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Caribbean Premier League 2026: CPL T20 Schedule, Live Streaming, Teams, Venues, Fixtures And All You Need to Know

Caribbean Premier League 2026 begins on August 7 and runs until September 20, featuring seven teams, 39 matches, and the return of Jamaica Kingsmen. Check the complete CPL 2026 schedule, teams, venues, live streaming details, TV channels, fixtures, and playoff dates.

Caribbean Premier League 2026
Caribbean Premier League 2026

Published By: Pragun Mehrotra
Published: Fri 2026-08-07 17:37 IST

Caribbean Premier League 2026: The Caribbean Premier League (CPL) 2026 is set to begin on August 7, 2026, with the tournament running until September 20, 2026. This year’s edition is historic as the competition expands to seven teams for the first time, with the return of a Jamaica-based franchise after several years away from the league. A total of 39 matches will be played across multiple Caribbean nations before the champion is crowned in Barbados.

CPL 2026 Overview

Tournament Caribbean Premier League 2026
Format T20
Start Date August 7, 2026
Final September 20, 2026
Teams 7
Matches 39
Defending Champions Trinbago Knight Riders
Tournament Format Round-robin and Playoffs

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CPL 2026 Teams and Venue

  1. Antigua & Barbuda Falcons – Sir Vivian Richards Stadium

  2. Barbados Royals – Kensington Oval

  3. Guyana Amazon Warriors – Providence Stadium

  4. Jamaica Kingsmen – Sabina Park

  5. St Kitts & Nevis Patriots – Warner Park

  6. Saint Lucia Kings – Daren Sammy Cricket Ground

  7. Trinbago Knight Riders – Brian Lara Cricket Academy

There is an eighth venue for the Caribbean Premier League, Arnos Vale Stadium in St Vincent & the Grenadines. This will be the first time that matches will be hosted at the Arnos Vale Stadium.

Caribbean Premier League 2026: Schedule

Match No Date Time Home Away Venue
1 August 7 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen Antigua and Barbuda Falcons Arnos Vale Ground, St Vincent
2 August 8, 2026 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots Trinbago Knight Riders Arnos Vale Ground, St Vincent
3 August 9, 2026 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons St Lucia Kings Arnos Vale Ground, St Vincent
4 August 11 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen Barbados Tridents Sabina Park, Jamaica
5 August 12 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings St Kitts and Nevis Patriots Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
6 August 13 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen Guyana Amazon Warriors Sabina Park, Jamaica
7 August 14 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings Antigua and Barbuda Falcons Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
8 August 15 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen Trinbago Knight Riders Sabina Park, Jamaica
9 August 16 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings Barbados Tridents Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
10 August 18 7pm local (4:30am IST next day) Jamaica Kingsmen St Kitts and Nevis Patriots Sabina Park, Jamaica
11 August 19 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings Guyana Amazon Warriors Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
12 August 20 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons St Kitts and Nevis Patriots Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
13 August 21 7pm local (4:30am IST next day) St Lucia Kings Jamaica Kingsmen Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
14 August 22 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons Trinbago Knight Riders Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
15 August 23 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons Guyana Amazon Warriors Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
16 August 25 7pm local (4:30am IST next day) Antigua and Barbuda Falcons Barbados Tridents Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
17 August 26 7pm local (4:30am IST next day) Trinbago Knight Riders St Lucia Kings Brian Lara Stadium, Trinidad
18 August 27 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots Jamaica Kingsmen Warner Park, St Kitts
19 August 28 8pm local (5:30am IST next day) Trinbago Knight Riders Barbados Tridents Brian Lara Stadium, Trinidad
20 August 29 7pm local (4:30am IST next day) Trinbago Knight Riders Guyana Amazon Warriors Brian Lara Stadium, Trinidad
21 August 30 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots Antigua and Barbuda Falcons Warner Park, St Kitts
22 August 31 5pm local (2:30am IST next day) Trinbago Knight Riders Jamaica Kingsmen Brian Lara Stadium, Trinidad
23 September 1 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots Barbados Tridents Warner Park, St Kitts
24 September 2 7pm local (4:30am IST next day) Trinbago Knight Riders Antigua and Barbuda Falcons Brian Lara Stadium, Trinidad
25 September 3 7pm local (4:30am IST next day) St Kitts and Nevis Patriots St Lucia Kings Warner Park, St Kitts
26 September 4 7pm local (4:30am IST next day) Guyana Amazon Warriors Jamaica Kingsmen Providence Stadium, Guyana
27 September 5 8pm local (5:30am IST next day) Barbados Tridents Trinbago Knight Riders Kensington Oval, Barbados
28 September 6 10m local (7:30Pm IST next day) Guyana Amazon Warriors St Kitts and Nevis Patriots Providence Stadium, Guyana
29 September 6 7pm local (4:30am IST next day) Barbados Tridents St Lucia Kings Kensington Oval, Barbados
30 September 8 7pm local (4:30am IST next day) Guyana Amazon Warriors Antigua and Barbuda Falcons Providence Stadium, Guyana
31 September 9 7pm local (4:30am IST next day) Guyana Amazon Warriors St Lucia Kings Providence Stadium, Guyana
32 September 10 7pm local (4:30am IST next day) Barbados Tridents St Kitts and Nevis Patriots Kensington Oval, Barbados
33 September 11 7pm local (4:30am IST next day) Guyana Amazon Warriors Trinbago Knight Riders Providence Stadium, Guyana
34 September 12 8pm local (5:30am IST next day) Barbados Tridents Jamaica Kingsmen Kensington Oval, Barbados
35 September 13 7pm local (4:30am IST next day) Barbados Tridents Guyana Amazon Warriors Kensington Oval, Barbados
Qualifier 1 September 16 8pm local (5:30am IST next day) TBD TBD Kensington Oval, Barbados
Eliminator September 17 7pm local (4:30am IST next day) TBD TBD Kensington Oval, Barbados
Qualifier 2 September 18 7pm local (4:30am IST next day) TBD TBD Kensington Oval, Barbados
Final September 20 7pm local (4:30am IST next day) TBD TBD Kensington Oval, Barbados

 

CPL 2026 Live Streaming and TV Broadcast in India

Fans in India can watch CPL 2026 matches through Fancode and the CPL T20 YouTube Channel. The live telecast will be provided by JioStar.

CPL 2026 Live Streaming and TV Broadcast Worldwide

  • United Kingdom: TNT Sports
  • Pakistan: Tapmad
  • North America: Willow TV
  • Caribbean: Rush Live and Louder
  • St Lucia: WinnersTV
  • Trinidad and Tobago: CNC3
  • Europe, Middle East and North Africa: CricBuzz
  • Sri Lanka: Star Sports 2 and Star Sports 2 HD
  • Australia: Kayo Sports
  • New Zealand: Sky NZ

CPL 2026 is anticipated to be one of the greatest seasons in this cricket competition so far. Alongside Jamaica Kingsmen, it will be an added seven-team league. A new venue called Arnos Vale Stadium, 39 matches, and the whole package being a perfect mix for the six-week Caribbean T20 season.

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Caribbean Premier League 2026: CPL T20 Schedule, Live Streaming, Teams, Venues, Fixtures And All You Need to Know
Tags: CPL 2026

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Caribbean Premier League 2026: CPL T20 Schedule, Live Streaming, Teams, Venues, Fixtures And All You Need to Know
Caribbean Premier League 2026: CPL T20 Schedule, Live Streaming, Teams, Venues, Fixtures And All You Need to Know
Caribbean Premier League 2026: CPL T20 Schedule, Live Streaming, Teams, Venues, Fixtures And All You Need to Know

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