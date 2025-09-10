LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
2026 T20 World Cup Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan Tanya Mittal allu arjun kp sharma oli latest US news CP Radhakrishnan AFG vs HKG 2026 T20 World Cup Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan Tanya Mittal allu arjun kp sharma oli latest US news CP Radhakrishnan AFG vs HKG 2026 T20 World Cup Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan Tanya Mittal allu arjun kp sharma oli latest US news CP Radhakrishnan AFG vs HKG 2026 T20 World Cup Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan Tanya Mittal allu arjun kp sharma oli latest US news CP Radhakrishnan AFG vs HKG
LIVE TV
TRENDING |
2026 T20 World Cup Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan Tanya Mittal allu arjun kp sharma oli latest US news CP Radhakrishnan AFG vs HKG 2026 T20 World Cup Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan Tanya Mittal allu arjun kp sharma oli latest US news CP Radhakrishnan AFG vs HKG 2026 T20 World Cup Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan Tanya Mittal allu arjun kp sharma oli latest US news CP Radhakrishnan AFG vs HKG 2026 T20 World Cup Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan Tanya Mittal allu arjun kp sharma oli latest US news CP Radhakrishnan AFG vs HKG
LIVE TV
Home > Sports > Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List

Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List

Spanish tennis star Carlos Alcaraz has replaced Italian tennis player Jannik Sinner as the World No. 1, as per the latest ATP Rankings released after the US Open. Carlos Alcaraz won the US Open title after defeating Jannik Sinner. It was his second US Open title. Alcaraz created a winning match point in the fourth set. The scores were 6-2, 3-6, 6-1 and 6-4.

Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List (Source - ATP Tour @atptour)
Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List (Source - ATP Tour @atptour)

Published By: Suresh Pandey
Published: September 10, 2025 03:20:13 IST

Spanish tennis star Carlos Alcaraz has replaced Italian tennis player Jannik Sinner as the World No. 1, as per the latest ATP Rankings released after the US Open.

Carlos Alcaraz won the US Open title after defeating Jannik Sinner. It was his second US Open title. Alcaraz created a winning match point in the fourth set. The scores were 6-2, 3-6, 6-1 and 6-4.

Top 10 Tennis Players Of The World

  1. Carlos Alcaraz – Spain
  2. Jannik Sinner – Italy
  3. Alexander Zverev – Germany
  4. Novak Djokovic – Serbia
  5. Taylor Fritz – USA
  6. Ben Shelton – USA
  7. Jack Draper – Great Britain
  8. Alex de Minaur – Australia
  9. Lorenzo Musetti – Italy
  10. Karen Khachanov – Russia

Current ATP Rankings of Indian Players

Doubles

  1. Yuki Bhambri – 22
  2. Rohan Bopanna – 63
  3. Rithvik Choudary Bollipalli – 71
  4. Sriram Balaji – 75
  5. Vijay Sundar Prashanth – 84
  6. Anirudh Chandrasekar – 98
  7. Jeevan Nedunchezhiyan – 109
  8. Arjun Kadhe – 133
  9. Ramkumar Ramanathan – 134
  10. Niki Poonacha – 145 

Singles

  1. Sumit Nagal – 290
  2. Aryan Shah – 401
  3. Karan Singh – 408
  4. Mukund Sasikumar – 460 

ALSO READ: ‘By Grace Of God, I Am Fine And Safe’: Kajal Aggarwal Rebuts Death Rumour, Calling It Baseless

Tags: ATP RankingsCarlos AlcarazJannik Sinnerus open

RELATED News

2026 T20 World Cup Schedule Revealed: Tournament Starts Feb 7, Final on March 8 – Report
England announce playing XI for first T20I against South Africa
AFG vs HKG Asia Cup 2025: The Time When Google Confused Afghanistan Captain Rashid Khan with Anushka Sharma’s Husband
AFG vs HKG Asia Cup 2025 Match Live Streaming: When and Where To Watch Afghanistan vs Hong Kong Live Telecast On Tv And Online
Asia Cup 2025: Pakistan Captain Salman Ali Agha Walks Off Before Handshakes, Suryakumar Yadav’s Reaction Sets the Tone for IND vs PAK Match? Video

LATEST NEWS

Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List
‘By Grace Of God, I Am Fine And Safe’: Kajal Aggarwal Rebuts Death Rumour, Calling It Baseless
Galaxy Medicare Limited IPO Will Open Today: Everything You Need To Know Before You Invest
Vigor Plast IPO Closes Oversubscribed: But Is All This Demand Just A Bubble?
‘Can’t Believe This Is Yet Relevant’: Samsung Takes A Dig At Apple’s iPhone 17 Series Launch
France Faces Political Crossroads: Macron Selects Defence Chief Sebastien Lecornu As Prime Minister
Apple Launches iPhone 17 Series: Full Specs, AI Features, Design, A19 Chip, 48MP Camera, Price in India, All You Need To Know
Apple Event September 2025: Apple’s iPhone 17 Air Unveiled, If You Are Going To Buy? Here’s All You Need To Know
Nepal Protests: Army Steps In to Protect Citizens as Nationwide Violence Escalates
Apple iPhone 17 eSIM Technology: Say Goodbye To SIM Cards, Here’s How It Works?
Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List
Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List
Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List
Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List

QUICK LINKS