Caribbean Premier League 2026: CPL T20 Schedule, Live Streaming, Teams, Venues, Fixtures And All You Need to Know

Caribbean Premier League 2026: The Caribbean Premier League (CPL) 2026 is set to begin on August 7, 2026, with the tournament running until September 20, 2026. This year’s edition is historic as the competition expands to seven teams for the first time, with the return of a Jamaica-based franchise after several years away from the league. A total of 39 matches will be played across multiple Caribbean nations before the champion is crowned in Barbados.

CPL 2026 Overview

Tournament Caribbean Premier League 2026 Format T20 Start Date August 7, 2026 Final September 20, 2026 Teams 7 Matches 39 Defending Champions Trinbago Knight Riders Tournament Format Round-robin and Playoffs

CPL 2026 Teams and Venue

Antigua & Barbuda Falcons – Sir Vivian Richards Stadium Barbados Royals – Kensington Oval Guyana Amazon Warriors – Providence Stadium Jamaica Kingsmen – Sabina Park St Kitts & Nevis Patriots – Warner Park Saint Lucia Kings – Daren Sammy Cricket Ground Trinbago Knight Riders – Brian Lara Cricket Academy

There is an eighth venue for the Caribbean Premier League, Arnos Vale Stadium in St Vincent & the Grenadines. This will be the first time that matches will be hosted at the Arnos Vale Stadium.

Caribbean Premier League 2026: Schedule

Match No Date Time Home Away Venue 1 August 7 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen Antigua and Barbuda Falcons Arnos Vale Ground, St Vincent 2 August 8, 2026 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots Trinbago Knight Riders Arnos Vale Ground, St Vincent 3 August 9, 2026 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons St Lucia Kings Arnos Vale Ground, St Vincent 4 August 11 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen Barbados Tridents Sabina Park, Jamaica 5 August 12 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings St Kitts and Nevis Patriots Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia 6 August 13 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen Guyana Amazon Warriors Sabina Park, Jamaica 7 August 14 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings Antigua and Barbuda Falcons Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia 8 August 15 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen Trinbago Knight Riders Sabina Park, Jamaica 9 August 16 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings Barbados Tridents Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia 10 August 18 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen St Kitts and Nevis Patriots Sabina Park, Jamaica 11 August 19 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings Guyana Amazon Warriors Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia 12 August 20 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons St Kitts and Nevis Patriots Sir Vivian Richards Stadium, Antigua 13 August 21 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings Jamaica Kingsmen Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia 14 August 22 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons Trinbago Knight Riders Sir Vivian Richards Stadium, Antigua 15 August 23 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons Guyana Amazon Warriors Sir Vivian Richards Stadium, Antigua 16 August 25 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons Barbados Tridents Sir Vivian Richards Stadium, Antigua 17 August 26 7pm local (4:30am IST next day) Trinbago Knight Riders St Lucia Kings Brian Lara Stadium, Trinidad 18 August 27 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots Jamaica Kingsmen Warner Park, St Kitts 19 August 28 8pm local (5:30am IST next day) Trinbago Knight Riders Barbados Tridents Brian Lara Stadium, Trinidad 20 August 29 7pm local (4:30am IST next day) Trinbago Knight Riders Guyana Amazon Warriors Brian Lara Stadium, Trinidad 21 August 30 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots Antigua and Barbuda Falcons Warner Park, St Kitts 22 August 31 5pm local (2:30am IST next day) Trinbago Knight Riders Jamaica Kingsmen Brian Lara Stadium, Trinidad 23 September 1 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots Barbados Tridents Warner Park, St Kitts 24 September 2 7pm local (4:30am IST next day) Trinbago Knight Riders Antigua and Barbuda Falcons Brian Lara Stadium, Trinidad 25 September 3 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots St Lucia Kings Warner Park, St Kitts 26 September 4 7pm local (4:30am IST next day) Guyana Amazon Warriors Jamaica Kingsmen Providence Stadium, Guyana 27 September 5 8pm local (5:30am IST next day) Barbados Tridents Trinbago Knight Riders Kensington Oval, Barbados 28 September 6 10m local (7:30Pm IST next day) Guyana Amazon Warriors St Kitts and Nevis Patriots Providence Stadium, Guyana 29 September 6 7pm local (4:30am IST next day) Barbados Tridents St Lucia Kings Kensington Oval, Barbados 30 September 8 7pm local (4:30am IST next day) Guyana Amazon Warriors Antigua and Barbuda Falcons Providence Stadium, Guyana 31 September 9 7pm local (4:30am IST next day) Guyana Amazon Warriors St Lucia Kings Providence Stadium, Guyana 32 September 10 7pm local (4:30am IST next day) Barbados Tridents St Kitts and Nevis Patriots Kensington Oval, Barbados 33 September 11 7pm local (4:30am IST next day) Guyana Amazon Warriors Trinbago Knight Riders Providence Stadium, Guyana 34 September 12 8pm local (5:30am IST next day) Barbados Tridents Jamaica Kingsmen Kensington Oval, Barbados 35 September 13 7pm local (4:30am IST next day) Barbados Tridents Guyana Amazon Warriors Kensington Oval, Barbados Qualifier 1 September 16 8pm local (5:30am IST next day) TBD TBD Kensington Oval, Barbados Eliminator September 17 7pm local (4:30am IST next day) TBD TBD Kensington Oval, Barbados Qualifier 2 September 18 7pm local (4:30am IST next day) TBD TBD Kensington Oval, Barbados Final September 20 7pm local (4:30am IST next day) TBD TBD Kensington Oval, Barbados

CPL 2026 Live Streaming and TV Broadcast in India

Fans in India can watch CPL 2026 matches through Fancode and the CPL T20 YouTube Channel. The live telecast will be provided by JioStar.

CPL 2026 Live Streaming and TV Broadcast Worldwide

United Kingdom: TNT Sports

Pakistan: Tapmad

North America: Willow TV

Caribbean: Rush Live and Louder

St Lucia: WinnersTV

Trinidad and Tobago: CNC3

Europe, Middle East and North Africa: CricBuzz

Sri Lanka: Star Sports 2 and Star Sports 2 HD

Australia: Kayo Sports

New Zealand: Sky NZ

CPL 2026 is anticipated to be one of the greatest seasons in this cricket competition so far. Alongside Jamaica Kingsmen, it will be an added seven-team league. A new venue called Arnos Vale Stadium, 39 matches, and the whole package being a perfect mix for the six-week Caribbean T20 season.

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