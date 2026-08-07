Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, CSG vs ITT Match 5 LIVE on Mobile, TV and Laptop

Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans LIVE Streaming: Chepauk Super Gillies (CSG) will take on IDream Tiruppur Tamizhans (ITT) in Match 5 of the Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2026 at the NPR College Ground in Dindigul on Friday, August 7. Both teams will be desperate to register their first win of the season after suffering defeats in their respective opening matches. Chepauk Super Gillies went down to Nellai Royal Kings by 50 runs, while IDream Tiruppur Tamizhans were beaten by Dindigul Dragons by seven wickets. With both sides eager to bounce back, fans can expect an exciting contest. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.
Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans Match Details
- Match: Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans, Match 5
- Tournament: Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2026
- Date: Friday, August 7, 2026
- Venue: NPR College Ground, Dindigul
- Time: 3:30 PM IST
Where to Watch Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans Live on TV?
Cricket fans in India can watch the Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans TNPL 2026 match live on the Star Sports Network.
How to Watch Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans Live Streaming?
The live streaming of the Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans TNPL 2026 match will be available on the FanCode app and website in India.
Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans Probable Playing XIs
Chepauk Super Gillies Probable XI: Waseem Ahmed, Narayan Jagadeesan (wk/c), K Aashiq, Ram Arvindh, S Dinesh Raj, Swapnil Singh, Mohana Prasath, Abhishek Tanwar, Murugan Ashwin, M Silambarasan, Vignesh M.
IDream Tiruppur Tamizhans Probable XI: Amit Sathvik, Tushar Raheja (wk), Pradosh Ranjan Paul, Mohamed Ali, Ravisrinivasan Sai Kishore (c), Uthirasamy Sasidev, S Ganesh, M Mohan Prasath, R Silambarasan, T Natarajan, Esakkimuthu A.
Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans Squads
Chepauk Super Gillies Squad: Waseem Ahmed, Narayan Jagadeesan (wk/c), K Aashiq, Ram Arvindh, S Dinesh Raj, Mohana Prasath, Swapnil Singh, Ashwanth Valthapa, Abhishek Tanwar, Vignesh M, M Silambarasan, J Prem Kumar, N Sunil Krishna, Rajalingam G, Harish Aadithiya, Sanjay Karthik, RS Mokit Hariharan, Sujay Sivasankaran, B Arun, Lokesh Raj, Murugan Ashwin.
IDream Tiruppur Tamizhans Squad: Amit Sathvik, Tushar Raheja (wk), Ravisrinivasan Sai Kishore (c), Pradosh Ranjan Paul, Mohamed Ali, Uthirasamy Sasidev, S Ganesh, V Anovankar, S Mohan Prasath, Esakkimuthu A, R Silambarasan, T Natarajan, M Mathivannan, Akash Dev Kumar, Pranav Ragavendra, CV Achyuth, Bharath M, Shantanu K, M Vishal, Wafar K.