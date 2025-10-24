British men clean up on floor, Melnikova wins vault gold at gymnastics championships

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF THE WORLD GYMNASTICS CHAMPIONSHIPS WITH FINALS IN THE MEN'S FLOOR, WOMEN'S VAULT, MEN'S POMMEL HORSE, AND WOMEN'S UNEVEN BARS RESENDING WITH COMPLETE SHOTLIST AND SCRIPT SHOWS: JAKARTA, INDONESIA (OCTOBER 24, 2025) (FIG – See restrictions before use) MEN’S FLOOR EXERCISE 1. VARIOUS OF PHILIPPINE’S CARLOS EDRIEL YULO’S BRONZE MEDAL ROUTINE 2. SLOW-MOTION REPLAY OF YULO 3. VARIOUS OF BRITAIN’S LUKE WHITEHOUSE’S SILVER MEDAL ROUTINE 4. SLOW-MOTION REPLAY OF WHITEHOUSE 5. VARIOUS OF BRITAIN’S JAKE JARMAN’S GOLD MEDAL ROUTINE 6. SLOW-MOTION REPLAY OF JARMAN 7. MEN’S FLOOR EXERCISE MEDALISTS ON PODIUM WOMEN’S VAULT 8. VARIOUS OF UNITED STATES’ JOSCELYN ROBERSON’S BRONZE MEDAL VAULT 9. SLOW-MOTION REPLAY OF ROBERSON 10. VARIOUS OF CANADA’S LIA-MONICA FONTAINE’S SILVER MEDAL VAULT 11. SLOW-MOTION REPLAY OF FONTAINE 12. VARIOUS OF ANGELINA MELNIKOVA’S GOLD MEDAL VAULT 13. SLOW-MOTION REPLAY OF MELNIKOVA 14. WOMEN’S VAULT MEDALISTS ON PODIUM MEN’S POMMEL HORSE 15. VARIOUS OF UNITED STATES’ PATRICK HOOPES’ BRONZE MEDAL ROUTINE 16. SLOW-MOTION REPLAY OF HOOPES 17. VARIOUS OF ARMENIA’S MAMIKON KHACHATRYAN’S SILVER MEDAL ROUTINE 18. SLOW-MOTION REPLAY OF KHACHATRYAN 19. VARIOUS OF HONG YANMING’S GOLD MEDAL ROUTINE 20. SLOW-MOTION REPLAY OF HONG 21. MEN’S POMMEL HORSE MEDALISTS ON PODIUM WOMEN'S UNEVEN BARS 22. VARIOUS OF CHINA’S YANG FANYUWEI’S BRONZE MEDAL ROUTINE 23. SLOW-MOTION REPLAY OF YANG 24. VARIOUS OF RUSSIA’S ANGELINA MELNIKOVA’S SILVER MEDAL ROUTINE 25. SLOW-MOTION OF MELNIKOVA 26. VARIOUS OF ALGERIA’S KAYLIA NEMOUR’S GOLD MEDAL ROUTINE STORY: British men went one-two in the men’s floor exercise while individual neutral athlete Angelina Melnikova won her first apparatus world title on vault at the Gymnastics World Championships in Jakarta on Friday (October 24). Melnikova won all-around gold on Thursday (October 23), a title she also claimed in 2021, but her two solid vaults earned her her first title in a single event. The 25-year-old four-time Olympic medalist scored 14.466 points to edge out Canada's Lia-Monica Fontaine who took silver, and Joscelyn Roberson of the United States who won bronze. Melnikova later took silver in the women’s uneven bars after losing out to Algeria’s Kaylia Nemour. Nemour made history as the Olympic gold medalist became Africa’s first world gymnastics champion, scoring a massive 15.566. China’s Yang Fanyuwei took silver in the uneven bars. In men’s events on Friday, British gymnasts Jake Jarman and Luke Whitehouse dominated the floor exercise taking gold and silver respectively. Jarman, who won bronze at the 2024 Paris Olympics, topped the podium in Jakarta with a score of 14.866. Whitehouse’s silver was his first medal at a World Championships. Olympic Champion Carlos Yulo of the Philippines won bronze. And finally, Hong Yanming took home China’s first gold medal of the 2025 Championships on the men’s pommel horse. The 19-year-old scored 14.600, tying Armenia's Mamikon Khachatryan, but secured first place on execution advantage. Patrick Hoopes of the United States went home with the bronze medal. (Production: Kurt Michael Hall)

