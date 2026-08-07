Caribbean Premier League 2026: CPL T20 Schedule, Live Streaming, Teams, Venues, Fixtures And All You Need to Know

Caribbean Premier League 2026: The Caribbean Premier League (CPL) 2026 is set to begin on August 7, 2026, with the tournament running until September 20, 2026. This year’s edition is historic as the competition expands to seven teams for the first time, with the return of a Jamaica-based franchise after several years away from the league. A total of 39 matches will be played across multiple Caribbean nations before the champion is crowned in Barbados.
CPL 2026 Overview
|Tournament
|Caribbean Premier League 2026
|Format
|T20
|Start Date
|August 7, 2026
|Final
|September 20, 2026
|Teams
|7
|Matches
|39
|Defending Champions
|Trinbago Knight Riders
|Tournament Format
|Round-robin and Playoffs
CPL 2026 Teams and Venue
-
Antigua & Barbuda Falcons – Sir Vivian Richards Stadium
-
Barbados Royals – Kensington Oval
-
Guyana Amazon Warriors – Providence Stadium
-
Jamaica Kingsmen – Sabina Park
-
St Kitts & Nevis Patriots – Warner Park
-
Saint Lucia Kings – Daren Sammy Cricket Ground
-
Trinbago Knight Riders – Brian Lara Cricket Academy
There is an eighth venue for the Caribbean Premier League, Arnos Vale Stadium in St Vincent & the Grenadines. This will be the first time that matches will be hosted at the Arnos Vale Stadium.
Caribbean Premier League 2026: Schedule
|Match No
|Date
|Time
|Home
|Away
|Venue
|1
|August 7
|7pm local (4:30am IST next day)
|Jamaica Kingsmen
|Antigua and Barbuda Falcons
|Arnos Vale Ground, St Vincent
|2
|August 8, 2026
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Kitts and Nevis Patriots
|Trinbago Knight Riders
|Arnos Vale Ground, St Vincent
|3
|August 9, 2026
|7pm local (4:30am IST next day)
|Antigua and Barbuda Falcons
|St Lucia Kings
|Arnos Vale Ground, St Vincent
|4
|August 11
|7pm local (4:30am IST next day)
|Jamaica Kingsmen
|Barbados Tridents
|Sabina Park, Jamaica
|5
|August 12
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Lucia Kings
|St Kitts and Nevis Patriots
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|6
|August 13
|7pm local (4:30am IST next day)
|Jamaica Kingsmen
|Guyana Amazon Warriors
|Sabina Park, Jamaica
|7
|August 14
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Lucia Kings
|Antigua and Barbuda Falcons
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|8
|August 15
|7pm local (4:30am IST next day)
|Jamaica Kingsmen
|Trinbago Knight Riders
|Sabina Park, Jamaica
|9
|August 16
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Lucia Kings
|Barbados Tridents
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|10
|August 18
|7pm local (4:30am IST next day)
|Jamaica Kingsmen
|St Kitts and Nevis Patriots
|Sabina Park, Jamaica
|11
|August 19
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Lucia Kings
|Guyana Amazon Warriors
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|12
|August 20
|7pm local (4:30am IST next day)
|Antigua and Barbuda Falcons
|St Kitts and Nevis Patriots
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|13
|August 21
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Lucia Kings
|Jamaica Kingsmen
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|14
|August 22
|7pm local (4:30am IST next day)
|Antigua and Barbuda Falcons
|Trinbago Knight Riders
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|15
|August 23
|7pm local (4:30am IST next day)
|Antigua and Barbuda Falcons
|Guyana Amazon Warriors
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|16
|August 25
|7pm local (4:30am IST next day)
|Antigua and Barbuda Falcons
|Barbados Tridents
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|17
|August 26
|7pm local (4:30am IST next day)
|Trinbago Knight Riders
|St Lucia Kings
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|18
|August 27
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Kitts and Nevis Patriots
|Jamaica Kingsmen
|Warner Park, St Kitts
|19
|August 28
|8pm local (5:30am IST next day)
|Trinbago Knight Riders
|Barbados Tridents
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|20
|August 29
|7pm local (4:30am IST next day)
|Trinbago Knight Riders
|Guyana Amazon Warriors
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|21
|August 30
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Kitts and Nevis Patriots
|Antigua and Barbuda Falcons
|Warner Park, St Kitts
|22
|August 31
|5pm local (2:30am IST next day)
|Trinbago Knight Riders
|Jamaica Kingsmen
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|23
|September 1
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Kitts and Nevis Patriots
|Barbados Tridents
|Warner Park, St Kitts
|24
|September 2
|7pm local (4:30am IST next day)
|Trinbago Knight Riders
|Antigua and Barbuda Falcons
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|25
|September 3
|7pm local (4:30am IST next day)
|St Kitts and Nevis Patriots
|St Lucia Kings
|Warner Park, St Kitts
|26
|September 4
|7pm local (4:30am IST next day)
|Guyana Amazon Warriors
|Jamaica Kingsmen
|Providence Stadium, Guyana
|27
|September 5
|8pm local (5:30am IST next day)
|Barbados Tridents
|Trinbago Knight Riders
|Kensington Oval, Barbados
|28
|September 6
|10m local (7:30Pm IST next day)
|Guyana Amazon Warriors
|St Kitts and Nevis Patriots
|Providence Stadium, Guyana
|29
|September 6
|7pm local (4:30am IST next day)
|Barbados Tridents
|St Lucia Kings
|Kensington Oval, Barbados
|30
|September 8
|7pm local (4:30am IST next day)
|Guyana Amazon Warriors
|Antigua and Barbuda Falcons
|Providence Stadium, Guyana
|31
|September 9
|7pm local (4:30am IST next day)
|Guyana Amazon Warriors
|St Lucia Kings
|Providence Stadium, Guyana
|32
|September 10
|7pm local (4:30am IST next day)
|Barbados Tridents
|St Kitts and Nevis Patriots
|Kensington Oval, Barbados
|33
|September 11
|7pm local (4:30am IST next day)
|Guyana Amazon Warriors
|Trinbago Knight Riders
|Providence Stadium, Guyana
|34
|September 12
|8pm local (5:30am IST next day)
|Barbados Tridents
|Jamaica Kingsmen
|Kensington Oval, Barbados
|35
|September 13
|7pm local (4:30am IST next day)
|Barbados Tridents
|Guyana Amazon Warriors
|Kensington Oval, Barbados
|Qualifier 1
|September 16
|8pm local (5:30am IST next day)
|TBD
|TBD
|Kensington Oval, Barbados
|Eliminator
|September 17
|7pm local (4:30am IST next day)
|TBD
|TBD
|Kensington Oval, Barbados
|Qualifier 2
|September 18
|7pm local (4:30am IST next day)
|TBD
|TBD
|Kensington Oval, Barbados
|Final
|September 20
|7pm local (4:30am IST next day)
|TBD
|TBD
|Kensington Oval, Barbados
CPL 2026 Live Streaming and TV Broadcast in India
Fans in India can watch CPL 2026 matches through Fancode and the CPL T20 YouTube Channel. The live telecast will be provided by JioStar.
CPL 2026 Live Streaming and TV Broadcast Worldwide
- United Kingdom: TNT Sports
- Pakistan: Tapmad
- North America: Willow TV
- Caribbean: Rush Live and Louder
- St Lucia: WinnersTV
- Trinidad and Tobago: CNC3
- Europe, Middle East and North Africa: CricBuzz
- Sri Lanka: Star Sports 2 and Star Sports 2 HD
- Australia: Kayo Sports
- New Zealand: Sky NZ
CPL 2026 is anticipated to be one of the greatest seasons in this cricket competition so far. Alongside Jamaica Kingsmen, it will be an added seven-team league. A new venue called Arnos Vale Stadium, 39 matches, and the whole package being a perfect mix for the six-week Caribbean T20 season.
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Pragun is a passionate cricket follower and writer who deeply loves the game. Having completed his education with a degree in Journalism and Mass Communication, he has an experience of almost two years in diverse fields. He is known for his statistical and analytical articles. Pragun tries to bring life to his articles by adding a layer of enthusiasm from the perspective of a hardcore fan. Apart from writing cricket articles, he sometimes appears on YouTube videos on a friend’s podcast.