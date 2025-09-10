Carlos Alcarez Replaces Jannik Sinner As World No. 1 After US Open Win, See Full List

6
Spanish tennis star Carlos Alcaraz has replaced Italian tennis player Jannik Sinner as the World No. 1, as per the latest ATP Rankings released after the US Open.
Carlos Alcaraz won the US Open title after defeating Jannik Sinner. It was his second US Open title. Alcaraz created a winning match point in the fourth set. The scores were 6-2, 3-6, 6-1 and 6-4.
Good morning to Carlos Alcaraz and Carlos Alcaraz only 🥇
Your World No. 1 in the PIF ATP Rankings.@carlosalcaraz | #USOpen pic.twitter.com/kcFoz0W05p
— ATP Tour (@atptour) September 8, 2025
Top 10 Tennis Players Of The World
- Carlos Alcaraz – Spain
- Jannik Sinner – Italy
- Alexander Zverev – Germany
- Novak Djokovic – Serbia
- Taylor Fritz – USA
- Ben Shelton – USA
- Jack Draper – Great Britain
- Alex de Minaur – Australia
- Lorenzo Musetti – Italy
- Karen Khachanov – Russia
Current ATP Rankings of Indian Players
Doubles
- Yuki Bhambri – 22
- Rohan Bopanna – 63
- Rithvik Choudary Bollipalli – 71
- Sriram Balaji – 75
- Vijay Sundar Prashanth – 84
- Anirudh Chandrasekar – 98
- Jeevan Nedunchezhiyan – 109
- Arjun Kadhe – 133
- Ramkumar Ramanathan – 134
- Niki Poonacha – 145
Singles
- Sumit Nagal – 290
- Aryan Shah – 401
- Karan Singh – 408
- Mukund Sasikumar – 460
