SB13), Jahangir Molla (SB12) 7:38 AM: Men’s 100m Freestyle S6 Heats – Chaitanya Vishwas Kulkarni (S6)

Men’s 100m Freestyle S6 Heats – Chaitanya Vishwas Kulkarni (S6) 1:30 PM: Men’s 400m Freestyle S13 Final – Ravi Karthik Budigina (S13)

Men’s 400m Freestyle S13 Final – Ravi Karthik Budigina (S13) 1:39 PM: Men’s 400m Freestyle S11 Final – Himanshu Nandal (S11)

Men’s 400m Freestyle S11 Final – Himanshu Nandal (S11) 3:32 PM: Men’s 200m Individual Medley SM7 Final – Niranjan Mukundan, Suyash Narayan Jadhav

Men’s 200m Individual Medley SM7 Final – Niranjan Mukundan, Suyash Narayan Jadhav 4:06 PM: Women’s 100m Backstroke S10 Final – Devanshi Satija

Para Table Tennis Schedule – October 20

6:00 AM: Women’s Singles Class 4-5 Semifinals – Bhavina Patel vs Zhang Bian (China)

Women’s Singles Class 4-5 Semifinals – Bhavina Patel vs Zhang Bian (China) 6:45 AM: Women’s Singles Class 3 Semifinals – Sonalben Patel vs Jiyu Yoon (South Korea)

Women’s Singles Class 3 Semifinals – Sonalben Patel vs Jiyu Yoon (South Korea) 7:30 AM: Women’s Singles Class 6 Semifinals – Prachi Pandey vs Najlah Al-Dayyeni (Iraq)

Women’s Singles Class 6 Semifinals – Prachi Pandey vs Najlah Al-Dayyeni (Iraq) 7:30 AM: Women’s Singles Class 9 Semifinals – Baby Sahana Ravi vs Mao Jingdian (China)

Women’s Singles Class 9 Semifinals – Baby Sahana Ravi vs Mao Jingdian (China) 8:15 AM: Women’s Singles Class 1, Group A – Ekta Bhyan vs Mao Lin (China)

Women’s Singles Class 1, Group A – Ekta Bhyan vs Mao Lin (China) 8:15 AM: Men’s Singles Class 1, Group A – Sandeep Dangi vs Ardak Nurmagambetov (Kazakhstan)

Men’s Singles Class 1, Group A – Sandeep Dangi vs Ardak Nurmagambetov (Kazakhstan) 11:30 AM: Women’s Singles Class 3 Final – Sonalben Patel (subject to qualification)

Women’s Singles Class 3 Final – Sonalben Patel (subject to qualification) 11:30 AM: Women’s Singles Class 4-5 Final – Bhavina Patel (subject to qualification)

Women’s Singles Class 4-5 Final – Bhavina Patel (subject to qualification) 11:30 AM: Women’s Singles Class 6 Final – Prachi Pandey (subject to qualification)

Women’s Singles Class 6 Final – Prachi Pandey (subject to qualification) 11:30 AM: Women’s Singles Class 9 Final – Baby Sahana Ravi (subject to qualification)

Asian Para Games 2026: Indian Athletes to Watch on October 20

Nishad Kumar’s appearance in the men’s high jump T47 final and the women’s 400m T20 final featuring Deepthi Jeevanji are among the key athletics events for India. In para badminton, experienced campaigners Pramod Bhagat, Krishna Nagar, Nitesh Kumar and Suhas Yathiraj will be aiming to progress through their respective matches. India will also have medal opportunities in para swimming, para powerlifting, shooting para sport and para table tennis, depending on results and qualification.

With 11 medals already secured on the opening day, the Indian contingent will aim to maintain its momentum on Tuesday (Oct 20) as athletes compete across a packed programme at the Aichi-Nagoya Asian Para Games 2026.