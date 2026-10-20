Asian Para Games 2026, Oct 21 Schedule: From Athletics to Swimming All Indians in Action on October 21 – Full Schedule, Events and Timings

Asian Para Games 2026, Oct 21 Schedule: Indian athletes will compete across several disciplines on Wednesday (Oct 21) at the Asian Para Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan, with medals on offer in para-athletics, para-swimming, para-archery, para-powerlifting, boccia and para-judo. The day’s programme also features important fixtures in para-badminton, para-table tennis and blind football. Sheetal Devi and other Indian archers will be aiming to deliver strong performances, while para-badminton stars Sukant Kadam, Suhas Yathiraj, Manisha Ramadass and Nitesh Kumar are among the athletes scheduled to compete. Here is the complete schedule of Indian athletes in action on October 21, with all timings in Indian Standard Time (IST).
Asian Para Games 2026, October 21: India’s Full Schedule
The morning session begins at 5:30 AM IST, with Indian athletes competing in para-badminton, para-athletics, para-archery and other sports. The afternoon programme includes several finals in athletics and swimming, along with medal matches in other disciplines.
Para Badminton Schedule – October 21
- 05:30 AM – Men’s Singles SL4 Quarterfinal: Sukant Kadam vs F. Setiawan (Indonesia).
- 05:35 AM – Men’s Singles SL4 Quarterfinal: Abhijeet Sakhuja vs Suryakant Yadav.
- 06:00 AM – Women’s Singles WH1 Group Stage: India vs Japan.
- 06:00 AM – Men’s Singles WH1 Quarterfinal: India vs South Korea.
- 06:05 AM – Men’s Singles SU5 Quarterfinal: Ruthick Ragupathi vs M. Li (China).
- 06:05 AM – Men’s Singles SL4 Quarterfinal: Suhas Yathiraj vs N. Cho (South Korea).
- 06:50 AM – Men’s Singles SL4 Quarterfinal: Naveen Sivakumar vs K. Shin (South Korea).
- 07:10 AM – Men’s Singles SU5 Quarterfinal: Hardik Makkar vs T. Imai (Japan).
- 08:00 AM – Women’s Singles SU5 Group Stage: Manisha Ramadass vs Q. Yang (China).
- 08:00 AM – Women’s Singles SU5 Group Stage: S. Vishwanathan vs W. Rahayu (Indonesia).
- 08:40 AM – Women’s Singles SU5 Group Stage: T. Murugesan vs T. Li (China).
- 09:00 AM – Women’s Doubles WH1-WH2 Semifinal: India vs China.
- 09:30 AM – Men’s Doubles SH6 Group Stage: India vs China.
- 11:30 AM – Men’s Doubles SL3-SU5 Quarterfinal: Nitesh Kumar/Ruthick Ragupathi vs Suryakant Yadav/Naveen Sivakumar.
- 12:00 PM – Women’s Doubles SL3-SU5 Semifinal: India vs China.
Para Athletics Schedule – October 21
- 05:35 AM – Men’s Shot Put F53 Final.
- 05:45 AM – Women’s 100m T12 Round 1.
- 06:02 AM – Men’s Long Jump T13 Final.
- 06:19 AM – Men’s 100m T35 Final.
- 06:45 AM – Men’s High Jump T64 Final.
- 07:10 AM – Women’s Shot Put F34 Final.
- 07:45 AM – Men’s Shot Put F46 Final.
- 07:53 AM – Men’s 100m T37 Final.
- 08:00 AM – Men’s Javelin Throw T12/T13 Final.
- 01:30 PM – Men’s Javelin Throw T55 Final.
- 01:35 PM – Women’s Discus Throw T55 Final.
- 01:40 PM – Men’s Shot Put F40 Final.
- 01:45 PM – Women’s 100m T35 Final.
- 03:05 PM – Men’s 100m T47 Final.
- 03:12 PM – Women’s 100m T12 Final.
- 03:20 PM – Men’s 100m T64 Final.
- 03:30 PM – Men’s Shot Put F32 Final.
- 03:35 PM – Men’s Long Jump T42/T61/T63 Final.
- 03:47 PM – Men’s 400m T35/T38 Final.
- 04:05 PM – Men’s Discus Throw T37 Final.
- 04:32 PM – Men’s 1500m T12/T13 Final.
Para Archery Schedule – October 21
- 05:55 AM – Para Compound Women’s Doubles Final: India vs China.
- 06:20 AM – Para Compound Men’s Doubles Bronze Medal Match: India vs China.
- 11:50 AM – W1 Mixed Team Semifinal: India vs South Korea.
- 12:15 PM – W1 Mixed Team Final.
Para Swimming Schedule – October 21
- 07:09 AM – Women’s 50m Freestyle S8 Heats.
- 07:26 AM – Men’s 100m Breaststroke SB11 Heats.
- 07:49 AM – Men’s 100m Breaststroke SB4 Heats.
- 01:30 PM – Women’s 100m Freestyle S8 Final.
- 01:57 PM – Women’s 100m Butterfly S10 Final.
- 02:39 PM – Men’s 50m Butterfly S7 Final.
- 02:42 PM – Women’s 50m Freestyle S8 Final.
- 03:06 PM – Men’s 100m Breaststroke SB11 Final.
- 03:47 PM – Men’s 100m Backstroke S13 Final.
- 03:58 PM – Men’s 100m Breaststroke SB5 Final.
- 04:21 PM – Men’s 100m Breaststroke SB4 Final.
- 04:27 PM – Men’s 200m Individual Medley SM11 Final.
Para Judo Schedule – October 21
- 06:30 AM – Men’s 95kg J2 and Women’s +70kg J1 Round Robin.
- 07:05 AM – Women’s 70kg J2 Quarterfinal: Vrushali More vs Y. Wang (China).
- 07:15 AM – Women’s 70kg J2 Quarterfinal: Gulshan vs S. Lin (China).
- 12:30 PM – Women’s 70kg J2 Medal Bouts.
Para Table Tennis Schedule – October 21
- 06:35 AM – Men’s Doubles Class MD4 Group Stage: India vs Saudi Arabia.
- 07:10 AM – Women’s Doubles Class WD14 Group Stage: India vs China.
- 07:10 AM – Women’s Doubles Class WD5 Group Stage: India vs South Korea.
- 12:05 PM – Mixed Doubles Class XD7 Group Stage: India vs Philippines.
- 12:05 PM – Mixed Doubles Class XD17 Group Stage: India vs Vietnam.
- 12:40 PM – Mixed Doubles Class XD4 Group Stage: India vs Saudi Arabia.
- 01:50 PM – Mixed Doubles Class XD7 Group Stage: India vs Indonesia.
- 01:50 PM – Mixed Doubles Class XD17 Group Stage: India vs South Korea.
- 02:25 PM – Mixed Doubles Class XD4 Group Stage: India vs Thailand.
- 03:35 PM – Mixed Doubles Class XD7 Group Stage: India vs Kuwait.
- 03:35 PM – Mixed Doubles Class XD17 Group Stage: India vs Iraq.
- 04:10 PM – Mixed Doubles Class XD4 Group Stage: India vs South Korea.
Other Indian Events – October 21
- Para Powerlifting: 09:00 AM – Women’s 67kg Final.
- Boccia: 08:10 AM – Women’s Singles Individual BC3 Semifinal: India vs Thailand; 01:10 PM – Women’s Singles Individual BC3 Medal Matches.
- Blind Football: 11:30 AM – Men’s Team Group Stage: India vs China.
- Para Table Tennis: Indian players will also compete in multiple mixed doubles group-stage matches throughout the day.
Key Indian Athletes to Watch on October 21
India’s schedule features several prominent names, including para-badminton players Sukant Kadam, Suhas Yathiraj, Manisha Ramadass and Nitesh Kumar. The archery programme also offers medal opportunities in the compound doubles and W1 mixed team events, while para-athletics and para-swimming feature numerous finals across the morning and afternoon sessions.
With Indian competitors participating in a wide range of sports, Wednesday (Oct 21) promises a busy day at the Asian Para Games 2026. All timings listed above are in IST and are based on the supplied schedule.
Aditya Pimpale is a sports journalist currently working with News X, with previous experience at WION, India TV and India Today. With a keen interest in cricket, football, Formula 1, tennis and other major sporting disciplines, he brings a versatile perspective to sports journalism. Aditya has extensive on-ground reporting experience, having covered multiple IPL seasons, including the 2025 and 2026 finals from the stadium. He also covered the 2026 T20 World Cup from the ground, including the final in Ahmedabad. His work focuses on breaking news, match reports, analysis, interviews, features, sports trends and engaging digital storytelling.